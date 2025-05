Staatsbürgerschaft von pakistanischer Deutschen-Hasserin: Turbo-Einbürgerung von Migrantifa-Aktivisten hat Methode

Zu welch einer grotesken Farce die Einbürgerungspraxis in diesem Land geworden ist und mit welcher Dreistigkeit sich der Linksstaat seine neue Wunsch-Wahlbevölkerung mit der entsprechend gefälligen ideologischen Grundeinstellung mittlerweile akquiriert, hat sich erst vergangene Woche in all seiner “Pracht” in Frankfurt gezeigt: Ausgerechnet in der dortigen Paulskirche – der Wiege des deutschen Parlamentarismus, die demonstrativ für diesen Zweck entehrt wurde, und damit einmal mehr vor aller Öffentlichkeit – wurde die Verhöhnung des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts ad absurdum geführt, als die pakistanischstämmige linksextreme Aktivistin Ayesha Khan in einer feierlichen Zeremonie den deutschen Pass kredenzt bekam. Denn Khan erhielt diesen nicht etwa die Anerkennung für gelungene Integration oder irgendwelche produktiven Beiträge zur deutschen Gesellschaft, sondern – ganz im Gegenteil – dafür, dass sie jahrelang glühenden Hass auf alles Deutsche verbreitet hatte.

Khan tritt auf Twitter unter dem Namen “@migrantifa” auf und ist Mitbetreiberin des Podcast “[un]deutsch”, in dem sie gesellschaftliche und politische Themen aus migrantischer und dezidiert linksradikaler Sicht behandelt. Der Name ist somit Programm. Bei jeder Gelegenheit verspritzt Khan ihr hasserfülltes Gift – ohne, freilich, dass die Behörden sie jemals wegen „Hass und Hetze“ in aller Frühe aus dem Bett werfen oder ihr Handy und ihren Computer einkassiert hätten: „Kennt ihr diese ‘wenn es einen gott gibt warum gibts dann krieg?’ leute? ich frage wenn es einen gott gibt, warum gibts dann deutsche?“ (sic!), fragte sie etwa öffentlich, und jubelte: „Zum glück ist frankfurt bald ausgedeutscht“.

Reale, weil gar nicht auslegungsbedürftige Volksverhetzung

Auch reale Beispiele für lupenreine, weil nicht einmal auslegungsbedürftige Volksverhetzung gehören zu den Stilblüten der Verachtung, die Khan auf Twitter für ihre Wahlheimat übrig hat. Zum Beispiel: „Peinlich, wer NICHT anti-deutsch ist“. Oder: „Almans sind Abfall“ Sie faselte sogar dies: „hatte letztens einen deutschen pass in der hand und hab überlegt ob ich den einstecken und weglaufen soll“ sowie „mein wunsch an deutschland ist: gib geld und deutsche pass“. Bereits 2020 verkündete sie: „wenn ich deutsche pass hab mach ich euch alle fertig“ und „wenn ich erst mal deutsche pass hab it’s over for you bitches“. Der Lohn für diese in keinem anderen Land dieses Planeten denkbaren Hetze gegen die Bevölkerung des Gastlandes: Eben der begehrte deutsche Pass.

Kein Wunder, dass Khan dann auch noch bei der linksradikalen Berliner “taz” als “Journalistin” tätig werden darf. Bei Khans Ausfällen handelt es sich keineswegs um eine verquere Form von Ironie oder Satire, sondern um ihre ernste und ehrliche Meinung – wie sie völlig unverhüllt bekennt. Da passt es perfekt ins Bild, dass sie Mitglied bei der Ökologischen Linken („ÖkoLinX“) war, die unter anderem von dem erbarmungswürdigen altlinken Fossil Jutta Ditfurth gegründet wurde. Diese feierte die Einbürgerung ihres Schützlings dann auch euphorisch mit einem Tweet, der ebenso vor grammatikalischen Fehlern strotzte wie die Ergüsse von Khan.

Am Fließband zu “Deutschen” gemacht

Aber wer braucht schon richtig Deutsch zu sprechen, wenn dies doch die Sprache der verhassten Almans ist, die in diesem Land ohnehin bald nichts mehr zu sagen haben sollen, und denen man als Pöbel-Migrantin nur taktisch, zur Erlangung rechtlicher und/oder materieller Vorteile, durch einen Ausweis verbunden ist?

Dass eine Gestalt wie Khan, deren einzige Leistung in primitiver linksradikaler Hetze besteht, den deutschen Pass förmlich nachgeworfen bekommt – und dies auch noch an einem historisch so bedeutsamen Ort wie der Frankfurter Paulskirche – ist das Eine. Dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, sondern dass dies exakt der linksgrünen Agenda entspricht, weil Akteure der sogenannten “Zivilgesellschaft” (anstelle echter Nützlichkeits- und Integrationsnachweise) überall im Land und quasi am Fließband zu “Deutschen” gemacht werden, und das in immer rascherem Tempo und immer bedingungsloser, ist das Andere. Doch mindestens ebenso verstörend ist der Umstand, dass diese Entwicklung den meisten indigenen Deutschen nicht nur vollkommen gleichgültig zu sein scheint, sondern dass selbige lieber die Nase rümpfen über jene, die diesem Irrsinn ein Ende bereiten möchten, und deren Diffamierung als “gesichert rechtsextrem” willfährig und denkbefreit übernehmen. Dies ist das perfekte Rezept zur kulturellen und nationalen Selbstzerstörung. Doch bis dies auch dem Letzten dämmert, wird es leider zu spät sein.