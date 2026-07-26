Künftige Generationen werden sich möglicherweise noch davon erzählen, wie 2026 ein Holzarbeiter aus der Altmark versehentlich “Unsere Demokratie™” rettete – oder zumindest den Unmut von Sechstklässlern auf Simson-Mopeds auf sich zog: In Stendal, inmitten der friedlichen Altmark, wo das Rattern von zweitaktgetriebenen Simson-Mopeds gewöhnlich das stärkste Hintergrundgeräusch im Alltag bildet und der gesunde Menschenverstand noch in Pfundstücken gewogen wird, herrscht Ausnahmezustand: Ausgerechnet im Werkraum einer altmärkischen Sekundarschule wurde der jahrzehntelange Konsens des gepflegten Holzschmirgelns tückisch untergraben. Werken-Lehrer Max Heckel – im Nebenberuf Barde, Gitarrenakrobat und professioneller Retter des Abendlandes – steht am Pranger. Der Vorwurf: Er soll Sechstklässlern statt der sachgerechten Führung einer Feile die korrekte Handhabung ”Unserer Demokratie™“ beigebracht haben. Ein veritabler Schock für die Region!

Was war geschehen? Ahnungslose Elfjährige, die eigentlich nur ein kleines Fachwerkhaus zusammenschustern sollten, um danach auf dem Pausenhof ungestört über die Vorzüge von 50ccm-Zylindern zu philosophieren, wurden vom Pädagogen belehrt, wen man wählen darf und wen nicht. Es ist die Schicksalsfrage aller ostdeutschen Klassenzimmer. Statt eine staatlich verordnete neutrale Antwort zu wählen – etwa „Ich wähle die Partei der Laubsägefreunde“ – oder anschaulich auf Wilhelm Busch zurück zugreifen („Max und Moritz, gar nicht träge, Sägen heimlich mit der Säge, Ritzeratze! voller Tücke, In die Brücke eine Lücke„) griff Lehrer Heckel nicht zur Holzraspel, sondern ganz tief in die Grabbelkiste der politischen Bildung.

Eilmeldung aus dem Lehrerzimmer

Mit fragwürdigem Material zum „Potsdamer Treffen“ und steuerpolitischen Flyern bewaffnet schleuderte er der staunenden Pubertätsfront die berühmt-berüchtigte Formel in eigener Paraphrasierung entgegen: Wer die AfD wähle, sei wahlweise sehr reich, frei von Moral oder nicht bei klarem Verstand. Ein Satz wie ein Hammerschlag auf die Daumenbeere – und das bei Sechstklässlern in Sachsen-Anhalt; einem Bundesland, in dem die Umfragewerte der Blauen mancherorts stabil auf dem Niveau der Benzinpreiserhöhungen liegen. Das Landesschulamt reagierte prompt und zückte die gelbe Karte in Form einer Abmahnung wegen Verletzung des Neutralitätsgebots. Doch Heckel zieht nun vor das Arbeitsgericht Magdeburg: Er pocht auf seine “Pflicht zur Verfassungstreue”. Ein Werken-Lehrer zieht für die politische Ethik ins Feld – und die Altmark reibt sich verwundert die Augen.

An derselben Schule unterrichtet ausgerechnet die Ehefrau eines AfD-Politikers. Wenn im Werkraum der Antifaschismus gesägt wird, herrscht im benachbarten Klassenzimmer unterkühltes und betretenes Schweigen. Experten vermuten das spannendste Pausenkonzept seit der Erfindung der Milchschnitte. Besonders pikant ist die Geometrie im Lehrerzimmer: Während Heckel auf dem Flur vermutlich die Internationale summt und sich als letztes Bollwerk gegen den rechten Popanz inszeniert, unterrichtet wenige Türen weiter die Ehefrau des AfDlers. Sie macht einfach ihren Job, während draußen der Ideologiekrieg im Werkraum tobt. Eine Konstellation, die selbst für Dramaturgen des Altmärkischen Landestheaters zu steil wäre.

Umerziehungsprogramm mit dem Hammer

Kritiker sprechen bereits vom „Hammerschlag linksgrüner Umerziehung auf Staatskosten mit Gitarrenbegleitung“. Eltern protestieren, die AfD twittert im Stundentakt und die linken Medien wittern die Rückkehr der Inquisition, weil ein Lehrer nicht mehr ungefragt Noten für politische Gesinnung vergeben darf. Ketzerische Fragen wie die, wo eigentlich die Empörung der Moralhüter war, als jahrelang Klimakleber-Rhetorik, Gender-Sternchen und Antirassismus als Kerncurriculum verkauft wurden? Da galt der Neutralitätsverstoß noch als pädagogisches Schulterklopfen.

Die Fronten vor dem Arbeitsgericht Magdeburg sind verhärtet: Auf der einen Seite ein Gitarre spielender Pädagoge, der sich als der eigentliche Patriot versteht und AfD-Wähler pauschal für geistig oder moralisch zurückgeblieben erklärt. Auf der anderen Seite Bürger und Eltern, die in der Schule schlicht und ergreifend ideologiefreien und weltanschaulich unvoreingenommenen Unterricht erwarten, also Beutelsbacher Konsens statt Umerziehung im Sinne der Berliner Blase. Der Prozess dürfte ein Lehrstück werden: Entweder gilt das Neutralitätsgebot für alle – oder wir erklären das Lehrerzimmer offiziell zur parteipolitischen Kampfzone mit angeschlossenem Werkraum. Sachsen-Anhalt blickt gespannt nach Magdeburg. Die Wähler an der Altmark-Front wissen eines jedenfalls schon jetzt: Die wahre Stimme des Volkes verschafft sich ihr Gehör nicht bei der pädagogischen Meinungszensur an der Werkbank, sondern an der Wahlurne. Vielleicht zum knatternden Hintergrundsound einer gut eingestellten Simson.