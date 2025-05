Stadtwahlen in Buenos Aires: Libertärer Milei verdoppelt sein Ergebnis

Argentiniens Präsident Javier Milei triumphierte bei den vorgestrigen Stadtwahlen in Buenos Aires, wo ein Drittel der argentinischen Bevölkerung lebt. Mileis Partei La Libertad Avanza (LLA) sicherte sich 30,1 Prozent der Stimmen. Das ist weit mehr als doppelt so viel wie bei den Wahlen 2023, als die Partei lediglich 13,9 Prozent erreichte. Von den 60 Sitzen im Stadtparlament wurden 30 neu vergeben, und dieser Erfolg ist ein starkes Signal für die Zwischenwahlen im Oktober 2025. Milei selbst feierte den Sieg mit den Worten: „Heute ist ein Wendepunkt für die Ideen der Freiheit in Argentinien und ein Schritt in Richtung der Eroberung des argentinischen Kongresses im Oktober.“

Die konservative Partei Juntos por el Cambio (JxC), die lange die politische Landschaft in Buenos Aires dominierte, verlor deutlich an Boden und kam auf 29,8 Prozent, ein Rückgang um 3,6 Prozentpunkte gegenüber 2023. Offenbar wechselten viele konservative Wähler zu Mileis libertärer Bewegung. Buenos Aires gilt als eine der konservativsten Hauptstädte weltweit, doch Milei ist es gelungen, die Vorherrschaft von JxC zu brechen. Auch die linke Es ist jetzt Buenos Aires, ein Ableger der Union für das Vaterland, büßte ein: Sie fiel von 31,9 Prozent im Jahr 2023 auf 27,2 Prozent.

Stimmungstest und Rückenwind für Mileis Präsidentschaft

Die Stadtwahl war ein entscheidender Test für Mileis libertäre Bewegung. Die konservative JxC hatte eine gemeinsame Wahlliste mit LLA vorgeschlagen, doch Milei entschied sich für einen eigenständigen Kurs. Diese Strategie zahlte sich aus: Der deutliche Stimmenzuwachs zeigt, dass seine Ideen von mehr Freiheit und weniger Staat in der Hauptstadt Anklang finden. Zwar bleibt die Stadtregierung unter Bürgermeister Jorge Macri in den Händen von JxC, doch Mileis Einfluss ist nun unübersehbar. Der Sieg stärkt seine Position für die nationalen Wahlen, bei denen LLA ihre Präsenz im argentinischen Kongress ausbauen will.

Der Erfolg in Buenos Aires gibt Milei und seiner Partei Rückenwind für die Zwischenwahlen im Oktober 2025, die die Zusammensetzung des argentinischen Kongresses maßgeblich beeinflussen werden. Angesichts der andauernden Wirtschaftskrise – mit einer Inflation von 289 Prozent im Jahr 2024 – ist Mileis Fähigkeit, Wähler zu mobilisieren, bemerkenswert. Sein libertäres Programm, das auf Deregulierung und Reduzierung staatlicher Ausgaben setzt, scheint trotz der Herausforderungen Anklang zu finden. Wie Milei auf der Wahlparty betonte, ist dies „ein Schritt in Richtung der Eroberung des argentinischen Kongresses“.