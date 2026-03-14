Steinmeier in der Pose des “Brückenbauers” – obwohl er nur Gräben und Mauern kennt

Wenn ein SPD-Bundespräsident in einem Interview für Brandmauern wirbt, Parteiverbote als legitimes Mittel der wehrhaften Demokratie behandelt und den „Missmut“ im Land rügt – und anschließend erklärt, er wolle als „Brückenbauer zwischen Menschen und Meinungen“ erinnert werden –, dann liegt der Widerspruch nicht im Detail, sondern in der gesamten Dramaturgie. Brücken bauen heißt: Übergänge schaffen, Durchlässigkeit ermöglichen, Gesprächsfähigkeit erhalten. Brandmauern und Verbotsphantasien heißen: Übergänge schließen, politische Räume tabuisieren, Opposition als Gefahr semantisch in Richtung „Verfassungsfeind“ drücken. Frank-Walter Steinmeier selbst formuliert im “Zeit”-Kontext den Wunsch, „dass die Menschen wieder mehr zueinanderfinden“. Gleichzeitig wird in seiner November-Rede und deren breiter Dokumentation der Imperativ erkennbar, bestimmte Kräfte dauerhaft von Kooperation und Macht fernzuhalten – flankiert von der Erinnerung an die Ultima Ratio des Parteiverbots. Wer beides zugleich sein will – Architekt der Brandmauer und Brückenbauer –, möchte die Vorteile zweier gegensätzlicher Rollen vereinen: Härte ohne Härtenachweis, Versöhnung ohne Versöhnungsleistung.

Die Brandmauer ist ursprünglich ein politischer Kampfbegriff: eine Selbstverpflichtung, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Wenn aber ein Bundespräsident sie auflädt und zum normativen Maßstab erhebt, wird aus Parteitaktik Staatsräson. Das ist keine Petitesse. Der Bundespräsident ist kein Fraktionschef; er ist Verfassungsorgan, Symbol, Integrationsinstanz. Wenn diese Instanz sagt, mit pauschal als solchen deklarierten „Extremisten“ dürfe es keine Zusammenarbeit geben, und wenn zugleich eine parlamentarisch relevante Opposition im Raum steht, entsteht eine neue Normalität: Der Ausschluss wird nicht mehr als politisches Mittel verhandelt, sondern als demokratischer Imperativ – was aus der Brandmauer genau das macht, was sie ist: eine Demokratiemauer. Steinmeier plädiert für eine starke ebensolche, warnt vor Kooperation, erklärt Ausschlüsse als Ausdruck wehrhafter Demokratie und rückt das Parteienverbot als verfassungsrechtliches Instrument in die Mitte des Diskurses. Das ist nicht einfach „Haltung“. Das ist eine Verschiebung des demokratischen Koordinatensystems: Der Kampf gegen den Gegner wird in die Sprache des Verfassungsschutzes übersetzt.

Parteiverbot als demokratische Routine

Das Parteienverbot ist im Grundgesetz als Ultima Ratio angelegt – als Ausnahmeinstrument für den Extremfall. Ein demokratisches System, das dieses Instrument häufig rhetorisch anfasst, stumpft es nicht nur ab; es verändert die politische Psychologie. Denn die Drohung muss gar nicht realisiert werden, um zu wirken. Es genügt, wenn sie als Option im Raum steht, um Menschen, Institutionen und Medien in einen vorauseilenden Konformitätsmodus zu treiben: Distanzierungen, Ausschlussrituale, Kontaktvermeidungen, Karrierevermeidungen. Eine „wehrhafte Demokratie“ kann so in eine „misstrauische Demokratie“ umkippen: nicht mehr Schutz vor Gewalt, sondern Schutz vor Abweichung. Steinmeier argumentiert – dokumentiert etwa bei “ZDFheute” und “Table.Media” – mit folgender Logik: Wer den freiheitlichen Kern der Verfassung angreift, muss mit Ausschluss und gegebenenfalls Verbot rechnen; dies sei nicht undemokratisch, sondern Ausdruck wehrhafter Demokratie. Das klingt juristisch sauber, ist politisch aber brandgefährlich, weil es die zentrale Frage ausblendet: Wer definiert, wann politische Härte zur „aggressiven Verfassungsfeindschaft“ wird – und wie verhindert man, dass diese Definition selbst zum Instrument parteipolitischer Macht wird?

Der zweite Baustein ist die Rüge des „Missmuts“. Wer so spricht, deutet Unzufriedenheit nicht als möglicherweise begründete Reaktion auf konkrete Zustände, sondern als Defizit der Bürger: zu wenig Zuversicht, zu wenig Vertrauen, zu wenig Dankbarkeit. Das ist die Tonlage eines pädagogischen Staates. Sie setzt voraus, dass die politische Klasse im Wesentlichen richtig handelt und das Problem vor allem in der Stimmungslage liegt. Doch in freiheitlichen Demokratien ist „Missmut“ häufig ein Frühwarnsignal. Er entsteht nicht im Vakuum, sondern aus Wahrnehmungen, die sich im Alltag verankern: Sicherheitsgefühl, Kaufkraft, Energiepreise, Wohnraum, Migrationserfahrungen, Schulrealität, Verwaltungsversagen. Wenn man diese Erfahrungsräume nicht politisch bearbeitet, sondern moralisch rügt, erzeugt man das, was man zu bekämpfen vorgibt: Radikalisierung durch Entwertung. Genau hier kippt der Integrationsanspruch ins Gegenteil. Der Bundespräsident will – nach eigenem Bekunden – dass Menschen „wieder mehr zueinanderfinden“. Wer aber den Missmut rügt und gleichzeitig Brandmauer und Verbotsdrohung als demokratische Tugend inszeniert, baut keine Brücken zwischen Menschen und Meinungen. Er baut eine Hierarchie der Legitimität: oben die „Vernünftigen“, unten die „Missmutigen“; hier die „demokratische Mitte“, dort die „Gefährder“.

Der rhetorische Trick: Brücke nach innen, Mauer nach außen

Der „Brückenbauer“ funktioniert als Selbstbild, weil er Wärme ausstrahlt, ohne Risiko zu verlangen. Brücken bauen ist im politischen Sprachgebrauch eine Tugend ohne Gegner. Wer dagegen ist, wirkt automatisch spalterisch. Und genau deshalb ist der Begriff so praktisch: Man kann Mauern errichten und sich zugleich als Versöhner ausgeben – indem man die Brücke nur innerhalb eines definierten moralischen Raumes baut. Die Konstruktion lautet dann: Wir bauen Brücken zwischen „Menschen“, aber nicht zwischen „Meinungen“, sofern diese Meinungen die Grenzen des Erlaubten überschreiten. Formal klingt das plausibel. Praktisch wird es zur Ausgrenzungsmaschine, weil die Grenze des Erlaubten nicht mehr rechtsstaatlich eng bestimmt wird (Gewalt, Aufruf zur Gewalt, konkrete Verfassungsbeseitigung), sondern politisch-moralisch ausfranst („rechtsextrem“, „demokratiegefährdend“, „unsagbar“).

Wenn das deutsche Staatsoberhaupt dieses Raster bekräftigt, verwandelt es eine umstrittene politische Linie in eine Art überparteiliches Gebot. Die Brücke wird zur Ingroup-Architektur. Die Mauer wird zur Oppositionstechnik. Und wer zwischen beiden wechseln kann, gewinnt: moralische Überlegenheit nach innen, Härte nach außen. Die wehrhafte Demokratie ist historisch begründet: Weimar hat gezeigt, dass ein freiheitlicher Staat sich gegen Kräfte verteidigen muss, die ihn von innen abschaffen wollen. Aber wehrhafte Demokratie ist kein Freibrief für den dauerhaften Ausschluss großer Wählergruppen aus dem legitimen politischen Prozess. Der Sinn der Wehrhaftigkeit ist Schutz vor Gewalt und Systemsturz – nicht die Stabilisierung einer politischen Klasse gegen Veränderungsdruck.

Wehrhafte Demokratie oder wehrhafte Deutungshoheit?

Wenn heute „wehrhaft“ zunehmend als semantischer Hebel verwendet wird, um politische Gegner zu delegitimieren, entsteht ein perverser Anreiz: Je stärker die Konkurrenz, desto größer die Versuchung, sie in die Nähe des Verbotstatbestands zu rücken. Genau deshalb war das Par-teienverbot als Ausnahme gedacht – nicht als rhetorischer Dauerbrenner. Und genau deshalb ist es so irritierend, wenn ausgerechnet der Bundespräsident, der Integrationsfigur sein soll, die Verbotslogik so prominent in die Öffentlichkeit trägt. „Das lässt sich nicht mehr persiflieren“, konstatiert “Tichys Einblick” und trifft damit den Nerv, weil der Satz eine Form moderner Staatsrhetorik offenlegt: das gleichzeitige Bespielen widersprüchlicher Register, ohne die Spannung aufzulösen. Man rüstet den Staat sprachlich zur Abwehr auf (Brandmauer, Ausschluss, Parteiverbot) und bietet gleichzeitig die emotionale Umarmung an (“Brücken bauen”, “Menschen zusammenführen”). Das ist kommunikativ elegant, kognitiv aber dissonant und damit politisch zersetzend, weil es die Begriffe entkernt. “Beherrscht Herr Steinmeier etwas anderes als das Spalten?”, fragt prompt Alexander Kissler auf X.

Eine Brücke, die nur nicht weit auseinanderliegende Positionen verbindet und nur innerhalb einer vorab moralisch gereinigten Zone gilt, ist keine Brücke, sondern ein Steg im eigenen Lager. Eine Demokratie, die Opposition primär als Problem der Gefahrenabwehr begreift, wird nicht wehrhaft, sondern ängstlich. Und ein Staatsoberhaupt, das Missmut rügt, statt seine Ursachen politisch ernst zu nehmen, wird nicht zum Brückenbauer, sondern zum Schiedsrichter einer Gesinnungsordnung. Wenn Steinmeier wirklich als Brückenbauer erinnert werden wollte, müsste er das Schwerste tun: die Legitimität des politischen Gegners im Rahmen der Verfassung auszuhalten, statt sie durch Brandmauer-Pathos, Verbotsrhetorik und pädagogische Rügen zu erodieren. Er müsste den Missmut nicht tadeln, sondern als demokratischen Rohstoff behandeln: als Hinweis darauf, wo Staatlichkeit versagt, Bindekräfte schwinden, Vertrauen aufgebraucht ist. Brücken baut man nicht über Wohlfühlzonen – man baut sie über Gräben. Wer gleichzeitig am Grabenrand Mauern hochzieht, sollte sich mit dieser Metapher nicht schmücken.