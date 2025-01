Staatliche Schutzgelderpressung: Vereine und Veranstalter sollen für Polizeieinsätze blechen

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Im Fall eines Fußballspiels muss der Veranstalter für den Polizeieinsatz zahlen. Konkret ging es um das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV. Die Freie und Hansestadt Bremen stellte der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eine Rechnung über 425.000 Euro – und die muss tatsächlich bezahlt werden, so entschied es das Bundesverfassungsgericht. Was zunächst nach einer fairen Entscheidung klingt – vermeintliches Verursacherproblem, „die Bundesliga hat doch genug Geld!“ et cetera – entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als gefährlich. Denn das Urteil hat Signalwirkung weit über den Fußball hinaus. Es öffnet die Tür für eine Entwicklung, die nicht nur Vereine, sondern auch Parteien und Organisationen in Existenznot bringen könnte.

Schon heute können kleine, aber lautstarke Gruppen Zehntausende Demonstranten mobilisieren. Besonders brisant: Radikale Gruppen könnten diese Macht gezielt nutzen, um Veranstalter finanziell zu ruinieren. Die Gefahr ist real. Nehmen wir ein Beispiel aus der politischen Praxis: Wenn die AfD einen Vortrag mit 50 Personen in einem kleinen Lokal hält, stehen oft 100 Gegendemonstranten vor der Tür. Die Polizei muss Wache schieben, um eine Eskalation zu verhindern und die Besucher schützen.. Doch mit diesem Urteil könnte am Ende nicht die Störer zahlen, die den Ärger verursachten, sondern die AfD selbst – als Veranstalter.

Was passiert mit unseren Grundrechten?

Noch schlimmer: Wenn der politische Gegner bewusst schädigen will – etwa durch übergroße Aufmärsche oder gezielte Straßenschlachten – steigen die Polizeikosten ins Unermessliche. Und wer soll dafür aufkommen? Nach Sicht der Karlsruher Richter allen Ernstes der Veranstalter. Also nicht die Störer und ihre Hintermänner – NGOs, “zivilgesellschaftliche” Aktivisten oder dubiose Finanziers dieser “Proteste” – bekommen die Rechnung für den Polizeieinsatz – sondern derjenige, der ohnehin schon Leidtragender durch die aggressiven Störer ist, obwohl er sich redlich um einen friedlichen Ablauf bemüht hat. Das Urteil ist deshalb ganz im Sinne von Störern, Landfriedensbrechern und Unruhestiftern (Antifa, “Letzte Generation”, Riesa-Demonstranten, aber auch Ultras, Stadion-Hooligans und so weiter).

Hier geht es um mehr als um Fußball oder um die AfD. Die Meinungsfreiheit (Artikel 5 Grundgesetz) und die Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) sind beides Grundpfeiler unserer Demokratie. Der Staat hat mit seinem Gewaltmonopol die originäre Pflicht, diese zu schützen. Hinzu kommt: Die Sicherung von Versammlungen, Massenveranstaltungen, aber auch von Fußballspielen und Volksfesten gehört seit jeher zu den Aufgaben der Polizei. Dafür zahlen Bürger Steuern. Wenn die Organisatoren dafür nochmals belangt werden und dadurch unkalkulierbare Kostenrisiken tragen müssen, ist zu befürchten, dass viele Kundgebungen oder sonstigen Anlässe gar nicht mehr stattfinden. Kleinere Parteien, Vereine oder gemeinnützige Organisationen können sich dann keine Veranstaltungen mehr leisten – und genau darauf könnte es manchen Gruppen ankommen. Das Ende des Diskurses?

Sicherheit ist keine Ware

Auch wenn das Urteil auf den ersten Blick nur die Bundesliga zu treffen scheint, ist die Wahrheit eine andere: Es öffnet die Büchse der Pandora. Wenn radikale Gruppen durch gezielte Eskalationen Polizeieinsätze künstlich in die Höhe treiben können, verlieren wir die Basis für eine lebendige Demokratie. Durch das Karlsruher Urteil werden somit die Grundrechte in ihrer Substanz bedroht: Wer sich keine polizeiliche Präsenz leisten kann, muss eben auf Events verzichten. Treffend überschreibt “Tichys Einblick” daher auch seinen aktuellen Beitrag zum Thema mit “Wenn der Staat Schutzgeld verlangt…”.

Sicherheit ist keine Ware. Und sie darf auch nicht zur Waffe gegen politische Gegner werden. Es ist jetzt an der Politik klarzustellen: Die Kosten für öffentliche Sicherheit dürfen nicht auf den Schultern von Organisatoren und Veranstaltern von öffentlichen Feiern, Versammlungen und Demonstrationen lasten! Denn eine offene Gesellschaft und die Demokratie lebt davon, dass wir uns frei äußern und versammeln können – unabhängig davon, wie viel Geld wir haben. Wenn dieses Prinzip verloren geht, ist es nicht nur aus mit fairen Debatten; dann ist es vorbei mit der Demokratie, wie wir sie kennen.