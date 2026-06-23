Standing Ovations: Bizarrer Personenkult um Deepstate-Obama und Deutschlandzerstörerin Merkel in Chicago

Obama weihte sein Präsidenten­museum ein – und Angela Merkel war dabei. In Chicago feierten zahlreiche frühere Staatschefs die Eröffnung des Obama-Museums – auch “Angie”, völlig skrupellos, abgefeimt, frech und ohne jedes Schuldbewusstsein für das, was sie in der Heimat angerichtet hat. Die „Obama-Bibliothek“ des Obama Presidential Center kostete nach aktuellen Angaben allein rund 850 Millionen US-Dollar. Ursprünglich war einmal von etwa 350 Millionen US-Dollar die Rede gewesen. Bezahlt wurde der eigentliche Bau “privat”, nach Darstellung der Obama Foundation „ohne Steuergelder“ und allein durch die Stiftung.

Will heißen: durch Spenden im Wesentlichen von Großunternehmen und Milliardären, jener Globalisten also, um die sich Merkel und Obama in ihren unheilvollen Amtszeiten so rührend gekümmert haben. Natürlich hatten deren diesen “Eliten” gegenüber gemachten Zusagen und nutzbringenden Entscheidungen – zu einem großen Teil in Obamas Amtszeit erfolgt – rein gar nichts mit persönlichen Vorteilen zu tun.

Ästhetische Zumutung

Rund um das Projekt gab es erhebliche öffentliche Infrastrukturkosten. US-Medien berichteten im Frühjahr von allein 123,3 Millionen Dollar städtischen Infrastrukturmaßnahmen, aus denen am Ende fast 200 Millionen Dollar wurden. Man kennt diesen Kostenaufwuchs aus Deutschland, und diese wurden dann natürlich sehr wohl vom US-Steuerzahler berappt. So wurde historische öffentliche Jackson Park de facto woke privatisiert. Die neue Obama-Kultstätte ist dabei eine ästhetische Zumutung.

Der 225 Fuß hohe, massive Turm wurde von Medien als hässlich, monumental oder „Ego-Denkmal“ verspottet; von einem architektonischen “Präsidenten-Penis” war die Rede. Macht in Summe – private & public – also fast eine Milliarde für ein fucking Denkmal. Was machen wir in Deutschland eigentlich für Mutti Merkel? Dürfen wir uns da, außer den am Fließband verliehenen Ehrentiteln und Auszeichnungen, auch bald auf eine betongewordene Heldenverehrung freuen?