Stellantis zieht den Stecker – und Europa schaut verdutzt zu

Während Brüssel über Elektroquoten, Verbrennerverbote und Wasserstoffträume diskutiert, verlegt der Automobilgigant Stellantis seine Zukunft kurzerhand dorthin, wo Wachstum noch erwünscht ist: In die USA. 13 Milliarden (13.000.000.000,00 Dollar), die größte Investition der Unternehmensgeschichte, fließen in neue Werke im Mittleren Westen – 5.000 neue Arbeitsplätze inklusive. Dort brummt bald wieder der Achtzylinder im Ram 1500, dem amerikanischen Pick-up-Mythos.

Ironie des Schicksals, während Europa über Klimaneutralität schwadroniert, feiert Amerika den Verbrenner als Symbol von Freiheit und Stärke. Das ist kein Zufall, sondern betriebswirtschaftliche Logik. In Nordamerika stiegen die Verkaufszahlen von Stellantis im dritten Quartal um 35 Prozent – auf über 400.000 Fahrzeuge.

Kapital sucht Freiheit, nicht Fesseln

Planungssicherheit, niedrige Energiepreise, steuerliche Anreize, Rechtssicherheit, das sind die Standortfaktoren, die in den Lehrbüchern stehen und in Washington offenbar noch verstanden werden. Die EU hingegen liefert das Gegenbeispiel in Echtzeit. Überbordende Bürokratie, Energiekosten auf Rekordniveau, Genehmigungsverfahren im Schneckentempo.

Kapital sucht Freiheit, nicht Fesseln. Während also in der USA neue Werke entstehen, schließt Stellantis in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen Produktionsstätten. In Europa heißt es: Absatzkrise, Lagerabbau, “Anpassung” an den „schwierigen Markt“. Kurz gesagt: Alle Zeichen stehen auf Abwicklung.

Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung, die Entwicklung der Brennstoffzelle und wasserstoffbetriebener Transporter einzustellen. Die EU nennt es „Technologieoffenheit“, die Unternehmen nennen es „wirtschaftlich sinnlos“. Ökonomen würden sagen, die EU befindet sich in einer klassischen Investitionsfalle. Wenn Regulierung und Energiepreise jede Rendite auffressen, weicht Kapital in produktivere Regionen aus. Die volkswirtschaftliche Folge, sinkende Wertschöpfung, steigende Arbeitslosigkeit, abnehmende Steuereinnahmen. In Brüssel scheint man zu glauben, Wohlstand entstehe durch Verordnungen.

Botschaft verstanden

Tatsächlich entsteht er durch Produktion, und die findet künftig eben woanders statt.

Dass ein globaler Konzern wie Stellantis seine strategische Zukunft nicht mehr in Europa, sondern in Amerika sieht, ist kein Betriebsunfall. Es ist ein Symptom. Die EU hat den Glauben an wirtschaftliche Vernunft verloren und durch moralische Erzählungen ersetzt.

Wer „CO2-neutral“ sagt, glaubt, damit Wachstum zu erzeugen. Wer Industrie verteuert, glaubt, das Klima zu retten. Und wer glaubt, man könne ohne Industrie reich bleiben, verwechselt Wunschdenken mit Volkswirtschaft. Für EU-Europa ist das ein Offenbarungseid.

Der Kontinent, der einst Ingenieurskunst und Effizienz exportierte, exportiert jetzt nur noch Arbeitsplätze. Während in den USA neue Fabriken gebaut werden, verheddert sich Europa im Paragraphendschungel und feiert das als Fortschritt. Vielleicht ist das der eigentliche Unterschied: In Amerika baut man Autos, in Brüssel erfindet man Formulare. Die Börse hat die Botschaft verstanden. Die Aktie von Stellantis legte nach Bekanntgabe der Pläne um zwei Prozent zu. Kapital reagiert eben nicht auf Parolen, sondern auf Perspektiven. Vielleicht sollte das auch in Berlin und Brüssel endlich jemand nachlesen, bevor auch der Letzte das Licht ausschaltet.