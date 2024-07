Sprechen wir mal über die sogenannten Klimaleugner…

Stellen wir erst einmal klar, worum es hier im Grunde eigentlich geht. Der Begriff „Klima“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Neigung“. Er beschreibt also sinngemäß die Höhe des Sonnenstandes über dem Horizont. Bereits hier müssen wir erkennen, dass es in diesem Sinne gar kein „Weltklima“ geben kann, weil der Sonnenstand auf unserer Erde, in Abhängigkeit von der jeweiligen geografischen Breite, gleichzeitig Werte zwischen 0 und 90 Grad annehmen kann. Vielmehr bezieht sich der Klimabegriff in der physischen Geografie auf begrenzte Regionen mit vergleichbaren meteorologischen, physikalischen und biologischen Gegebenheiten. Der Geograph, Meteorologe, Klimatologe und Botaniker Wladimir Köppen war der erste Wissenschaftler, der die unterschiedlichen Klimate auf unserer Erde nach objektiv definierten Kriterien klassifiziert hatte; sein Werk hat bis heute Einfluss auf die Klimatologie.

Es gibt auf unserer Erde also gar kein definiertes Weltklima, das man vor dem menschlichen Zugriff schützen könnte, sondern nur eine Anzahl von global verteilten wohldefinierten Klimaten. Merke: Wer die Existenz eines „Weltklimas“ anzweifelt, ist also gar kein „Klimaleugner“, sondern vertritt genaugenommen das aktuelle wissenschaftliche Klimamodell der physischen Geografie.

##Zur Definition des “Leugners”

Schau’n wir mal weiter – denn eine physische Klimaklassifikation macht ja nur Sinn, wenn dabei am Ende auch reproduzierbare Ergebnisse herauskommen. Und für die Reproduzierbarkeit spielt der Unterschied von Wetter und Klima eine entscheidende Rolle. Denn auch in der Wüste gibt es Sturzregen, und manche Leute behaupten sogar, dort seien mehr Menschen ertrunken als verdurstet. Diese Aussage mag zwar übertrieben klingen, aber die besten Lagerplätze mit Brennholz findet man nun einmal in den Wadis, wo auch Sturzregenfälle in sehr weit entfernten Gebieten ohne Vorwarnung zu einer katastrophalen Flutwelle führen können. Es ist also für eine Klimadefinition auch noch eine strenge Unterscheindung zwischen Wetter und Kima erforderlich. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat daher als zeitliche Definition für den Klimabegriff den 30-jährigen statistischen Durchschnitt über das regionale Wetter eingeführt.

Wer nun diese statistische WMO-Definition angreift, ist ebenfalls noch kein „Klimaleugner“.

Denn merke: Die WMO-Klimadefinition beruht bestenfalls auf mathematischen Statistiken. Menschen haben aber nun mal unterschiedliche örtliche Erfahrungen und 30-jährige regionale Statistiken mögen sich von 15- oder 50-jährigen Statistiken unterscheiden. Alle drei Statistiken sind daher keine eindeutig reproduzierbaren natürlichen wissenschaftlichen Konstanten.

Wissenschaftliche Taschenspielertricks

Kommen wir nun zum Kernpunkt des öffentlich weit verbreiteten Leugner-Hasses: Dem Glauben an einen menschengemachten Klimawandel durch die industrielle Nutzung fossiler Energiequellen. Nach einer Veröffentlichung von Cook et al. (2013) sollen nämlich angeblich 97 Prozent aller Klimawissenschaftler der These vom menschengemachten Klimawandel anhängen. Beim näheren Hinschauen muss man dort dann allerdings feststellen, dass diese ominösen 97 Prozent durch eine manipulative Verschiebung der 100-Prozent-Bezugsgröße von der ursprünglichen Datenmenge (12.000 Veröffentlichungen) auf eine Teilmenge von nur 32 Prozent herbeigezaubert worden sind.

Und das geht so (alle Zahlen stark gerundet): Man hat die Zusammenfassungen von 12.000 wissenschaftliche Abhandlungen dahingehend untersucht, welche Ursache die Autoren dort dem Klimawandel zugeordnet hatten. Im Ergebnis hatten 68 Prozent der Autoren gar keine Aussage getroffen und von den übrigen 32 Prozent hatten dann 30 Prozent den Menschen für den Klimawandel verantwortlich gemacht. Genau diese 32 Prozent sind dann als neue 100-Prozent-Basis in die ominöse 97-Prozent-Aussage eingeflossen – und die schweigende Mehrheit von 68 Prozent hat man einfach unter den Tisch fallen lassen. In Wirklichkeit hatten also nur 97 Prozent von 32 Prozent = 30 Prozent aller untersuchten wissenschaftlichen Abhandlungen das Modell vom menschengemachten Klimawandel unterstützt.

Etiketten und Stigmata

In der medialen Außenwirkung wird aber explizit oder implizit immer noch auf die ursprünglichen 12.000 Veröffentlichungen verwiesen (in einer persönlichen Diskussion auf dem alten “Monitor”-Forum im Internet hatte Cooks damalige Koautorin Bärbel Winkler diesen mathematischen Taschenspielertrick gegenüber dem Autor übrigens als „parallele Logik“ verteidigt). Wenn Sie also das 97-Prozent-Totschlagargument der Klimapriester ablehnen, sind Sie auf keinen Fall ein „Klimaleugner“, sondern haben lediglich den Bauerntrick dieser Mathe-Leugner durchschaut. Merke: In der Wissenschaft hat eine demokratische Mehrheitsentscheidung über die Naturgesetze überhaupt nichts verloren; man nehme beispielsweise Galilei (heliozentrisches Weltbild), Fuhlrott (Neandertaler) und Wegener (Kontinentalverschiebung) – oder einfach die wissenschaftliche Relevanz des Pamphlets „100 Autoren gegen Einstein“.

Was also bedeutet der Ausdruck „Klimaleugner“ wirklich? Es handelt sich dabei um ein ebensolches gesellschaftsspalterisches Wieselwort wie „Querdenker“ „Verschwörungstheoretiker“ oder „Nazi“ als böswillige Verharmlosung der Gräuel des 3-Reichs. Kein Fachmann, der von einem Arbeitgeber oder einer zahlenden Kundschaft abhängig ist, wird sich absichtlich ein solches Aushängeschild umhängen lassen, denn dann ist dessen wirtschaftlich-wissenschaftliche Existenz in höchstem Maße gefährdet. Mit solchen Wieselworten, die als stigmatisierende Etiketten dienen, lässt sich also eine beliebige Gegenbewegung einhegen und auf Menschen reduzieren, deren wirtschaftlich-wissenschaftliche Existenz nicht mehr direkt gefährdet ist. Und man kann aus dem fehlenden Altersunterbau einer solchen Protestbewegung dann auch gleich noch den Vorteil ziehen, diese Leute beispielsweise als ewiggestrige Rollatorbande zu diffamieren.

Wer spaltet hier?

Die Spaltung unserer Gesellschaft wird also ausgerechnet von denjenigen öffentlich bejammert, die diese Spaltung selbst erst absichtsvoll herbeigeführt hatten. Und selbstverständlich lässt sich aus einer solchen Situation auch noch kräftig Eigenkapital schlagen – denn wohlfeil sind Forschungsgelder und Pöstchen für jene, die sich das gewünschte Weltbild zueigen machen und öffentlich als dessen alchimistische Herolde auftreten. Aber schauen Sie sich hinter solchen absichtsvollen Vorzeige-Gestalten einmal den armseligen Chor der Verlautbarer an, die mit dem Wieselwort „Klimaleugner“ nur so um sich werfen! Unter diesen traurigen MINT-Versagern in Medien und Politik wird man wohl kaum ein tieferes Verständnis für die zugrunde liegenden Naturgesetze und –phänomene erwarten können. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um stumpfe Eiferer des Klimaaberglaubens, die sich als „Erleuchtete“ aus der Masse herausgehoben fühlen.

Dies insbesondere natürlich gegenüber sogenannten „Klimaleugnern“, die üblicherweise wesentlich bessere MINT-Kenntnisse besitzen als die medialpolitischen Klimamissionare. Denn sonst hätten sich diese „Klimaleugner“ als unabhängige „Selberdenker“ ja gar nicht erst zu „Leugnern“ des menschengemachten Klimaaberglaubens entwickelt. (Anmerkung: Damit lautet die öffentlich-rechtliche Hierarchie der Staatsfeinde nun: „Querdenker“ – „Verschwörungstheoretiker“ – „Nazi“ – „Selberdenker“. Denn ein Mensch mit hohen wissenschaftlichen Talenten und Valenzen, der ein wissenschaftlich beweisbares Paradigma vertritt, hat es nun einmal nicht nötig, seine Opponenten zu diffamieren – weil er ja in der komfortablen Lage ist, diese entweder seriös zu widerlegen oder seine eigene Auffassung wissenschaftlich fundiert zu vertreten.

Wahrsage-Algorithmen

Die inflationäre Verwendung des Begriffs „Klimaleugner“ beweist im Umkehrschluss die fehlende wissenschaftliche Beweisbarkeit des Klimawahns. Und die individuelle Nutzungshäufigkeit dieses Begriffes verhält sich umgekehrt proportional zu den MINT-Kenntnissen des jeweiligen Mietmauls. Merke: Der Klimawahn beruht auf unbewiesenen Vermutungen, die erst durch die Implementierung entsprechender Wahrsage-Algorithmen in digitale Klimamodelle die jeweils gewünschte grafische Gestalt annehmen, die genau deshalb aber überhaupt nichts mit einer zukünftigen Klimarealität zu tun haben kann. So, und jetzt lassen Sie sich bitte einmal die nachfolgende Beweisgrafik für den menschengemachten Klimaalarmismus vorurteilsfrei auf der Zunge zergehen:

Zur Erläuterung der Grafik: Die Kombination der Meeresoberflächentemperatur-Aufzeichnungen vom Hadley Centre des britischen Met Office und der Landoberflächenlufttemperatur-Aufzeichnungen von der Climatic Research Unit (CRU) der University of East Anglia stellen als HadCRUT-Datensatz der globalen Temperatur eine wesentliche wissenschaftliche Stütze des menschengemachten Klimaalarms dar. Nun stellen Sie sich bitte einmal die folgenden ganz einfachen Fragen, die der Einfachheit halber auch gleich beantwortet werden:

Wie hoch war die vorindustrielle Mitteltemperatur im Jahr 1850, und warum fängt die Temperaturkurve dort nicht mit einer Abweichung von +/-0 Grad Celsius an?

Antwort: Man zieht sich ganz bewusst auf Differenzwerte zu unbekannten Absolutwerten zurück, weil man nur so herumtricksen kann. Nachdem die aktuelle Reduzierung der Temperaturmeßstationen auf warme Standorte weitgehend ausgereizt ist, sorgt im Wesentlichen die „Korrektur“ historischer Messungen zu kälteren Werten für den weiteren Temperaturanstieg durch Absenkung des Referenzwertes für das Jahr 1850. Und das geht natürlich nur mit Differenzwerten, sonst fällt’s nämlich irgendwann auf, wenn die Referenz von 1850 ständig weiter sinkt… Warum hat die Klimaforschung bis Anfang der 1980er Jahre eine neue Eiszeit vorhergesagt?

Antwort: Zwischen den 1940er und 1970er Jahren sank die globale Durchschnittstemperatur erheblich. Auf welcher eindeutigen Datenlage wurde bereits 1988 der „Weltklimarat“ IPCC von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gegründet, um so eine vorgeblich „menschengemachte“ CO2-Klimakatastrophe zu verhindern?

Antwort: Die Zeit zwischen dem Anfang der 1980er Jahre und der Gründung des IPCC Ende der 1980er Jahre reichte bei weitem nicht aus, um qualifiziert eine existenzielle Entscheidung für die gesamte Menschheit zu treffen.

Erst der Alarm, dann der Temperaturanstieg

Es bleibt also die Erkenntnis: Zuerst kam der CO2-Klimaalarm – und dann stieg plötzlich die „gemessene“ Temperatur. Nach langer Suche hat der Autor dann pbrigens schließlich doch noch absolute Temperaturwerte gefunden:

Zur Erklärung: Gemäß dieser Abbildung wird zeitlich rückblickend ab etwa 1960 die Schwankungsbreite (blau) der vorgeblich „gemessenen“ Temperaturen immer größer. Ursache dafür ist, dass es sich bei den sechs verwendeten Datensätzen lediglich um statistische Temperaturrekonstruktionen handelt, deren tatsächlich gemessene Datengrundlage sich zu früheren Zeiten hin immer weiter reduziert. Umgekehrt fängt die vorindustrielle Temperatur im Jahr 1850 mit etwa 13,5 Grad Celsius an und steigt dann nach etwa 70 Jahren langsam um etwa 1,3 Grad, bis sie im Jahr 2020 etwa 14,8 Grad erreicht. Der Verlauf ist insgesamt also eigentlich ganz gut mit den Differenzen in der ersten Abbildung oben vergleichbar. Allerdings ist in dieser gar kein Unsicherheitsbereich gekennzeichnet, sodass der Eindruck entsteht, es handele sich dort um tatsächlich gemessene Temperaturdaten. Bleibt also die Erkenntnis: Der wesentliche Teil des globalen Temperaturanstiegs beruht auf Datenmanipulation.

Manipulatives Absenken der Ausgangswerte

Immerhin beginnt der zweiten obigen Abbildung zufolge nach der „Kleinen Eiszeit“ der Abschnitt mit einer konkreten „vorindustriellen“ Temperatur, während diese in der ersten, oberen Abbildung bereits mit einer Minusdifferenz von 0,3 Grad Celsius beginnt. Denn inzwischen ist nun die „Optimierung“ des globalen Messnetzes zu möglichst warmen Standorten weitgehend ausgereizt. Man kann einen panikfördernden weiteren Temperaturanstieg inzwischen nur noch dadurch imitieren, dass man die frühen Anfangswerte der Zeitreihen immer weiter absenkt (siehe oben). Bei einem solchen Vorgehen hilft dann natürlich die Darstellung von Differenzwerten sehr, um zu verschleiern, dass anstelle eines weiteren aktuellen Temperaturanstiegs lediglich der Referenzwert für das Jahr 1850 abgesenkt wurde.

Es gehört aber sicherlich nicht zu den intelligentesten Ideen, ein solches manipulatives Absenken auch noch durch eine negative Anfangsdifferenz (siehe obere Abbildung) für alle Betrachter sichtbar zu dokumentieren. Dafür hat der betreffende Manipulationsanfänger wahrlich den James-Dean-Award verdient („Denn sie wissen nicht, was sie tun“). Apropos „dokumentiert“: Es gibt erstaunlicherweise überhaupt keine globale wissenschaftliche Datenbasis mit tatsächlich gemessenen Temperaturen zur Berechnung einer globalen Durchschnittstemperatur im 19. Jahrhundert:

Im Zeitraum zwischen 1861 und 1890 gab es auf den Weltmeeren und Polkalotten sowie auch in Südamerika, Afrika und Asien (ohne Sri Lanka) laut NOAA-Graphik demnach kein einziges überwachtes Gebiet mit einer Aufzeichnungsdauer von mehr als 10 Jahren (!). Die damaligen Temperaturmesstationen konzentrierten sich vielmehr auf Nordamerika, Europa, Sri Lanka und den Osten Australiens. Ergo konnte mindestens bis zum Jahr 1900, wohl eher aber bis in die 1950er Jahre hinein, mangels global verteilter Messstationen gar keine “globale Durchschnittstemperatur” berechnet werden.

Mit ihrem auf derart unseriöse und bruchstückhafte Datengrundlagen gestützten, menschengemachten Klimaalarm rückten dann plötzlich einstmals brotlose Naturwissenschaften in den gesellschaftspolitischen Blickpunkt, deren wirtschaftliche Budgets infolge des schnell um sich greifenden semireligiösen CO2-Klimawahns förmlich explodierten. Und wie es nun bei allen neu entstehenden und mit Steuergeld befüllten Futtertrögen üblich, sammelte sich in deren Speckgürtel rasch ein wissenschaftliches Prekariat von minderbegabten Schreihälsen, das im übertragenen Sinne für eine entsprechende Zahl an Silberlingen sogar die eigene Großmutter verkauft hätte, um sich wirtschaftlich auch nur knapp über Wasser halten zu können.

Eigentor mit Ansage

Die Problematik der Verschärfung einer verbesserungsbedürftigen Ausgangssituation durch fehlleitende wirtschaftliche Anreize ist seit langem als „Kobra-Effekt“ bekannt und wird für gewöhnlich einem Staatsversagen zugerechnet; in diesem Fall sprechen wir aber wohl lieber von einem Eigentor mit Ansage. Das übliche medialpolitische Panikgeschrei, man möge doch bittesehr der (objektiv bezahlten!) Wissenschaft folgen, wurde im Bereich Gesundheitspolitik und “Pandemie” gerade erst durch die Offenlegung der ungeschwärzten RKI-Corona-Files entzaubert und damit zugleich auch diejenigen namentlich benannt gegeben, die damals durch ihr Handpuppenspiel mit der staatlich alimentierten Wissenschaft unerkannt zu uns gesprochen hatten. Und auf einem ganz vergleichbaren Niveau spielt sich seit jeher auch das politmediale Geschrei über die sogenannten Klimaleugner ab.

Der Autor war neulich eher zufällig auf einen Artikel mit dem Titel, „Elite-Uni öffnet sich für Klimaskeptiker“ gestoßen, in dem dann auch mehrfach der Ausdruck „Klimaleugner“ zur Anwendung kam. Konkret hat man dort insbesondere Angst vor einer „ungarische[n] Unterwanderung in Deutschland“. Die dort aufgetischten Zusammenhänge von Klimaleugnern über fragwürdige rechte Kreise bis hin zur Finanzierung durch russisches Öl enthalten alle „verbotenen“ Zusammenhänge des vorgeblich fremdgesteuerten Klimaleugnertums, die das Herz eines jeden Klimagläubigen höher schlagen lassen. Hersteller dieser “Fakten” war übrigens die bekanntlich ja “unabhängige” Wahrheitsagentur “Correctiv“.

Wieder mal: Unabhängiges “Correctiv”

Die hat sich übrigens – laut eigenen Angaben – im Jahre 2023 aus den Zuwendungen folgender Institutionen finanziert: Luminate, Schöpflin Stiftung, Stiftung Mercator, The Sunrise Project, Stichting Adessium, European Climate Foundation, Wissenschaftspressekonferenz e.V., Madsack Stiftung, Alfred Toepfer Stiftung. Weitere Förderungen erfolgten über Beabee, Community Software, Medien im Exil, MBB Medienkompetenz- und Innovationsförderung Berlin, Jugendredaktion Salon5, RAG-Stiftung, Landeshauptkasse NRW, Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, Zeit-Stiftung Ebelin u. Gerd Bucerius, BUHCK-Stiftung, Faktencheck Medienbildung, Google Germany GmbH, Faktencheck Podcast Produktion, European Media and Information Fund, ausgezahlt durch Funda O Calouste Gulbenkian, NoFake, Faktencheck, Communityplattform, Bundesministerium für Bildung und Forschung, ausgezahlt durch Bundeskasse, Radio Sakharov, Exilmedium, JX Fund gGmbH, The US Russia Foundation, Landeshauptkasse NRW, Stichting Niederlands Helsinki Comitee, Stichting Evens, Reporterfabrik, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, ausgezahlt durch die Bundeskasse, Bundesprogramm „Demokratie Leben“, ausgezahlt durch die Bundeskasse, Veranstaltung Jive Klima: Allianz Foundation.

Na klar: All das ist natürlich ein völlig gerechtfertigter wirtschaftlicher Ausgleich gegenüber den Milliardensummen, mit denen Putin und die westliche Ölindustrie die sogenannten „Klimaleugner“ zu unterstützen pflegen; denn schließlich müssen sich nach den Regeln des britischen Fairplay ja beide Seiten gleichberechtigt ein öffentlich-rechtliches Gehör verschaffen können. Sarkasmus aus.

Hüter der Moral

Fazit: Die Klimamafia ist eine Religionsgemeinschaft, die ihre Glaubenssätze emotional und antiwissenschaftlich über die Mainstreammedien verbreitet und von philippisch alimentierten Mietmäulern verteidigen lässt. Schauen Sie einfach mal in irgendein Handbuch für Desinformation und Zersetzung. Dort finden Sie sicherlich bewährte Kochrezepte zur Unterdrückung von Gegenargumenten:

Sei der Hüter der Moral, überhöhe ständig Deine wissenschaftliche Position und verlege Dein Klima-Paradies in die eine unerreichbare Zukunft!

Versuche, die Gegenseite aus dem öffentlichen Diskurs fernzuhalten, denn wo keine Gegenargumente sind, da gibt es auch keinen öffentlichen Zweifel am Klima-Paradies!

Gehe gar nicht auf fachliche Inhalte der Gegenseite ein, sondern stelle die Gegenseite einfach als dumm, moralisch verwerflich oder als von der fossilen Industrie gekauft dar!

Wenn Sie also irgendwo den Begriff „Klimaleugner“ lesen oder hören sollten, dann brechen Sie diesen Desinformationsstrang schleunigst ab, denn alles Weitere wäre reine Zeitverschwendung. Irgendwelche fachlich-sachlichen Argumente oder wissenschaftlichen Zusammenhänge sind nach einem solchen intellektuellen Offenbarungseid nämlich nicht mehr zu erwarten. Will sagen: Wo es gar keine reproduzierbaren Erkenntnisse gibt, da kann man diese auch nicht leugnen.

In seinem Buch “Verbrannte Erde” geht der Autor tiefer auf die Klima-Agenda ein und führt aus, dass unsere auf fossilen Energieträgern basierende technische Zivilisation vor einer Vielzahl von zwangsverordneten “Wenden” steht (Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, Ernährungswende, Technologiewende, Gerechtigkeitswende, Besitzwende, Freiheitswende, Geschlechterwende, Bevölkerungswende, Sprachwende, aktuell vollzieht sich gerade eine Demokratiewende hin zu einer partizipativen Gerechtigkeitsdemokratur in leichter Sprache).

Er führt aus, dass dies alles nur deshalb geschieht, weil die sogenannte „Klimawissenschaft“ nicht in der Lage gewesen ist, das physikalische Stefan-Boltzmann-Gesetz korrekt auf unsere Erde anzuwenden. Stattdessen wurde ein „natürlicher atmosphärischer CO2-Treibhauseffekt“ erfunden, den der Mensch durch eine weitere Nutzung fossiler Energieträger angeblich bis zur Selbstverbrennung unsererent Erde anheizen wird.