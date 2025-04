Staatliche Kapitulation: NRW-Bildungsministerium empfiehlt Lehrern, vor gewalttätigen Schülern zu flüchten

Das Bildungsministerium im schwarz-grün regierten Nordrhein-Westfalen hat sich entschlossen, endlich gegen die Gewalt an Schulen vorzugehen – und zwar in einer Art und Weise, wie sie voll und ganz zu diesem allmählichen Failed State Deutschland passt: Mit einer Handreichung für sein Lehrpersonal, in dem diesen allen Ernstes die Flucht empfohlen wird, sollten Schüler (oder deren Eltern) zu aggressiv werden. Mehr Kapitulation geht nicht. Dies geht aus einem 15-seitigen Leitfaden hervor, der mit einem der üblichen unsinnigen Schwurbelstatements beginnt – nämlich, dass jegliche Gewalt an Schulen keinen Platz haben dürfe. Dass natürlich offensichtlich das genaue Gegenteil der Fall und die Lage mehr als bedrohlich ist, erklärt überhaupt, dass man sich zu diesem Leitfaden gezwungen sah. „Schulen sind aber auch ein Spiegel der Gesellschaft und so erleben wir leider seit Jahren zunehmende Gewalterfahrungen von Lehrkräften und allen übrigen an Schule Beschäftigten“, heißt es dann auch weiter. Die Bandbreite reiche von persönlichen Beleidigungen bis hin zu körperlichen, verbalen oder psychischen Angriffen und sexuellen Belästigungen oder Übergriffen. Auch Cybermobbing nehme einen „breiten Raum an Schulen“ ein.

Der Verweis auf den “Spiegel der Gesellschaft” ist eine bequeme Ausrede – hatten doch früher eigentlich vor allem Schulen maßgeblichen Anteil daran, wie die Gesellschaft sozialisiert und “gebildet” wird, und zwar in jeder Hinsicht dieses Wortes – bevor sie zu Experimentierstuben von Sozialromantikern und Brutstätten linksgrüner Ideologien gemacht wurden. Das Resultat sieht man heute in der Lüge einer durch multikulturelle und antiautoritäre Primate verzogenen, auf Hypersensibilität und neurotischen Befindlichkeiten abonnierten Jugend – und praktische nicht sozialisierbare Subkulturen vor allem eingewanderter Schüler. Doch sogar im Umgang mit diesen Problem bleibt die Schulpolitik sich treu; die Ratschläge, die den geplagten Lehrkräften gegeben werden, sind in ihrer Einfältigkeit und Weltfremdheit geradezu atemberaubend: „Machen Sie verbal deutlich, dass Sie diesen Übergriff nicht dulden“ oder „Nutzen Sie Halt – Stopp-Rufe mit einer energischen Körpersprache“ heißt es in dem Leitfaden in hilflosen Handlungsanleitungen, die an die verzweifelte “Armlänge Abstand” erinnern.

Strafanträge “abwägen”

Und weiter: “Dann sollen sie um Hilfe rufen und diese gegebenenfalls auch von anderen Schülern annehmen. Wenn alles nichts hilft, sollen sie die Flucht ergreifen. „Entfernen Sie sich aus der Gefahrenzone. Verlassen Sie das Gesichtsfeld des Angreifers, provozieren Sie nicht und vermeiden Sie jede Eskalation“, so der Leitfaden euphemistisch. Anschließend solle die Schulleitung informiert und der Vorfall schriftlich dokumentiert werden. Gefährliche Körperverletzung oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung muss die Schulleitung der Polizei und der Schulaufsicht melden. Bei einfacher Körperverletzung, Sachbeschädigungen oder Beleidigungen wird Lehrern geraten, abzuwägen, ob sie einen Strafantrag stellen möchten oder aber zugunsten erzieherischer Maßnahmen auf dieses Recht verzichten. Lehrer blieben dann auf sich gestellt. „Dem Interesse der betroffenen Person wird dadurch Rechnung getragen, dass sie die Möglichkeit erhält, den staatlichen Strafanspruch im Wege der Privatklage durchzusetzen“, meint das Bildungsministerium ironiefrei – als wäre dies bei der überforderten deutschen Justiz mit notorischer Beißhemmung gegenüber migrantischen Tätergruppen irgendwie aussichtsreich und könne für die betreffenden Lehrer nicht erst recht lebensgefährlich werden.

Der Leitfaden liest sich wie eine Anleitung zur organisierten Selbstaufgabe im einst hoheitlichen Sektor Schule, wo das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr gilt – und genau das ist ja de facto auch der Fall: 73 Prozent der Schulleiter in Nordrhein-Westfalen berichteten bereits von psychischer Gewalt, 43 Prozent meldeten tätliche Angriffe an ihren Schulen. Besonders betroffen sind Haupt-, Real- und Gesamtschulen – also genau die Schulen, an denen sich der allergrößte Teil des von einer verantwortungslosen und geistesgestörten deutschen Politik wahnhaft importierten islamisch-migrantischen Prekariatsnachwuchses tummelt, der dem deutschen Staat, deutschen Lehrern und natürlich ganz besonders Lehrerinnen zu einem erheblichen Teil nichts als Verachtung entgegenbringt – genau wie oft auch die Eltern der jungen Paschas und Kopftuchmädchen.

Schulverweis erst, wenn Blut fließt?

Freilich wird die klare Benennung dieses eigentliches Hauptgrundes für die immer weiter eskalierende Gewalt an Schulen – wie immer und überall – auch in dem Leitfaden tunlichst vermieden, der Elefant im Raum darf nicht stattfinden. Das Problem wird wie immer so behandelt, als handele es sich um ein unerklärliches, aus heiterem Himmel abstrakt über dieses Land hereingebrochenes Phänomen, dessen Ursachen völlig im Dunkeln liegen und mit dem man nun eben irgendwie zurechtkommen muss – denn, merke: “einfache Antworten” sind immer populistisch. Logisch.

Doch selbst noch in den wenigen Passagen, wo zumindest andeutungsweise eingeräumt wird, dass das Migrationsproblem mit all seinen Begleiterscheinungen wie Sprachbarrieren, Bandenbildungen, Gewaltneigung und sonstigen Auswirkungen kultureller Inkompatibilität existiert – wenn auch ohne die Gründe dafür zu benennen –, zeigt die Politik ihre völlige Hilflosigkeit: So ermahnt das Ministerium die Lehrer, unbedingt den „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ zugunsten der betreffenden Schüler einzuhalten. „Danach muss eine Maßnahme geeignet sein, um das Bildungs- und Erziehungsziel zu erreichen“, heißt es. Berücksichtigt werden sollen die Umstände des Einzelfalls sowie das Alter, die Einsichtsfähigkeit und die psychische und persönliche Entwicklung des Schülers. Und: Ein Schulverweis soll als „milderes Mittel“ zunächst nur angedroht werden. Erst wenn ein Schüler dann Lehrer mit “Gegenständen oder Waffen” (!) angreift oder ein gemeinschaftlicher oder hinterhältiger Angriff erfolgt ist, hält die kultursensible Bildungsbürokratie einen solchen Verweis für gerechtfertigt. Die Lehrer an der Front, die diesen völlig lebensfremden und zu faktischer Ohnmacht und feiger Passivität gemahnenden Nonsens lesen, werden vermutlich wissen, was sie davon zu halten haben. Dass sich immer mehr Pädagogen inzwischen einen ungefährlicheren Job suchen oder sich von einer Krankmeldung zu nächsten in die Pension zu retten versuchen, ist da nur eine Frage des Selbstschutzes.