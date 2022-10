Stadt Saarbrücken zeigt Iran-Solidarität – mit stylisher Kopftuchreklame

Am Samstag fand auch in der saarländischen Landeshauptstadt eine Solidaritätsdemonstration mit den im Iran gegen das Mullah-Regime protestierenden Menschen statt. Veranstalter der auch von der Stadt Saarbrücken unterstützten und beworbenen Kundgebung waren hier der Kulturverein Peywand e.V. und die Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi. Die grüne Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer ließ es sich nicht nehmen, in pathetischen Worten den Freiheitskampf der persischen Frauen zu würdigen: „Der Drang nach Freiheit der Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, ist größer als die Angst vor dem Tod. Diese Menschen verdienen unsere Solidarität und unseren Respekt. Wir dürfen hier frei unsere Meinungen äußern, anziehen, was wir möchten und unsere Sexualität selbst bestimmen. Als Mensch, der hier aufgewachsen ist, ist es unvorstellbar, wie sich die Iraner dort fühlen müssen.“

Damit gab Meyer selbst das Stichwort, woran sich die Unruhen im Iran erst entzündet hatten: Die rigiden religiösen Kleidungsvorschriften – und dass Frauen im Iran eben nicht das tragen dürfen, was sie wollen. Vor allem das Kopftuch wird dort seit dem Tod der Kurden Mahsa Amini als Inbegriff der weiblichen Unterdrückung gesehen und demonstrativ verweigert. Umso grotesker mutet daher die Tatsache an, dass Meyers auf linksgrün gezogene Stadtverwaltung zuvor auf der offiziellen Saarbrücker Stadtwebseite die Veranstaltung mit dem Bild einer lächelnden jungen Muslimin mit Kopftuch angekündigt hatte – genau jenem Symbol der islamischen Frauenverachtung, gegen das im Iran protestiert wird:

Nachdem diese skandalöse Verirrung – und fast schon provokante Geschmacklosigkeit – heftige öffentliche Kritik ausgelöst hatte, wurde der komplette Eintrag sang- und klanglos von der Webseite der Stadt entfernt – und ist seither nicht mehr aufrufbar. Wer dem betreffenden Link folgt, findet nun dies vor:

Mit diesem Zielsprung ins interkulturelle Fettnäpfchen blieb die Gutmenschenabteilung der saarländischen Hauptstadt jedenfalls dem linken Unsinnsnarrativ vom Kopftuch als feministischem Freiheitssymbol instinktiv treu. Damit liegt Meyers Stadtverwaltung auf einer Linie mit der schizoiden Sichtweise vieler öffentlich-rechtlicher „Islamversteher”-Femanzen. So hält man auch beim ZDF das Kopftuch für ein Zeichen der „Freiheit”: Als sich letzten Monat ein Nutzer erdreistete, unter einem ZDF-Facebook-Beitrag über die Iran-Proteste folgendes zu kommentieren: „Und bei uns behaupten die Woken, Kopftuch und Burka wären ein Zeichen für Freiheit. So kann man sich irren“, maßregelte der Sender den Mann folgendermaßen: „Ihre Kritik an den Gesetzen im Iran jedoch generell auf das Tragen eines Kopftuchs zu übertragen verlässt den hier besprochenen Kontext, diffamiert Kopftuchtragende und reproduziert antimuslimischen Rassismus.“

Es ist dieselbe hirnrissige Mentalität, die auch der Auswahl des Kopftuchfotos durch die Stadt Saarbrücken zugrunde liegt: Irrigerweise werden hierzulande genau die Symbole der weiblichen Entrechtung in muslimischen Ländern zu modischen Accessoires eines fiktionalen aufgeklärten, modernen Islam umgedeutet, mit selbstbestimmten und selbstbewussten Frauen, die angeblich voller Stolz das Kopftuch tragen. Nichts könnte von der Realität von der Zwangslage unterdrückter Frauenrechtlerinnen in den koranhörigen patriarchalen Männergesellschaften des islamischen Halbmonds weiter entfernt sein als diese Vision linksgrüner deutscher „Träumer*Innen”.

Mut vs. Gratismut

Vielleicht setzte wenigstens bei OB’in Meyer ja tatsächlich ein Umdenken ein, angesichts des Schicksals von zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Iranerinnen, die das Kopftuch verweigerten, und erst recht der Willkürjustiz seit Ausbruch der aktuellen Unruhen: Die TV-Moderatorin Mariam Djafari berichtete in ihrer Rede auf der Saarbrücker Kundgebung, dass im Iran mittlerweile Tausende Menschen ohne Gerichtsurteile ins Gefängnis gekommen seien. Viele davon seien verschwunden, ohne dass ihre Familien erfahren hätten, was mit ihnen passiert sei. Andere seien nach unter Folter erzwungenen Geständnissen hingerichtet worden. „Seit 43 Jahren hält sich ein menschenverachtendes Regime, die islamische Republik, mit Korruption, Gewalt und Terror. In diesem Jahr gab es mehrere Protestwellen im Iran, die alle blutig niedergeschlagen wurden. Allein 2019 wurden während der Protestwelle 1500 Menschen getötet“, sagte sie weiter.

Auf diese drastischen Schilderungen, die den beeindruckenden Mut der iranischen Frauenbewegung verdeutlichen, folgte dann noch eine Dosis Gratismut der hiesigen vollarrivierten und privilegierten deutschen „Frauenbewegung“ aus sicherer Entfernung – hier mustergültig vertreten durch die SPD-Landtagsabgeordnete Réka Klein: „Die Iraner geben nicht auf. Sie setzen sich weiterhin für ihre eigenen Rechte und die ihrer Mitbürger ein. Wir, die Landtagsfraktion und ich, stehen dem bei, so gut wir können. Wir unterstützen auch mit stillen Aktionen wie dem Abschneiden einer Haarsträhne. Natürlich unterstützen wir auch laute Aktionen wie heute hier“, tönte sie. Maximalalimentierte SPD-Quoten- und Politkarrierefrauen, die sich in Saarbrücken Haare abschneiden, werden zwar weder das iranische Regime ins Wanken bringen noch den unter Lebensgefahr protestierenden Menschen dort helfen; aber Hauptsache, hierzulande fühlt man sich moralisch erhaben – und bedient dazu mit perfekt ausgeleuchteten Kopftuch-Postergirls die eigene Ikonographie der Pseudotoleranz.