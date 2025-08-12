Staatlich geduldete Unterwerfungsgesten: Britische Grundschüler müssen Willkommensgrußkarten an illegale Migranten schreiben

In Großbritannien sorgt derzeit die Meldung für Verunsicherung bis Entsetzen, dass zahlreiche Schulen in Großbritannien Kinder, die teilweise erst fünf Jahre alt sind, dazu gezwungen haben, zum Valentinstag am 14. Februar Grußkarten an illegale Migranten und Asylbewerber zu basteln. Sie wurden auch dazu ermutigt, Themen wie „Wie sollten Menschen, die Zuflucht suchen, Ihrer Meinung nach behandelt werden?“ zu diskutieren, um „Werte wie Freundlichkeit, Menschlichkeit und Gleichheit“ zu lernen sowie Geld für lokale Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln. Viele wurden auch angehalten, gemeinsam mit ihrer Klasse oder der gesamten Schule „Zeichen der Freundlichkeit“ zu setzen.

Hinter der linksdoktrinären Aktion steckt das „Schools of Sanctuary Network“ (deutsch: “Zufluchtsschulen-Netzwerk”), eine internationale NGO, der über 1.200 Bildungseinrichtungen angehören und die seit Jahren Veranstaltungen organisiert, bei denen Schulkinder auf Migranten treffen; hiervon waren bislang allerdings nur Schulen aus Birmingham betroffen, wo der Stadtrat von der linken Labour-Partei dominiert ist, infolge der extremen Islamisierung jedoch ohnehin an fast jeder Schule der weit übergroße Teil der Schüler muslimisch und/oder migrantisch geprägt ist. Dort beteuert man nun auf die Kritik, die Aktionen seien ebenfalls Teil eines nationalen Programms des “Zufluchtsschulen-Netzwerks”. Offenbar reicht der Einfluss auch dieser migrationslobbyistischen NGO bis weit in die Schulverwaltung.

Linkes Netzwerk reagiert mit Unverständnis

Laura Trott, die Schattenbildungsministerin der Konservativen, kritisierte: „Fünfjährige Kinder sollten nicht verwendet werden, um politische Agenden voranzutreiben.“ Chris Philp, der Schatteninnenminister, warf der Labour-Partei vor, Klassenzimmer in „Propagandazentren“ zu verwandeln und Schüler zu instrumentalisieren. „Klassenzimmer sollten zum Unterrichten von Mathematik da sein, nicht zum Unterrichten von Einwanderung. Der von Labour geführte Stadtrat von Birmingham lässt zu, dass politische Kampagnen in unsere Schulen Einzug halten“, sagte er weiter.

Beim „Schools of Sanctuary Network“ reagiert man natürlich mit Unverständnis auf die Kritik: „Diese Aktivität spiegelt lediglich einen bedachten und freundlichen Akt der Begrüßung für Menschen wider, die in das Vereinigte Königreich geflohen sind und auf die Überprüfung ihrer Asylanträge warten. Wir glauben, dass diese einfachen Akte des Mitgefühls gefeiert werden sollten, anstatt kritisiert“, hieß es in einer wie üblich glattgeschmirgelten und schönfärberischen PR-Erklärung.

Offene Türen einrennen

Viele Briten nehmen dies allerdings völlig anders wahr und artikulieren wohlbegründete Sorgen, dass mit dieser Art von Gehirnwäsche bei Schülern eine kulturelle Unterwerfung samt Demutsgesten verlegt werde, die letztlich die Verdrängung der autochthonen Bevölkerung zugunsten eingewanderter fremder Parallelgesellschaften einläuten sollen. Aufgrund eines massiven Shitstorms sah sich die Organisation bezeichnenderweise gezwungen, ihren Twitter-Account auf „privat“ zu stellen. Der Vorfall zeigt einmal mehr den verheerenden Einfluss von linken NGOs nicht nur in Deutschland, sondern überall im freien Westen, die – vielfach finanziert von ausländischen Milliardärsstiftungen und interessierten “Eliten” – die politische Willensbildung lenken und so einen toxischen gesellschaftlichen Einfluss nehmen, der ihnen in keiner Weise zusteht.

In ihrem per se antidemokratischen und manipulativen Unterfangen werden sie überall von linken Regierungen nach Kräften unterstützt, bei denen sie offene Türen einrennen – tun so doch das, was der Politik selbst gesetzlich verboten ist. Dieselbe Entwicklung zeigt sich in Deutschland, wo sich der tiefe Linksstaat – mit Duldung und tätiger Mithilfe der Union – ebenfalls einen riesigen Moloch solcher völlig überflüssiger Organisationen herangezüchtet hat, die seine Agenda vorantreiben und dafür mit Steuergeld fürstlich entlohnt werden. Diese Entwicklung ist eine Gefahr für jede offene Gesellschaft – und deshalb muss diesen Gruppen endlich komplett der Geldhahn zugedreht und ihnen jeder Einfluss auf staatliche Aufgaben verwehrt werden. In Großbritannien ebenso wie in Deutschland.