Donald Trump schien ziemlich gelassen, als er sein kurzes Statement zu den Akteuren auf dem europäischen Kriegsschauplatz abgab. Die Hintergründe sind auch relativ klar: Putin hat erklärt, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht als vertrauenswürdig einstuft – womit er im Grunde durch die Blume sagt, dass er mit ihm nicht wirklich verhandeln wolle. So ganz daneben liegt der Kreml-Chef allerdings wohl nicht; immerhin tänzelt der Comedian aus Kiew in seinem Kampfanzug seit dem Eklat im Weißen Haus vor einem Monat zwischen seinen Verbündeten hin und her. Mal will er auf Donald Trumps Vorschlag inklusive des Seltene-Erden-Deals eingehen, dann wieder nicht. Zwischendurch sammelt er Milliardenschecks bei den Briten und den Franzosen ein. Unterdessen wartet er auf die Kriegstüchtigkeit Deutschlands und den damit verbundenen Geldsegen.

Jetzt befinden wir uns gerade wieder mal in der Phase, in der “Elendski” mit den USA „nachverhandeln“ will. Offensichtlich träumt er immer noch von einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Und immer wieder ist die Rede von einem „gerechten Frieden”, der erreicht werden soll. Gab es je so etwas wie einen “gerechten Frieden“ in der uns erzählten Geschichte der Menschheit? Wohl kaum. Für eine von beiden Seiten – unabhängig davon, wer den Krieg, aus welchen Gründen auch immer, begonnen hatte – ging es schlechter aus, für eine besser. Am Ende gab es nunmal einen Sieger – und der hat die Bedingungen für einen Frieden diktiert oder sich entsprechend mehr durchgesetzt.

Kriegstrommeln, lauter denn je

Das Geschwätz von einem „gerechten Frieden” ist daher weiter als ein propagandistisches Manöver, um jede Verhandlungslösung zu torpedieren und beim einfach strukturierten Bürger moralische Unterstützung für die Weiterführung eines längst verlorenen Krieges zu erreichen. Im Kontext des aktuellen Geschehen scheint es sogar noch schlimmer zu sein, denn parallel zu Selenskyjs Scharaden bringt man die Kriegstrommeln lauter denn je zum Erschallen und stimmt die Bevölkerung auf ein völlig absurdes Kriegsszenario ein.

In Deutschland denkt man nun sogar schon laut über einen „Freiheitsdienst“ für Bürger bis zum Alter von 67 Jahren nach. So bezeichnen die Grünen – in einer Dreistigkeit, wie sie zuletzt in den 1930er Jahren an den Tag gelegt wurde – neuerdings den Kriegseinsatz von militärischen Laien als potenzielles Kanonenfutter. Der Volkssturm schein seine Wiederbelebung zu erfahren – und das, obwohl deutsche Politiker doch immer wieder betonen, dass es eine Einschränkung der Meinungsfreiheit brauche, weil man aus der eigenen Geschichte gelernt habe!

Wie auch immer, zurück zu Selenskyj: Eines zeigt der Präsident der Ukraine deutlich – dass er an einer schnellen Beendigung des Krieges nicht interessiert ist.

