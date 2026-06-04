Staatlich abgesicherte Islamisierung durch Rekordeinbürgerungen

Jedes Jahr kommt weit mehr als eine Großstadt an neuen Muslimen von außen “neu hinzu”. Zu denen, wohlgemerkt, die bereits, merkeldeutsch gesprochen, “da sind” in Deutschland und sich fleißig – mit einem Vielfache der Reproduktionsrate der schon länger hier lebenden Nicht-Migranten – fortpflanzen; Stichwort Geburten-Dschihad. Wie die Realität der staatlich versprochenen (und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk – diese Woche gerade wieder bei Maischberger – als angebliche Tatsache dargestellten) “Migrationswende” in Wahrheit aussieht, hat Hartmut Krauss nüchtern auf Facebook zusammengefasst.

Er schreibt: “Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland hat mit mehr als 309.000 neuen Staatsbürgern im Jahr 2025 einen historischen Höchststand erreicht. Damit wurde der vorherige Rekord aus dem Jahr 2024 (291.955 Einbürgerungen) nochmals deutlich übertroffen. Haupttreiber für diese Entwicklung ist das reformierte Staatsangehörigkeitsrecht, welches die Wartezeiten verkürzt und die doppelte Staatsbürgerschaft grundsätzlich erlaubt. Syrerinnen und Syrer bilden weiterhin die größte Gruppe, gefolgt von Menschen mit türkischer, irakischer, russischer und afghanischer Staatsangehörigkeit. Damit erweist sich die deutsche Einbürgerungspolitik zum einen als anlockendes Trittbrett vor allem für nichteuropäische (islamische) Asylmigranten mit – wenn überhaupt – befristetem Aufenthaltsrecht sowie zum anderen als lautloser, aber effektiver Motor der Erhöhung des deutschen Muslimanteils. (…) Zudem sind die Einbürgerungen insbesondere deshalb so attraktiv, weil sie mit der doppelten Staatsbürgerschaft für islamische Nichteuropäer korrespondieren. D.h. der Eingebürgerte ’neue Deutsche‘ bleibt gleichzeitig weiterhin Syrer, Türke, Iraker, Afghane etc. und erwirbt die gleichen sozialen und politischen ‚Teilhaberechte‘ wie Einheimische, während sie/er in den meisten Fällen gleichzeitig ihr/sein islamisches Mindset behält.”

Spart euch das Gehoffe auf Vernunft!

Krauss weiter: “Nicht zuletzt auf diese ‚lautlose‘ Weise funktioniert staatlich abgesicherte Islamisierung. Entgegen der propagandistischen Behauptung, die Gewährung der doppelten Staatsbürgerschaft bewirke eine ‚verbesserte Integration‘, ist genau das Gegenteil der Fall: Sie schwächt auf Seiten der eingebürgerten Doppelpassinhaber die subjektive Identifikation mit dem Einwanderungsland und bestärkt stattdessen die Bindung an äußere Mächte und Herkunftskulturen mit weltanschaulich, politisch und normativ disparaten und oftmals gegensätzlichen Wertorientierungen. Damit erzeugt die Doppelpassregelung zu Lasten der historisch gewachsenen soziokulturellen und weltanschaulich-politischen Integrität der Aufnahmegesellschaft auf künstliche Weise eine große Gruppe von Menschen, die zwar einerseits die institutionellen Rechte und Teilhabemöglichkeiten des Aufnahmelandes nutzen (und zum Teil ausbeuten), sich anderseits aber an die Werte, Normen und nationalen Vorgaben ihres Herkunftslandes bzw. ihrer (islamischen) Herkunftskultur gebunden fühlen.”

Deshalb kann man sich nach über zehn Jahren organisierter Islamisierung all das Gekrähe mit Forderungen nach “Aufwachen” sowie das Gehoffe auf “Vernunft” endlich sparen. Der Feind betreibt die Zerstörung Europas gezielt und mit allen Mitteln – während der Michel, der in Deutschland mit dem von Merkel angeschmissenen Islamisierungsturbo im Zentrum der Katastrophe steht, nur weiterhin hofft, schwatzt und glaubt, sein edles Stimmchen bei Wahlen sei noch irgendetwas wert. Immerhin haben im letzten Jahr inzwischen fast 300.000 gut ausgebildete Deutsche die Koffer gepackt und das Shithole verlassen. Auch das ist eine Form von Abstimmung – mit den Füßen. Sie ist die einzige, die denjenigen bleibt, die der Freiheit noch einen Wert beimessen.