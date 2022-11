Staatsgeld für Seenotrettung?

Katrin Dödel-Dingsbumms vonne Grünen hat ein Problem: Der Haushaltsausschuss der Bundesregierung fasste den Beschluss, den „Seenotrettungs”-Bündnis „United4Rescue“ mit zwei Millionen Euro jährlich bis 2026 zu fördern. Der sogenannte „Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags” hat die Sache bereits abgenickt.

Macht insgesamt schlappe 8 Millionen Euro. Damit erhält erstmals die private Seenotrettung, die sogenannte Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zieht (gerne auch nach vorheriger Koordination und fast immer in der Nähe der Küste, wo die Reise beginnt, hunderte Kilometer weg von EU-Gestaden), staatliche Finanzierung von deutschen Steuerzahlern. Die dürfen dann künftig doppelt zahlen: Einmal fürs „Retten” und dann nochmal für die lebenslange Unterbringung der „Geretteten.“ Die EU-Mittelmeerstaaten haben geschnallt, was Sache ist – und leiten einfach jeden Gestrandeten nach Deutschland weiter. Läuft – ganz wie von den Schleppern versprochen.

Private-Public-Partnership: Die Grüne und ihr Flüchtlingslobby-Ehemann

Und jetzt raten wir mal, wer der Gründer und Vorsitzende des Vereins „United4Rescue“ ist? Richtig, der Lebensgefährte von Katrin Dödel-Dingsbumms. Ins Leben gerufen wurde „United4Rescue – Gemeinsam Retten e. V., so der vollständige Name dieser NGO, übrigens aufgrund einer Resolution beim Evangelischen Kirchentag 2019. Und, wie praktisch: Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) unterstützt diesen Verein ganz aktiv. Dieselbe Kirche, in deren Synode Katrin Katrin Dödel-Dingsbumms früher Präses war.

Und damit wird wieder einmal klar, dass ich recht hatte all die Jahre: Seenotrettung ist kein menschlicher Akt. Das Abfischen der Drangsalierten auf den Meeren ist schlicht und einfach ein brutales, subventioniertes Geschäftsmodell. Gluck, gluck – und weg ist die Kohle. So einfach geht das! Resultat: Übers Meer kommen jetzt immer Mehr! Wir zahlen! Mein Statement dazu: Danke, NO!