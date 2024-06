“Stern”-Stunde des Journalismus

Kerstin Herrnkind ist eine große deutsche Interpretatorin. Spätestens seit vorgestern. Zeit, mal näher draufzublicken. Herrnkind ist fast sechzig. Aufgewachsen in Bremen und Hamburg. Nach kurzer Recherche stechen problematische Familienverhältnisse hervor. Ihre Biografie listet Au Pair, Kanzleigehilfin, Baugehilfin, “Buxtehuder Tagblatt” und “taz” als Stationen auf, bevor sie irgendwann in der Kreisliga der Regenbogenpresse einen Vertrag ergattert: Beim “Stern”. Herrnkinds jüngerer Bruder starb nach einer längeren Drogenkarriere mit 52 Jahren an einem Cocktail aus Medikamenten, Alkohol und Heroin; Stoff, den seine Schwester zu nutzen weiß. Ob das im Fall Herrnkind als mildernder Umstand zu werten ist, mag jeder selbst beurteilen.

Rechtswissenschaft hat sie studiert. Eine Weile. Wohl, um zu viel Nähe an der Fern-Uni zu vermeiden. War aber nichts für sie. Zu konkret. Kein „freiheitliches Denken!“, wie sie freimütig resümiert. Ein Versuch mit Kulturwissenschaften scheitert ebenso. Sie entdeckt dann tief in sich ein „journalistisches Talent“ und schickt sich an, nicht nur einfach so, sondern „auf einen Beruf hin zu studieren“, wie sie im Interview nicht ohne Stolz preisgibt. Bibliothekswesen ist es diesmal, mit Literaturwissenschaft im Nebenfach. Die Wackelpartie zwischen klischeeaffinem Journalismus und bemühter Fiktion wird von da an ihr Leben bestimmen. Sie verfasst Artikel, Sachbücher und zwei Romane. Es geht dort um Mord, Psychosen, Drogen. Auch “Polizeigewalt” und “polizeilicher NS-Sprech“ finden sich als Themen. Rezensenten bescheinigen ihr schon mal – und das nicht nur zwischen den Zeilen, sondern sehr konkret –, sich nicht zwischen stimmiger Recherche und kreativer Erzählung entscheiden zu können. Die Literatur hat für solche Fälle inzwischen die wohlklingende Kategorie “Autofiktion” erfunden.

Zu trauriger Berühmtheit gelangt ist Herrkind nun mit dem Versuch, ihren schwer vorurteilsbehafteten Senf als Kommentar zum Polizistenmord von Mannheim unters Volk zu mischen. Als das Netz – wie immer angesichts des neuen deutschen Messergeschehens bereits mit bitterstem Sarkasmus. – spekulierte, wann wohl diesmal die so unvermeidlichen wie strunzdämlichen Sentenzen über Einmann, Einzelfall, psychische Auffälligkeiten des Täters und die Mitschuld des Opfers einsetzen würden, betrat Frau Herrnkind nichtsahnend die Bühne.

Dem da bereits weltweit als islamistischer Terrorakt eingestuften Massaker bescheinigte sie in einem Beitrag ihres Blattes „unklare Motive“. Der Täter sei „womöglich psychisch krank“. Nach jährlich 9.000 ähnlich verlaufenden psychischen Erkrankungen eine naheliegende These. Aber Herrnkind hat für den staunenden Leser noch mehr zu bieten. Nachdem Millionen entsetzte Zuschauer in aller Welt verfolgt hatten, wie der bärtige, stark vorgealterte Afghane auf alles einstach, was sich ihm in den Weg stellte und dabei sechs (teils schwer) Verletzte hinterließ, unterrichtete die Expertin über ihren messerscharfen Verdacht, dass der Täter „womöglich geplant” habe, “mehrere Menschen zu töten“. Das wiederum sei allerdings „noch lange kein Terroranschlag“. Aus der Tatsache, dass Polizisten ja eine formidable „Angriffsentschädigung von 2.000 Euro“ erhielten, leitet die Insiderin dann ab, dass es das vielstimmig kritisierte und hier verhängnisvolle Interesse von Polizisten an einer “Deeskalation um jeden Preis” gar nicht hätte geben können.

Und weil es sich angesichts eines öffentlich geschlachteten Polizisten anbietet, verweist sie gleich noch auf das „Tabuthema Polizeigewalt“: 293 Menschen seien „von Polizisten erschossen“ worden – was ja wohl, so der schwerlich zu übersehende Subtext, kaum von einem läppischen Messerangriff kompensiert werden könne. Soviel musste freilich mal gesagt und aufgeschrieben werden! So gut, dass man sich das verkneifen könnte, geht es dem “Stern” nun auch wieder nicht. Der Höhepunkt der preisverdächtigen Wortmeldung freilich ist dann Herrnkinds einordnender Weitblick: Sie verweist auf die unbestreitbare Tatsache, dass „Bauarbeiter viel gefährlicher leben“. Wahrscheinlich war es der Zeilenbeschränkung der Redaktion zu verdanken, dass sie nicht noch auf die vergleichsweise enormen Risiken von nassen Duschtassen, Kreissägen und Borreliose hinweist.

Möglicherweise wurde die Autorin dann doch unsanft aus ihrer Umlaufbahn gerissen, als ihr Mann (um der Groteske noch eins draufzusetzen selbst 40 Jahre lang Polizist!) ihr den bundesweiten Shitstorm nach Feierabend mitten auf den vernagelten Schädel klebte. Inzwischen hat die Welterklärerin statt einer Entschuldigung einen schnippischen Kommentar nachgeschoben: Da sei jetzt wohl ein „Eindruck entstanden“. Mit anderen Worten: Der Pöbel sei da wohl mal wieder nicht in der Lage gewesen, die tiefgründigen Intentionen der journalistischen Fachkraft zu erfassen. Es sei so, insistiert Herrnkind, dass „zwar selten Polizisten getötet“ würden, (das hatte sie offenbar in der Kürze noch recherchieren können), aber natürlich sei „jeder einer zuviel“. Die Frage, wer in der bundesdeutschen Medienlandschaft auf jeden Fall „zuviel“ ist, dürfte damit restlos beantwortet sein