Star-Pianist fliegt wegen Maskenverstoß aus ICE – linke Heuchler feiern „oben ohne” im Bierzelt

Fast zeitgleich, während sich im Wiesn-Bierzelt dieselben Grünen und Jungsozialisten vergnügten und auf Du und Du im Bussi-Modus auf Tuchfühlung gingen, die keine zehn Tage zuvor dem aberwitzigen neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt hatten, das erneute Maskenverbote im Innenraum und eine Verlängerung der strikten Tragepflicht im ÖPNV vorsieht, kam es im ICE von Hamburg nach Berlin zu einem weiteren der tagtäglich unzähligen bizarren Rituale, mit denen Schergen des autoritären Corona-Regimes anlasslos, willkürlich und unwissenschaftlich Menschen gängelt und tyrannisiert: Der weltbekannte 78-jährige emeritierte Musikhochschulprofessor, Pianist und Dirigent Justus Frantz wurde hier kurzerhand aus dem Zug geschmissen, weil er keine Corona-Maske trug. Das Vorkommnis zeigt erneut, dass Deutschland nach drei Jahren zu einem Irrenhaus verkommen ist, in dem sich gruselige Dinge ereignen, die kein vernünftiger Menschen mehr rational bewältigen kann.

Wie „Bild” berichtet, fiel Frantz, der in Berlin an einem Benefiz-Konzert für „Kinder in Not“ teilnehmen wollte, einem der üblichen Blockwarte dieser Zeit in Person eines übereifrigen Schaffners zum Opfer, der ihn im Bord-Bistro antraf, als er den völlig sinnlosen Corona-Maulkorb zum Essen kurz abgelegt hatte. Frantz erklärte: „Ich hatte mir im Speisewagen ein opulentes Essen bestellt. Bratwurst, Kartoffelstampf, Sellerie, Bier, Wasser, Kaffee. Da kam der Zugbegleiter, forderte mich auf, meine Maske aufzusetzen.“

Absurdität spottet jeder Beschreibung

Mehrmalige Versuche, dem Mann zu erklären, dass er die Maske nur deshalb abgenommen habe, weil er damit nun einmal nicht essen könne, blieben erfolglos. „Er ließ aber nicht von mir ab, sagte mir, ich müsse sonst den Zug verlassen und pochte auf sein Hausrecht. So etwas habe ich noch nie erlebt!“, empörte sich Frantz – verständlicherweise. Doch der Schaffner blieb stur – und bestand darauf, dass er in Berlin an der ersten Haltestelle den Zug zu verlassen habe. Damit nicht genug: Um den Wahnsinn perfekt zu machen, wurde er dort am Bahngleis auch noch von zwei Polizisten empfangen.

Zu dem Konzert gelangte der für sein soziales Engagement geachtete und verdienstvolle Dirigent schließlich gerade noch rechtzeitig – mit dem Taxi. Die Deutsche Bahn erklärte: „Den von Herrn Frantz beschriebenen Vorfall nehmen wir sehr ernst und prüfen ihn derzeit intern. Dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen, daher können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.“ Hier wird die Psychose in diesem Deutschland einmal mehr wie unter einem Brennglas eingefangen: Bürger werden bis aufs Blut schikaniert, um Vorschriften einzuhalten, deren Absurdität jeder Beschreibung spottet – und die von den profilneurotischen, geltungssüchtigen Sadisten in der Attitüde des Lebensretters, die diese politisch beschließen und dabei vorgeben, „Infektionsschutz“ und „Gesundheits”-Politik zu betreiben, selbst nicht eingehalten werden. Während fast die ganze Welt Corona für beendet erklärt hat, führt Deutschland ab Oktober sogar ein verschärftes Infektionsschutzgesetz ein, mit dem abermals ein durch nichts zu begründetes Masken- und Testregime etabliert wird. Der Maskenzwang wird in Flugzeugen abgeschafft – gilt aber für Busse und Züge weiter und muss daher dort natürlich besonders pedantisch durchgesetzt werden. Dieser keinem Menschen mehr vermittelbare, kafkaeske Nonsens ist nur noch als bösartig, wenn nicht gar kriminell zu bezeichnen.