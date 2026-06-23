Starmers überfälliger Abgang: Menetekel für Merz und Macron

Mit dem gestrigen Rücktritt des linken britischen Labour-Premierministers Keir Starmer setzt sich das seit Jahren anhaltende Politchaos in Großbritannien, das man dort nicht für möglich gehalten hätte, nahtlos fort. Starmer war der sechste Premierminister in sieben Jahren. Nicht einmal zwei Jahre konnte er sich im Amt halten. 2024 mit einem starken Wählermandat ins Amt gekommen, zerstörte er alle in ihn gesetzten Hoffnungen in Rekordzeit und wurde zu einem der wohl bestgehassten Regierungschefs in der britischen Geschichte. Sein hölzernes, uncharismatisches, dafür aber umso arroganter wirkendes Auftreten ließ von Anfang an seiner Befähigung für das Amt zweifeln. Der Wahlsieg von Labour war vor allem eine Reaktion auf die 14 Jahre, in denen die konservativen Tories regierten und das Land ebenso gegen die Wand fuhren wie die CDU in Deutschland. Viele Briten wollten diese Partei endlich loswerden, ohne dass sich dies aber in einer wirklichen Sehnsucht nach einer Labour-Regierung niederschlug, wie 1997 beim Erdrutschsieg von Toyn Blair. Bei genauer Betrachtung war Starmers Sieg vor zwei Jahren vor allem auf das strikte britische Mehrheitswahlrecht zurückzuführen, bildete die wahre politische Stimmung aber nicht ab.

In seiner pathetischen Rücktrittsrede, während der er mit den Tränen kämpfte (während bei den meisten Briten Freudentränen überwogen haben dürften!), schrieb Starmer sich “Erfolge” zu, die nur in seiner Einbildungskraft existieren. Denn in realiter steht Großbritannien wirtschaftlich katastrophal da, wird von einer Dauerwelle barbarischer Migrantengewalt heimgesucht und ist unter Starmers Ägide vom Mutterland der Redefreiheit zu einem Orwell’schen Alptraum geworden, indem man für das Äußern der „falschen“ Meinung mit drakonischen Geld- oder sogar Haftstrafen rechnen muss – vor allem, wenn diese sich gegen die offenkundig eskalierende importiere Gewalt richten. Unter Starmer, der gelobt hatte, die “Boote zu stoppen”, die immer neue Zuwandermassen ins Vereinigte Königreich schleppen, änderte sich daran noch weniger als in Deutschland, wo Bundeskanzler Friedrich Merz ebenfalls eine „Migrationswende“ versprach, die bislang ein Rohrkrepierer ist. Statt gegen die Invasion seines Landes und deren Folgen vorzugehen, zog Starmer es regelmäßig vor, die eigenen Bürger zu beschimpfen, wenn sie es nicht mehr stillschweigend hinnehmen wollten, im eigenen Land ständig zum Freiwild illegaler und kulturfremder Migranten zu werden, die von Starmer dann auch noch umgarnt wurden.

Auf offener Straße von wütenden Bürgern angegangen

Hinzu kommt noch der Jahrhundertskandal um die “Grooming Gangs” in mehreren britischen Städten: Vor allem pakistanische Banden konnten sich über Jahrzehnte auf bestialische Weise an zahllosen britischen Mädchen vergehen, ohne dass die Behörden, die oft Mittäter waren, dieser Barbarei ein Ende machten – vor allem, weil man den Vorwurf des „Rassismus“ und die damit einhergehende berufliche und soziale Existenzvernichtung fürchtete. Erst letzte Woche hatte der rechte Abgeordnete Rupert Lowe einen erschütternden Bericht zum Ausmaß des Skandals publiziert, der die schlimmsten Befürchtungen übertraf und Grausamkeiten jenseits aller Vorstellungskraft offenbarte. Rund eine Viertelmillion (!) junger Britinnen fiel demnach in den letzten Jahrzehnten den Vergewaltigerbanden zum Opfer – ein Umstand, der auch von den verlogenen deutschen Haltungsmedien, die wochenlange die (erfundene) angebliche “virtuelle Vergewaltigung” von Collien Fernandes durch ihren Ex-Mann Christian Ulmen thematisierten, aber über reale Opfer kein Wort verlieren, weil ihnen die Täter nicht ins Weltbild passen. Starmer weigerte sich sowohl als ehemaliger Chefankläger als auch als Regierungschef, dieses unfassbare und beispiellose Verbrechen aufzuklären.

Die Folge war abzusehen: Wann immer er sich zuletzt auf die Straße traute, musste er damit rechnen, von wütenden Bürgern als „Verräter“, „Pädophilen-Schützer“ oder „Kinderschänder“ beschimpft zu werden. Hinzu kam eine Welle weiterer Skandale wie die Protektion von Peter Mandelson, des ehemaligen britischen Botschafters in den USA, von dem herauskam, dass er engste Kontakte zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte und Starmer dies im Vorfeld nicht ausreichend prüfen ließ, weil er dem Labour-Urgestein unbedingt einen prestigeträchtigen Posten verschaffen wollte. Binnen kürzester Zeit hatte die übergroße Mehrheit genug von Starmers Versagen und seinem unerträglichen Habitus. Er verlor jeglichen Rückhalt, zuletzt auch in der eigenen Partei. Labor fuhr katastrophale Niederlagen bei Kommunalwahlen ein, die junge Partei Reform UK von Nigel Farage wurde kurz nach ihrer Gründung zur stärksten politischen Kraft des Landes. Allein die Weigerung Starmers, vorgezogene Neuwahlen auszurufen verhindert derzeit noch, dass Farage in die Downing Street einzieht. Die letzten Monate waren eine einzige Qual für Starmer und das Land. Verbissen weigerte er sich, der Realität ins Auge zu sehen, dass er längst untragbar geworden war und jeder nur noch seinen Abgang ersehnte.

Designierter Nachfolger Burnham: Selten kommt Besseres nach…

Nachdem sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen eigens für ihn freigemachten Parlamentssitz bei einer Nachwahl letzte Woche gewann, waren Starmers Tage im Amt endgültig gezählt. Er bleibt nun nur noch geschäftsführend im Amt. Da im britischen System der Vorsitzende der stärksten Partei im Parlament automatisch Premierminister wird, muss Burnham erst noch zum Labour-Chef gewählt werden, bevor er offiziell die Regierung übernehmen kann. Verbesserungen sind jedoch auch von ihm nicht zu erwarten – zumal er sich der unter Starmer ins Uferlose angestiegenen Unterwanderung von Labour durch Islamisten ebenso wenig widersetzen wird wie sein Vorgänger. Genau wie Starmer ist Burnham nur ein weiterer Apparatschik und Wendehals und damit genau der Typus des Berufspolitikers, von dem die meisten Menschen – nicht nur in Großbritannien – längst genug haben. Sogar äußerlich weisen Burnham und Starmer eine gewisse Ähnlichkeit auf. Wie fast überall in Europa wollen die allermeisten Briten endlich eine Mitte-Rechts-Regierung, die vor allem mit aller Entschlossenheit gegen den Migrationswahnsinn vorgeht. Von einer weiteren Kreatur des Labour-Parteiapparats erwarten sie gar nichts, zumindest nichts Gutes – und das vermutlich zu Recht. Labour und die Tories, die die politische Bühne über ein Jahrhundert dominiert haben, sind beide am Ende. Reform UK ist derzeit die einzige Partei, von der sich eine Mehrheit endlich die verzweifelt ersehnten Schritte zur Rettung ihres Landes erhofft – so wie von der AfD in Deutschland oder dem Rassemblement National in Frankreich.

Mit Starmer wurde nun lediglich die erste der drei politischen Leichen aus dem Amt gefegt, die Großbritannien, Frankreich und Deutschland in den Untergang regieren: Der französische Präsident Emmanuel Macron wird nächstes Jahr turnusgemäß – und als famos Gescheiterter – aus dem Amt scheiden. Und der epochale Lügenkanzler Friedrich Merz, längst unbeliebtester Regierungschef der deutschen Geschichte, der ebenfalls ohne echten Rückhalt ins Amt kam, hat es sogar noch schneller als Starmer geschafft, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Merz‘ Vertrauensbasis erodierte schon, bevor er überhaupt offiziell ins Amt kam, als er sich von einem gerade abgewählten Bundestag eine gigantisches Schuldenpaket abnicken ließ, womit er die endlose Kette seiner gebrochenen Wahlversprechungen einleitete. Starmer, Macron und Merz präsentieren sich auf der Weltbühne gerne als große Staatenlenker und außenpolitische Schwergewichte, um von den desolaten Zuständen in ihren Ländern abzulenken – doch das alles nützt ihnen nichts mehr. Dass Merz. der sogar noch unbeliebter ist als Starmer, von seiner Partei verzweifelt ertragen wird, liegt vor allem daran, dass die Personaldecke der Union noch dünner ist als bei Labour. Die CDU und Labour werden wohl alles tun, um sich noch bis 2029 an der Macht zu halten, weil sie wissen, dass bei der nächsten Wahl die vergeblich kriminalisierten “Rechten“ AfD respektive Reform UK gewinnen werden. In Großbritannien bedeutet dies aufgrund eines deutlich dynamischeren Systems dann wenigstens auch die Übernahme der Regierung – während im deutschen Parteienkartell die Brandmauer greift, die lediglich bewirkt, dass die abgehalfterten Kräfte des linken Einheitskartells sich noch enger aneinanderklammern, um sich noch einmal in irgendeine Anti-AfD-Koalition zu schleppen – während das Land endgültig zugrunde geht. Im Vereinigten Königreich besteht zumindest noch die Hoffnung auf systemische Selbstheilungskräfte – während in Deutschland der Staatsstreich von oben gegen die Demokratie ungehindert weitergeht.