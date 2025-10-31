Stadtbild-Debatte: Der linke Verrat am Feminismus

Es ist faszinierend, wie es die Berufsaktivisten bei Thema “Stadtbild” wieder einmal hinbekommen, diese längst überfällige Diskussion ins Gegenteil zu verkehren. “Abschiebung von ausländischen Straftätern” und “Verpflichtung zu Integrationsmaßnahmen” sucht man im 10-Punkte-Plan, den unter anderem Luisa Neubauer und Ricarda Lang unterzeichnet haben, vergeblich; das Wort Migration kommt überhaupt nicht darin vor. Stattdessen geht es auf einmal um “Anerkennung rassistisch motivierter Gewalt in Gesetz und Praxis” (Punkt 6) und um “Mehr Schutz vor digitaler Gewalt und Rassismus im Netz“ (Punkt 7). Großartig! Man hat mal wieder nicht im Ansatz verstanden, worum es geht. Die Sexualstraftaten in Deutschland erreichen jedes Jahr einen neuen Höchststand – und diese Zunahme ist zweifelsfrei mit der Migration konnotiert. Doch die massive Überrepräsentation von Ausländern und Flüchtlingen bei Sexualstraftaten darf man als feministische Aktivistin natürlich nicht anerkennen; Fakten sind schließlich rassistisch!

Im Jahr 2022 gab es laut der Polizeilichen Kriminalstatistik fast 12.000 gemeldete Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Von den gerundet 10.000 Tatverdächtigen waren 6.366 Deutsche und 3.679 Nichtdeutsche. Zuwanderer machten 1.155 der Tatverdächtigen aus. Sie sind damit, gemessen an ihrem geringen Bevölkerungsanteil, massiv überrepräsentiert bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Doch die Aktivisten ziehen sich auf die Plattitüde “Das Problem sind Männer” zurück. Ausgerechnet das akademisch-abgehobene Milieu als, das sonst so gerne von “patriarchalen Zwängen” spricht, will partout keinen Unterschied in der Sozialisation eines Deutschen und eines Afghanen erkennen geschweige denn gelten lassen.

“Das Problem sind…” Männer – Menschen – Säugetiere?

Junge Männer begehen überproportional viele Straftaten; das ist erstmal richtig. Doch sich nur auf Männer per se zu konzentrieren, statt zu differenzieren und zu spezifizieren, woher diese Männer überproportional kommen, und wer genau diese Straftaten begeht, geht man einen Schritt zurück. Die nächste Konsequenz dieses Vorgehens wäre dann zu sagen: “In erster Linie waren es Menschen!”, oder, noch idiotischer: “In erster Linie waren es Säugetiere!” Seit Jahren ist bekannt, dass es unter katholischen Priestern überproportional viele pädophile Straftaten gab. Doch niemand kam bisher auf die wahnsinnige Idee, hier zu sagen: Das Problem sind Männer generell, nicht nur Priester!

Außerdem hat nie jemand behauptet, dass es sich bei der Delikthäufung ausschließlich um ein Problem von „Ausländern“ handelt. Es geht hier auch keineswegs um alle Migranten von egal woher, sondern vor allem um jene aus gewissen Regionen mit starker patriarchal-religiöser Prägung, in denen Frauen traditionell weniger wert sind – und darum, dass die genannten Straftaten im direkten Vergleich mit der deutschen Bevölkerung dort eben wesentlich häufiger auftreten, von kulturspezifischen Phänomenen wie Kopftuchzwang, Zwangsheiraten, weiblicher Genitalverstümmelung und “Ehrenmorden” gar nicht zu reden. Aber zu diesen Themen schweigen sich die meisten “Feministinnen” ja ebenfalls aus. Die Open-Border-Aktivisten und nebenberuflichen Frauenrechtler missbrauchen den von ihnen gekaperten Feminismus mittlerweile schamlos, um von den brandgefährlichen Problemen für uns Frauen abzulenken; Probleme, welche nur durch die Migrationspolitik entstanden sind , welche sie befürworten.

Das, was früher die Spießer waren, die den Dorf-Pfaffen beim Kindesmissbrauch gedeckt haben, sind heute die Linken, die so tun als gebe es keinen Anstieg an Gruppenvergewaltigungen und Sexualdelikten im öffentlichen Raum seit 2014 und auch keine Überrepräsentation.