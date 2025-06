Sprachlos in der Vielfalt

Ein neuer Kulturkampf ist in Berlin entbrannt – diesmal nicht um Migration oder Wirtschaft, sondern um die Kita-Bildung und die Einbindung „queerer Perspektiven“. Sexualisierung statt Alphabetisierung stünde im Mittelpunkt, so der konservative Vorwurf – leider zu Recht. Während immer mehr Kinder nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen können, debattiert die Hauptstadt über Unisex-Toiletten und queere Erfahrungsräume. Die Ideologie hat das Wort übernommen. Sprachförderung? Längst aus dem Fokus verdrängt. Die Debatte entzündet sich am neuen Entwurf für das Berliner Kita-Bildungsprogramm, erstmals unter CDU-Führung überarbeitet. Sie reicht weit über pädagogische Fachfragen hinaus. Zwischen denen, die „Vielfalt“ als unverzichtbaren Wert hochhalten, und jenen, die ihre Übertragung auf die frühkindliche Bildung als ideologische Übergriffigkeit empfinden, verläuft ein tiefer gesellschaftlicher Graben.

Vertreter von SPD, Grünen und Linken beklagen, dass „queere Perspektiven“ und diverse Familienformen im Entwurf nur in Fußnoten auftauchen. Die Vorsitzende des Berliner LSVD warnt, dies mache Regenbogenkinder unsichtbar. „Vielfalt beginnt bei den Kleinsten“, lautet das Schlagwort. Tatsächlich? Oder beginnt hier eine Übergriffigkeit, die das Pädagogische dem Politischen unterordnet? Und was, wenn diese Kleinsten gar keine Worte mehr haben? Die CDU hält dagegen; Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch verteidigt den Entwurf, AfD-Politiker sprechen von einer „zwanghaften Sexualisierung von Kleinkindern“. Der Streit ist nicht neu: Schon 2018 empörte die Broschüre „Murat spielt Prinzessin“, in der genderfluide Rollenspiele empfohlen wurden. Medien wie “Berliner Zeitung” und “PI News” erkannten darin „ideologische Vergiftung“.

Soziale Hypothek

Die damalige Broschüre – herausgegeben von Queerformat – richtete sich an pädagogische Fachkräfte, nicht an Kinder selbst. Ihr Ziel: Sensibilisierung. Ihre Wirkung: Polarisierung. Der Gegensatz ist klar: Auf der einen Seite steht die Forderung nach Sichtbarkeit und Inklusion. Auf der anderen Seite das Beharren auf sprachlicher, kognitiver und emotionaler Reife als Voraussetzung für jede Form der Identitätsbildung. Während sich Öffentlichkeit und Politik auf Diversitätsnarrative konzentrieren, vollzieht sich im Stillen eine Bildungskatastrophe. Eine Umfrage der Krankenkasse KKH zeigt: Zwischen 2008 und 2023 ist der Anteil sprachauffälliger Kinder um 77 Prozent gestiegen. Knapp neun Prozent der jungen Versicherten weisen behandlungsbedürftige Sprachdefizite auf – bei den Sechs- bis Zehnjährigen sind es gar rund 17 Prozent. Laut- und Satzbildungsprobleme, begrenztes Vokabular, Grammatikschwächen sind Alltag.

Eine Umfrage des “Südwestdeutschen Rundfunks” unter Grundschulen liefert ein noch düstereres Bild: 86 Prozent der Lehrkräfte berichten von massiven Sprachdefiziten bei Schulanfängern. In der Gräfenauschule Ludwigshafen blieb 2023 jedes dritte Kind sitzen. „Pro Klasse zwei bis drei Kinder gar nicht schulfähig – das ist ein Offenbarungseid für die Kindergärten, deren Orientierungspläne offenbar das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen“, moniert der baden-württembergische AfD-Bildungspolitiker und Landtagsabgeordnete Hans-Peter Hörner. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz warnt: Ein Fünftel der Viertklässler erreicht nicht einmal die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik. Jeder achte Erwachsene kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Sprachlosigkeit ist zur sozialen Hypothek geworden – und niemand zahlt sie zurück.

Vielfalt als Ritual

Natürlich stellen Kinder Fragen. Natürlich begegnen sie unterschiedlichen Familienformen. Diese Fragen zu ignorieren, schadet mehr, als sie sensibel zu beantworten. Aber zwischen „altersgerechter Aufklärung“ und politisch motivierter Indoktrination verläuft eine feine, oft überschrittene Linie. Wer heute auf das Gendersternchen verzichtet, gilt schnell als verdächtig – während gleichzeitig ganze Jahrgänge sprachlich untergehen. Ein häufig zitiertes Beispiel: Ein Junge, der ein Kleid tragen möchte; muss er das dürfen, weil ein Mädchen Hosen trägt? Oder bleibt das eher ein Fall für Fasching? Die Frage mag banal klingen, aber sie ist zum Lackmustest moderner Pädagogik geworden. Der eigentliche Skandal liegt eher darin, dass viele Jungen und Mädchen diesen Satz nicht einmal mehr korrekt formulieren könnten.

Die Kritik an queeren Perspektiven verkennt keineswegs gesellschaftliche Realitäten; sie hinterfragt lediglich deren pädagogische Gewichtung – und das ist legitim. Wer aus marginalen Identitäten didaktische Leitprinzipien ableitet, riskiert die Entkernung grundlegender Bildungsziele. Vielfalt darf kein Ritual werden, das von den eigentlichen Missständen ablenkt. Vielfalt ist Realität. Aber sie ist nicht Bildungsziel an sich. Sprache ist keine politische Meinung, sondern Voraussetzung für Selbstverwirklichung, Urteilsfähigkeit, gesellschaftliche Teilhabe. Wer Kindern diesen Zugang verwehrt, sei es aus ideologischer Ambition oder aus bildungspolitischer Fahrlässigkeit, entmündigt sie.

Kinder in ideologische Konflikte der Erwachsenenwelt gezerrt

Ein Fall aus Berlin-Treptow zeigt exemplarisch, wohin der Weg führt: An einer Grundschule flattert eine große Regenbogenflagge. Eltern sehen darin eine politische Instrumentalisierung des Bildungsraums und klagen – nicht aus Homophobie, sondern aus Sorge um die Neutralität staatlicher Institutionen. Wer eine politische Bewegung, ob nun queer, öko oder religiös, mit den Symbolen der Schule verschmilzt, verrät die Grundidee des säkularen Staates. Dasselbe gilt übrigens auch für die nun in Berlin von der CDU mitbeschlossene Zulässigkeit von Kopftüchern für Lehrerinnen.

Die Gleichbehandlung des Unvereinbaren – zwischen staatlicher Autorität und ideologischer Symbolik, zwischen Rechtsstaat und identitärer Partikularinteressen – führt nicht zur Integration, sondern zur Aushöhlung der Integrität. Was einst das staatliche Neutralitätsgebot war, wird heute durch Symbole oder „sichtbare Zeichen der Vielfalt“ ersetzt. Der Regenbogen prangt, wo das Kreuz längst verschwunden ist. Und wer diese Verschiebung kritisiert, gilt nicht als Hüter demokratischer Prinzipien, sondern als „rechts“. Eine Pädagogik, die Kinder zuerst als Adressaten gesellschaftlicher Identitätsdebatten und erst danach als sprachlich-emotionale Wesen betrachtet, hat ihren Kern verloren. Sie lässt das Kind nicht wachsen, sondern zerrt es in die Konflikte der Erwachsenenwelt. Die Berliner Bildungsde-batte ist ein Symptom einer umfassenderen Schieflage. Die Sprachkrise ist real – doch sie wird übertönt vom moralischen Getöse um Vielfalt und damit um Minderheiten, deren Dogmen die Mehrheitsgesellschaft dominieren wollen. Und während draußen das bunte Bühnenbild gefeiert wird, stirbt die Sprache leise.