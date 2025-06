Statt innerer Grabenkämpfe um den Nahostkonflikt: Zurück zum Wesentlichen, AfD!

Der Krieg in der Ukraine ist fast vergessen und Kiew scheint ausgedient zu haben als Mekka geltungssüchtiger Politikdarsteller. Stattdessen können wir lesen, daß Berlin, Paris und London (just in der Reihenfolge) den Nahen Osten jetzt aufmischen wollen und die visionäre Überhöhung als Weltmacht in die Waagschale werfen. Trump soll wohl tatsächlich überlegen, ob er eingreifen lässt, und spätestens an diesem Punkt werden alle schönen stereotypisierten Kartenhäuser zusammenfallen.

“Sag mir, wo du stehst…” wurde früher gesungen und implizierte ein Bekenntnis. Das könnte wieder aktuell werden. Denn pro Trump und gleichzeitig anti-israelisch zu sein, dürfte für manche zur Herausforderung werden. Die latente Einheitsfront der Aversion gegen den israelischen Staat, von gesichert rechts bis Greta Thunfisch, wird spätestens dann grundlegend infrage gestellt. Grundlegend infrage stellen jedoch sollte sich die AfD gerade nicht. Die “Berliner Zeitung” fragt vollkommen zu Recht, ob der Nahost-Konflikt das Zeug hat, die Partei zu spalten. Hat er. Deshalb ist Fingerspitzengefühl angesagt – und einfach mal die Klappe halten! Es ist nicht in jedem Fall von Vorteil, sich auf Teufel-komm-raus profilieren zu wollen. Zurück zur Kernkompetenz! Die steht im Parteinamen – das D nämlich für Deutschland.

Sorgen und Nöte der Menschen in Deutschland geraten aus dem Fokus

Die offensichtlichen und tatsächlichen Probleme des geschundenen Landes sind plötzlich genau so im Orkus der Funkstille verschwunden wie der Krieg um Kiew. Das ist eure Stunde Null: Während sich die Leitfigur zweitklassiger deutscher Politik auf Annalenas Spuren vorwiegend im Ausland rumtreibt, ist keine Rede mehr von Migrationspolitik, geschrotteter Wirtschaft, Pflegenotstand und so weiter.

Die existenziellen Sorgen und Nöte der Menschen geraten so aus dem Fokus. Das, genau das, liebe Freunde von der AfD, dürft Ihr nicht zulassen! Genau daran werdet Ihr von uns Wählern gemessen werden! Mit gesundem Realismus betrachtet, wird die AfD erst Regierungsverantwortung übernehmen, wenn die Ukraine und der Nahostkrieg längst Geschichte sind. Deshalb: Konzentriert Euch auf die Nachkriegszeit, auf Deutschland! Da liegt Eure Aufgabe! Und da gibt es viel zu tun. Sehr viel. Bis hin zum Superlativ.

Der obige Beitrag stammt von Rainer K. Kämpf und erschien zuerst auf “PI-News”.