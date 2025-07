Staatsumbau per NGOs: Die alte Linke gegen die „neue Rechte“

Da gibt es in Deutschland sogenannte “Thinktanks” wie “Polisphere” und andere, der nun lautstark und empört herausposaunen, es wäre die “Neue Rechte” in den sozialen Netzwerken gewesen, die “Stimmung gegen die SPD- gestützten Richterinnen gemacht” hätte und “damit erfolgreich war”. Soso, die “Neue Rechte”! Es sind diese ganzen linken NGOs, die von den abgewählten Rotgrünen aufgebaut und von unseren Steuern generös finanziert werden – und die von der Union, trotz gegenteiliger Ankündigungen, weiter geduldet und mitgetragen werden.

Ist das vielleicht die Neue Linke, die die Bespitzelung von Mitbürgern für “Vergehen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze” und die Denunziation in der Familie und im Freundeskreis propagiert? Oder doch eher die alte Linke, die unter dem Deckmantel der “Staatssicherheit” früher schon, als sich eine Republik zum letzten Mal “demokratisch” auf die Fahnen geschrieben hat, die Menschen bespitzelt und gegeneinander ausgespielt hat? Ich würde als derzeitiger “Linker” jedenfalls den Ball mal ganz flach halten und meine Selbstverortung in der “demokratischen Mitte” dringend überprüfen…

Menschliche Abgründe

Was bilden die sich eigentlich ein? Weil es die AfD gibt, sind plötzlich alle Nicht-Linken voll Nazi, ebenso wie bürgerliche Werte? Und dann, ganz durchschaubar, ein Verbot der größten Oppositionspartei anstreben und dafür schon die “passenden” Richter im Bundesverfassungsgericht platzieren… und der SPD- Fraktionschef Matthias Miersch erklärt die Aussagen katholischer Würdenträger, konkret die des Bamberger Erzbischofs Herwig Gössl,

für ungeheuerlich, weil sie eine Kindestötung im neunten Monat im Mutterleib verurteilen. Was, zum Teufel, bildet Ihr Euch eigentlich ein?

Kinder bis kurz vor der Geburt im Mutterleib zu töten ist wohl das Schlimmste und Verwerflichste, was sich ein auch nur halbwegs human orientierter Mensch vorstellen kann. Bei den Genossen tun sich hier menschliche Abgründe auf. Und was tut Merz? Er sagt völlig unverblümt, er könne dies mit seinem Gewissen vereinbaren. We are lost.