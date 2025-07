Staatsdienst unter Gesinnungsvorbehalt: Der Rückzieher von Rheinland-Pfalz

SPD-Mann Michael Ebling wollte in Rheinland-Pfalz den pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Staatsdienst durchzusetzen – und scheiterte. Das ist nur auf den ersten Blick gut. Es beginnt mit einem Erlass – und endet in einem leisen Rückzieher. Was dazwischen liegt, ist der vielleicht folgenreichste Angriff auf das Beamtenrecht der Bundesrepublik seit Bestehen des Grundgesetzes. Im Juli 2025 versucht die Regierung von Rheinland-Pfalz – namentlich ihr Innenministerium unter SPD-Mann Michael Ebling –, einen pauschalen Ausschluss von AfD-Mitgliedern aus dem Staatsdienst durchzusetzen. Ohne Einzelfallprüfung, ohne Differenzierung, ohne Rücksicht auf das demokratische Mandat von Millionen Bürgern. Der Vorgang wirkt wie ein politisches Laborstück: Was kann man dem Recht antun, ohne dass es bricht? Wie viel ideo-logischer Furor verträgt eine Demokratie, bevor sie sich selbst auflöst? Und wie groß ist die Angst vor einer Partei, dass man bereit ist, das Verfassungsgefüge zu verbiegen, um sie zu stoppen?

Der Plan war klar: Bewerberinnen und Bewerber für den Staatsdienst – egal ob Polizisten, Lehrer, Verwaltungsbeamte oder Richter – sollten bei AfD-Mitgliedschaft automatisch als verfassungsuntauglich gelten. Ein Parteibuch als Makel, ein Wahlergebnis als Bedrohung, die Beamtenlaufbahn als moralischer Exerzierplatz. Das politische Signal: Wer sich zur AfD bekennt, hat im Staat nichts verloren. Der Beamte nicht als Diener des Rechts, sondern als moralischer Agent des Regierungskonsenses.

Der Rechtsstaat als Störfaktor

Begründet wurde dieser Schritt mit dem Verfassungsschutzbericht des Bundes, der im März 2024 die Gesamtpartei als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft hatte. Dass diese Einstufung selbst hochgradig politisiert und juristisch umstritten ist, spielte keine Rolle. Für das SPD-geführte Innenministerium wurde sie zur Ersatzverfassung: Ein partei-politisches Urteil sollte ausreichen, um ein demokratisches Mandat in ein Berufsverbot zu verwandeln. Der Schlüsselbegriff war „Grundsatz“ – und genau dieser machte die Maßnahme angreifbar. Es ging nicht um eine Einzelfallprüfung im Sinne des Beamtenrechts, sondern um ein Kollektivur-teil, das mit rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar ist. Der Staat beansprucht, exklusiv zu definieren, wer ihn „tragen“ darf – nicht das Volk, nicht das Parlament, nicht das Recht, son-dern die Empfindlichkeiten einer politisch aufgeladenen Bürokratie. Der Verwaltungsstaat wird zur moralischen Großmacht: Gesinnung ersetzt Gesetz.

Der Beamtenstatus – bisher ein Ausdruck von Neutralität, Treue zur Rechtsordnung und Sachlichkeit – wurde aufgeladen mit einer moralischen Verpflichtung zur Ideologiekonformität. Doch der Rechtsstaat ist sperrig. Selbst wenn er medial isoliert und politisch deformiert wird, bleibt er widerständig. Der Deutsche Beamtenbund Rheinland-Pfalz bezeichnete den Erlass als „verfassungsrechtlich problematisch“ und warnte vor einer Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien. Der Augsburger Verwaltungsrechtler Josef Franz Lindner erklärte öffentlich: „Die Mitgliedschaft in einer Partei – selbst in einer vom Verfassungsschutz beobachteten – kann nicht automatisch zur Ungeeignetheit für ein Amt im öffentlichen Dienst führen. Eine pauschale Negativvermutung ist verfassungswidrig.“ Der Staatsrechtler Rupert Scholz ergänzte: „Es ist mit der Menschenwürde und dem Demokratieprinzip unvereinbar, Beamtenbewerbern die Staatsnähe allein wegen ihrer Parteimitgliedschaft abzusprechen.“

Kritik aus der Richterschaft

Auch aus der Richterschaft regte sich Kritik. In juristischen Fachkreisen wurde diskutiert, ob der rheinland-pfälzische Vorstoß gegen Artikel 21, Absatz 1 Grundgesetz verstößt, der Parteienfreiheit garantiert – solange die Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Der Deutsche Richterbund zeigte sich zurückhaltend: Politische Entscheidungen dürfen nicht durch Verwaltungsrecht erzwungen werden. Der Grundsatz des gleichen Zugangs zu öffentlichen Ämtern (Artikel 33, Absatz 2 Grundgesetz) steht nicht zur Disposition moralischer Moden.

Nach einer Woche folgte also der Rückzieher – versteckt in einem neuen Erlass, mit kaum mehr als einem Nebensatz: „Es ist stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.“ Damit wird der pauschale Ausschluss stillschweigend aufgehoben. Keine Entschuldigung, kein Schuldeingeständnis, aber ein klares Signal: Die Maßnahme war nicht haltbar. Dass dies nicht groß kommuniziert wurde, ist bezeichnend. Die politische Klasse schweigt sich über ihre Niederlage aus – zu deutlich ist die Botschaft: Der Staat darf seine Beamten nicht nach Parteibuch sortieren. Der Rückzug ist eine juristische Bankrotterklärung, vollzogen wie eine Büroklammer im Teppich. Was hier in Rheinland-Pfalz geschah ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines größeren Trends: Der deutsche Staat geriert sich zunehmend als Hüter einer moralisch-politischen Ordnung, deren Regeln nicht mehr in Parlamentsdebatten, sondern in ministeriellen Leitfäden, Verfassungsschutznarrativen oder NGOs formuliert werden. Die „wehrhafte Demokratie“ wird zum Kampfbegriff gegen die Opposition selbst.

Die Transformation des Beamtenideals

Vor allem AfD-Mitglieder geraten in ein politisches Berufsverbot 2.0: Ob Lehrer, Polizisten, Justizbeamte oder Soldaten – ihre bloße Zugehörigkeit wird als anstößig empfunden. Dabei ignoriert die administrative Elite das demokratische Mandat der Partei: In Rheinland-Pfalz erhielt die AfD 2021 über zehn Prozent der Stimmen; in anderen Bundesländern ist sie inzwischen stärkste Kraft. Ralf Schuler bezeichnete die Praxis auf “Nius” als „Verwaltungs-Gesinnungsprüfung“ mit gefährlicher Nähe zum DDR-Duktus: Wer nicht auf Linie ist, wird systematisch ausgegrenzt. Cora Stephan kritisierte in “Cicero”, dass der Begriff der Verfassungsfeindlichkeit inflationär verwendet werde, um politische Gegner mundtot zu machen: „Verfassungsschutz ersetzt das argumentative Ringen.“ Die mediale Begleitung zeigt ein alarmierendes Maß an Einseitigkeit: Während linke Verfassungsrichterinnen gefeiert werden, gelten einfache Verwaltungsbeamte mit AfD-Parteibuch als Sicherheitsrisiko. Der mediale Applaus für die Maßnahme war laut – die Korrektur verläuft nun leise.

Der Fall offenbart eine tiefere Metapolitik: Die Transformation des Beamtenideals. Aus dem neutralen Funktionsträger wird ein Akteur mit moralischer Lizenz. Nicht Gesetzestreue, sondern Haltungsstreue wird zur Bedingung für den Dienst am Staat. In Schulen, Verwaltungen, Polizei und Justiz etabliert sich schleichend ein Klima, in dem konservative oder oppositionelle Welt-anschauungen nicht mehr als legitimer Teil des Pluralismus gelten, sondern als Sicherheitsrisiko. Beamtenanwärter mit AfD-Nähe berichten von Ablehnungen trotz überdurchschnittlicher Qualifikation. Lehrer mit regierungskritischer Haltung werden versetzt oder disziplinarisch beo-bachtet. Der Staatsdienst wird zur Filterblase.

Ein Urteil wird zum Stempel, ein “Gutachten” zum Bann

Der Jurist und ehemalige Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz warnte: „Ein Staat, der Gesinnung prüft statt Recht, verwandelt seine Institutionen in politische Kampfmittel. Der demokratische Beamte wird durch den politischen Funktionär ersetzt.“ Im Zentrum steht ein politisch deformierter Verfassungsschutz. Was einst als Organ zur Abwehr realer Gefahren gedacht war, ist zur Legitimationsagentur für Ausschlusspolitik verkommen. Wer als „rechtsextrem“ eingestuft wird – sei es wegen migrationskritischer Äußerungen, Islamkritik oder Ablehnung von Genderpolitik –, der verliert seinen bürgerlichen Status: gesellschaftlich, beruflich, juristisch. Die AfD ist das prominenteste Opfer, doch die Dynamik reicht weiter: Medienhäuser, NGOs, Stiftungen, Hochschulen übernehmen die Lesart des Verfassungsschutzes, oft ungeprüft, oft gierig. Aus einem Urteil wird ein Stempel, aus einem Gutachten ein Bann.

Der Begriff der „wehrhaften Demokratie“ wird fast ausschließlich als Begründung für Repression verwendet. Doch seine ursprüngliche Bedeutung war eine andere: Er sollte die Demokratie gegen echte Gewalt, Umsturzversuche oder totalitäre Organisationen wappnen. Heute genügt ein Interview mit der Jungen Freiheit, eine Spende an die WerteUnion oder ein Like auf einer regierungskritischen Seite, um unter Verdacht zu geraten. Die Demokratie wird nicht mehr verteidigt, sondern instrumentalisiert. Was wehrhaft sein soll, ist in Wahrheit labil. Ein Staat, der seine Gegner nicht aushält, zeigt keine Stärke – sondern Panik. Warum dieser Furor gegen eine Partei, die in Umfragen in mehreren Bundesländern stärkste Kraft ist? Die Antwort liegt im Machtinstinkt der Eliten: Die AfD ist nicht systemimmanent. Sie nimmt am Spiel teil, aber akzeptiert nicht alle Regeln. Sie will nicht bloß gestalten, sondern hinterfragen – und das ist in einem System, das sich für alternativlos hält, ein Sakrileg.

Die Angst der Herrschenden

Die AfD wird nicht mehr als politische Partei behandelt, sondern als Krankheit. Man diskutiert nicht über ihre Positionen – man sucht nach Wegen, sie auszuschalten: medial, juristisch, administrativ. Der Beamtenstaat ist nur ein Baustein. Doch dieser Kurs erzeugt Gegenkräfte. Je mehr der Staat sich moralisch überlädt, desto deutlicher tritt seine Überforderung hervor. Der Bürger erkennt die Hybris. Und er beginnt, sich zu wehren: Mit Wahlzetteln, mit Klagen, mit Öffentlichkeit. Der Rückzug in Rheinland-Pfalz zeigt: Der Rechtsstaat ist noch nicht verschwunden. Aber er ist akut bedroht. Die politische Debatte bleibt: Was ist ein verfassungstreuer Beamter? Ein unauffälliger Parteigänger der Regierung? Ein staatsnaher Aktivist mit korrekt gendernder Sprache? Die Maßstäbe verschwimmen. Wer in Baden-Württemberg als Lehrer Kritik an „transinklusiven“ Lehrplänen äußert, wird gemeldet. Wer sich zur AfD bekennt, riskiert Karriere und Ruf. Die AfD ist längst nicht mehr nur Opposition – sie ist Testfall. An ihr entscheidet sich, ob die Bundesrepublik pluralistische Demokratie oder pädagogische Republik sein will.

Rheinland-Pfalz ist zurückgerudert – und doch bleibt der Vorgang ein Lehrstück für den Zustand der deutschen Demokratie. Der moralische Furor gegen die AfD hat Teile des Staates an die Grenze des Verfassungsbruchs geführt. Nur der juristische Sachverstand unabhängiger Fachleute konnte Schlimmeres verhindern.

Moralisch überhitzte Staatsvernunft

Der Staat hat kein Recht, seine Diener nach Gesinnung zu sor-tieren. Der Beamtenstatus ist kein Belohnungssystem für politische Konformität, sondern ein Schutzschild gegen die Politisierung der Verwaltung. Es ist ein bitteres Paradox: Der liberale Staat wird autoritär, weil er liberal bleiben will. Der Demokrat verbietet seinen Gegner, weil er Demokratie schützen will. Der Antifaschist suspendiert Grundrechte, um Faschismus zu verhindern. So schafft sich die Republik ihre eigene Karikatur – und nennt sie „Wehrhaftigkeit“. Die wahre Verfassungskrise liegt nicht in Wahlumfragen, sondern in der moralisch überhitzten Staatsvernunft, die meint, aus Bürgern Gesinnungsträger machen zu dürfen.

Die Versuchung bleibt. Solange die politische Klasse den Staatsapparat als Instrument des Meinungskampfes versteht, wird der Bürgerstaat beschädigt. Was hier auf dem Spiel steht, ist mehr als ein einzelner Erlass: Es ist das Verständnis von Demokratie als Pluralismus, als Ordnung, die auch dem Gegner Rechte zugesteht. Der Staat gehört nicht denen, die ihn verwalten – er gehört denen, die ihn ertragen!