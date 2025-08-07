Stasi-TV im Südwestrundfunk: Linksextreme Hetze gegen „Lovepriest“ Tim Kellner und X-Account „Copy Cat“

Die ARD ist wieder einmal dem Phantomproblem „Hass und Hetze“ nachgegangen, jenen Wieselworten, mit denen alle unliebsamen Wahrheiten und satirischen oder kritischen Annäherungen von Nichtlinken an eine zunehmend groteske Wirklichkeit belegt werden. Diesmal nutzten linke Nachwuchsaktivistinnen in der Larve der Reporter- und Journalistentätigkeit von der Sendung „Vollbild“ des “Südwestrundfunks” (SWR) die ihnen gebotene zwangsgebührenfinanzierte große Bühne, um in Stasi-Manier und mit Zersetzungsmethoden nach DDR-Art alle Feinde “unserer Demokratie” (und damit ihrer linksradikalen Ideologie) zu verunglimpfen, verächtlich zu machen und raunend mit Etiketten zu labeln, ohne dabei auch nur die geringste greifbare Anschuldigung zu belegen. Der Titel der jüngsten Ausgabe von “Vollbild“ – ein Programm, das nach eigenen Angaben „das junge Investigativformat des SWR in der ARD Mediathek“ sein will – lautet: „Plötzlich Hassobjekt – Woher kommt die rechte Online-Hetze?“

Von linker oder islamistischer Hetze ist hier natürlich wie immer nicht die Rede; die einzige Gefahr in Deutschland kommt bekanntlich von „rechts“, worunter mittlerweile alles fällt, was nicht ausdrücklich links ist – und was natürlich auch jegliche Zusammenschlüsse, Vernetzungen oder privaten Treffen von bürgerlich-normalen Einheimischen einschließt. Die einzige reale Hetze, die hier zu sehen ist, ist jedoch die von “Vollbild” selbst. Das denunziatorische Machwerk, das von vorurteilsdurchdrungenen und hasszerfressenen Propagandisten inhaltsleer, stümperhaft und platt abgeliefert wurde, wird ernsthaft als „Dokumentation“ verkauft, in Wahrheit handelt es sich aber um ein Musterbeispiel für linke Agitation.

So clever getarnte Extremisten, dass sie gar nicht extremistisch sind

Worum geht es konkret? Man habe „die Drahtzieher mehrerer rechter Shitstorms recherchiert“, wird die Sendung vollmundig angepriesen, unter anderem den reichweitenstarken Youtuber Tim Kellner alias “Love Priest”. Dieser “inszeniere” sich lediglich als Satiriker und spreche seine Community „vor allem mit vermeintlich ironischen und unterhaltsamen Videos an“. Merke: Wenn linke unlustige Comedian von Böhmermann bis Bosetti, von Florian Schröder bis Sara Bosetti geschmacklose und menschenverachtende Witze verbreiten, ist es immer Satire – bei Rechten muss es natürlich Tarnung sein. Und zwar eine so bösartige Tarnung, dass sich der unterstellte Extremismus hinter harmlosen Aussagen und Pointen verbirgt.

Zur Bestätigung dieser lupenreinen Paranoia lassen die jungen Spürhunde von „Vollbild“ von dem berüchtigten Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick zu Wort kommen. Zwick gilt als eines der zuverlässigsten “Mietmäuler” des Linksstaats und eine der Funktionsexperten, der immer dann bereitsteht, wenn es mal wieder darum geht, unsichtbaren „Rechtsextremismus“ sichtbar zu machen und hinter die Spiegel zu blicken. Der Berufshysteriker, der überall nur böse reaktionäre bis faschistische Kräfte am Werk sieht, darf den “Vollbild”-Schwachsinn dann wie folgt kommentieren: „In diesen rechtsradikalen, nationalistischen Netzwerken sind solche Personen [wie Kellner] die Brücke in die Mitte der Gesellschaft“.

Nicht verzagen, Experte Zick fragen!

Und weiter: Die besonders einflussreichen Influencer würden „das Spiel, nicht zu extremistisch zu sein“, hervorragend beherrschen. Soll wohl soviel wie heißen wie: Nazis sind Nazis, und wenn sie gar keine Nazis sind, sich weder so verhalten noch etwas Entsprechendes sagen, dann ist das die allerbeste Tarnung ihres Nazi-Seins. Sonst noch ganz dicht, Herr Experte? Zick stört sich auch daran, dass Kellners fast tägliche Videos, die Woche für Woche millionenfach geklickt werden, so lustig und humorvoll seien: „Das Ganze funktioniert nur mit Unterhaltungswert“, beklagt er, auch wenn Kellners Inhalte für die “extremistische Szene hochattraktiv” seien.

Dem Herrn Professor indes kann man keinerlei Unterhaltungswert beimessen, denn sein Gerede besteht aus den ewig gleichen abgedroschenen Versatzstücken des linken Mainstreams. Kellner ist nicht rechtsextrem, sondern nimmt die zahllosen Idiotien und Übergriffe des real existierenden Linkstaates mit galliger Ironie aufs Korn und entlarvt dabei auch immer wieder den hanebüchenen Unsinn, den das politische Spitzenpersonal zusammenredet. Das ist sein einziges Vergehen. Die von den “Vollbild”-Reporterinnen (die aussehen wie Abziehbilder abgebrochener Gender-“Student_Innen”, Klimakleber- und Antifanten) verbreiten Scheißhausparolen bestätigen dies sogar: Zwar wird zur scheinbaren Bestätigung der eigenen Narrative fast schon triumphierend vermeldet, dass gegen Kellner 112 Ermittlungsverfahren “unter anderem wegen Beleidigung und Volksverhetzung” liefen, davon aber nur fünf zur Anklage gelangten und er nur in einem Fall verurteilt wurde – und selbst dieser ist mehr als skandalös, soll er doch für die Titulierung Nancy Faesers als “aufgedunsene Dampfnudel” sagenhafte 11.000 Euro Geldstrafe blechen.

Versteckte Kamera in “Timtrup”

Dass dieser Justizskandal tatsächlich das einzige gerichtlich bestätigte “Vergehen” Kellners ist, belegt die Selbstentblödung der “Vollbild”-Vollpfosten, die ihre eigenen Werturteile und Zuschreibungen zum alleinigen Maßstab machen. Diese zeigen sogar einen lächerlichen “Undercover-Einsatz” bei einem der regelmäßigen Biker-Treffen von Kellner mit seinen Motorradfreunden, Zuschauern und Fans, die aus ganz Deutschland nach “Timtrup” strömen, wenn der Love Priest einlädt. Während ein bärtiger SWR-“Rechercheur” mit versteckter Kamera filmt und Kellner (vergebens) irgendwas Radikales zu entlocken versucht, gehen seine Kolleginnen bei Anwohnern und Nachbarn von Kellners Partylocation hausieren, von denen aber keiner vor die Kamera will – was die Möchtegern-Journalistinnen natürlich als Bestätigung für die durch Kellner verursachte “Spaltung” und “Verunsicherung” werten. Bereitwillig Rede und Antwort steht nur eine linke Transfrau aus der Lokalpolitik, die das erzählt, was man beim SWR hören will.

In der an Realsatire grenzenden “Vollbild”-Sendung bekommt aber nicht nur Kellner, sondern auch Katharina Schmieder, besser bekannt unter ihrem Twitter-Account „Critical Cat“, ihr Fett weg. Sie wird hier allen Ernstes als „rechte“ Shitstormerin vorgeführt – obwohl Schmieder selbst beim ÖRR, namentlich sogar bei SWR, tätig war und sehr wohl weiß, wovon sie bei ihrer beißenden Kritik am deutschen Staatsfunk redet. Als X-Kanalbetreiberin tut auch sie nichts anderes, als auf Missstände hinzuweisen – vor allem beim ÖRR, etwa, wenn dieses es auf wundersame Weise immer wieder schafft, angeblich normale Passanten zu interviewen, die sich dann aber regelmäßig als linke Politiker, Aktivisten oder sogar eigene Mitarbeiter entpuppen. Die Zahl solcher Fälle ist längst Legion, richtiggestellt werden sie von ARD und ZDF aber natürlich so gut wie nie. Dass ihre eigene Ex-Kolleginnen Schmieder nun in einer SWR-Hetzsendung das vorwerfen, was eigentlich ihr Job wäre, – nämlich Missverhältnisse und gravierende Neutralitätsverstöße aufzuzeigen – schlägt dem Fass wahrlich den Boden heraus.

“Critical Cat”-Bashing: Die eigene Ex-Kollegin niedergemacht

Da sich inhaltlich an “Critical Cats” fundierter und wohldokumentierter Arbeit nicht herumkritteln lässt, echauffieren sich die SWR-Aktivistinnen darüber, dass sie angeblich gegen den Willen der Betroffenen persönliche Daten im Netz veröffentliche. Darüber regen sich hier also ausgerechnet Bedienstete desselben Staatsfernsehens auf, das immer wieder (Böhmermann, Restle…) die Privatsphäre von durch den Dreck gezogenen Andersdenkenden bis hin zum Doxxing verletzt (Der Fall “Clownie” lässt grüßen). Schmieder weist die Vorwürfe gegenüber „Tichys Einblick“ zurück: „Ich zeige keine persönlichen Daten, sondern Screenshots öffentlicher Profile und Zeitungsartikel. Das sind öffentlich einsehbare Informationen!“ Wie “sorgfältig” beim SWR gearbeitet wird, zeigt sich daran, dass “Vollbild” als vermeintlicher Beweis öffentlich zugängliche Informationen einblendet und von diesen fälschlicherweise behauptet, es handele sich um private Daten.

Es sind gerade Sendungen wie “Vollbild”, die das Meinungsklima in diesem Land vergiften, die Spaltung vertiefen und die wahre Verhetzung unliebsamer Stimmen immer weiter auf die Spitze getrieben. Der SWR verfolgt seine eigenen Kritiker, brandmarkt sie als „rechte Hetzer” und bedient sich dabei exakt der Methoden, die er Kellner und Schmieder vorwirft. Dabei sind es jene selbst, die „Plötzlich Hassobjekt“ wurden, und zwar durch den zwangsfinanzierten SWR mit einer pseudoinvestigativen Sendung, die einen weiteren Tiefpunkt der journalistisch und moralisch zunehmend degenerierten ARD markiert. Immerhin für eines war die Ausstrahlung gut: Die Sendung hatte den messbaren “Erfolg”, dass die Followerzahl von „Critical Cat“ innerhalb eines Tages nach der Ausstrahlung von 26.000 um satte 30 Prozent auf über 34.000 stieg. Und Kellner mit seinen Followerzahlen, die die Zuschauerzahlen der ÖRR-Pamphlete weit in den Schatten stellen dürften, schert sich um die Wadenbeißer sowieso nicht: Er hat bereits die Wiederholung sein nächstes Sommerfest in Tintrup angekündigt.