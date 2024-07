Starthände bei Texas Hold’em – und wie man sie im Amunra Casino spielt

Texas Hold’em ist zweifellos die beliebteste Pokervariante der Welt. Dieses schnelle, actiongeladene Casino ist im Amunra Casino verfügbar und bietet jede Menge Nervenkitzel. Hold’em ist ein Geschicklichkeitsspiel und um damit Geld zu verdienen, muss man die verschiedenen Hände gut verstehen und wissen, wie man sie spielt. Ihre Starthände machen einen großen Unterschied, aber um wirklich zu wissen, wie man sie gut spielt, müssen Sie zunächst ein paar andere Dinge berücksichtigen.

Sie müssen beispielsweise die Hand-Rangfolge kennen, damit Sie die Stärke Ihrer Hand einschätzen und entscheiden können, wie Sie sie spielen. Ihre Position am Tisch ist ebenfalls wichtig und Sie müssen auch auf die Tische-Dynamik achten und Ihre Strategie entsprechend anpassen. Unser Leitfaden hilft Ihnen, die Starthände zu verstehen und zeigt Ihnen, wie Sie sie im Amunra Casino effektiv spielen.

Die Notation von Pokerhänden verstehen

Als Erstes schauen wir uns die Hand-Notation bei Online-Pokerspielen an. Bei Pokervarianten, einschließlich Hold’em, werden Symbole verwendet, um die verschiedenen verfügbaren Hände zu beschreiben. Sie sind ziemlich unkompliziert und sehen so aus:

S – Karten in derselben Farbe.

O – Zwei Karten in unterschiedlichen Farben (ungleichmäßig).

+ – Alle Hände mit einem höheren Rang als die angegebene Hand sind eingeschlossen.

Beispielsweise zeigt 7-7+ ein Paar Siebener und alle anderen Paare mit einem höheren Wert wie 8-8, 9-9, 10-10, Ass-Ass an. Die Paare 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 und 6-6 sind in diesem Beispiel ausgeschlossen. Dasselbe gilt für Verbindungsstücke, das Symbol + bedeutet, dass ähnliche Hände mit höheren Karten eingeschlossen sind, z. B. 10-7 würde 10-8, 10-9, Bube-10, Dame-Bube, König-Dame und Ass-König umfassen.

Die fünf besten Starthände bei Texas Hold’em

Beim Texas Hold’em Poker gibt es 169 verschiedene Zwei-Karten-Starthand-Kombinationen. Die Idee ist, dass Sie, wenn Ihre Starthand kein Paar ist, entweder verbundene oder unverbundene Karten oder eine Hand erhalten, die entweder in derselben Farbe oder in einer anderen Farbe ist. Handfarbene Hände haben Karten derselben Farbe, z. B. Herz-Ass und Herz-Fünf, während ungleiche Karten zu unterschiedlichen Farben gehören – Pik-König und Karo-Zehn. Auf der anderen Seite haben nicht verbundene Karten eine, zwei, drei oder mehr Lücken (10-7-2), was es schwierig macht, eine gerade Hand zu treffen. Und bei verbundenen Karten funktioniert es umgekehrt (10-8-9).

Hier sind die fünf besten Hände, die Sie kennen müssen, wenn Sie im Amunra Casino spielen:

Paare: Pik-Ass und Herz-Ass, Pik-König und Karo-König, Herz-Sieben und Pik-Sieben. Suited Connectors: Karo-König und Karo-Ass, Kreuz-Bube und Kreuz-Dame, Herz-10 und Herz-Neun. Offsuit Connectors: Kreuz-Vier und Karo-Drei, Herz-Neun und Kreuz-Acht, Pik-10 und Kreuz-Bube. Suited Gappers: Herz-10 und Herz-Acht, Pik-Fünf und Pik-Zwei, Karo-König und Karo-Bube. Unverbundene Karten: Karo-Acht und Pik-Drei, Herz-10 und Kreuz-Sechs, Kreuz-Dame und Karo-10.

Darüber hinaus ist es wichtig, sich mit den verschiedenen Rangfolgen der Texas Hold’em-Poker-Hände vertraut zu machen, um zu wissen, welche es wert sind, gespielt zu werden, und wie sie sich je nach Ihrer Position am Tisch im Amunra Casino ändern. Karten wie Karo-Sieben und Herz-Zwei oder Herz-Neun und Pik-Vier sind beispielsweise sehr schwach, um sie nach dem Flop überhaupt in Betracht zu ziehen. Starke Hände wie Kreuz-Ass und Karo-Ass, Herz-10 und Karo-10 und Pik-König und Herz-König sollten hingegen immer von jeder Position aus gespielt werden.

So spielen Sie Texas Hold’em im Amunra Casino

Beim Texas Hold’em Poker müssen die Spieler mit ihren zwei Hole Cards und fünf Gemeinschaftskarten auf dem Tisch das bestmögliche Fünf-Karten-Blatt bilden. Neben Ihrer Position müssen Sie bei der Entscheidung, wie Sie Ihren Einsatz vor dem Flop platzieren, auch andere Faktoren wie die Anzahl der Spieler am Tisch und deren Spielstil berücksichtigen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der grundlegenden Texas Hold’em-Regeln: