Steuerfinanzierter Selbstbetrug: Ohne monströse Subventionen ist die “Energiewende” am Ende

Um ihr Klima-Utopia künstlich am Leben zu erhalten, pumpt die Ampel-Regierung allein in diesem Jahr rund 47,3 Milliarden Subventionen, sprich: Steuergeld, in ihre „grüne Transformation“. Laut dem am Freitag veröffentlichten Finanzplan des Bundes für die Jahre 2024 bis 2028 fließen rund 86 Prozent (!) des Subventionsvolumens derzeit in „klima- und um­weltfreundliche Maßnahmen“. Die Finanzhilfen des Bundes sollen demnach von 20,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 41,7 Milliarden Euro im Jahr 2028 gesteigert werden. Die 47,3 Milliarden Euro in diesem Jahr sind bisheriger Rekord.

2015 betrugen die Finanzhilfen gerade 5,5 Milliarden, mit Beginn des Ampel-Regimes explodierten sie jedoch. Und dabei sind die Steuervergünstigungen noch nicht einmal eingerechnet. Dies ist nichts anderes als der endgültige Einstieg in eine staatlich gelenkte Planwirtschaft, der hier vollzogen wurde. Dabei besitzt die Regierung auch noch die Unverschämtheit, zu behaupten, diese Subventionsorgie sei nur „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Geldregen für ideologische Irrwege

Soheißt es hier wörtlich, dass „dauerhaft gewährte Subventionen“ zu „schwerwiegenden Wettbewerbsverzerrungen führen und so Fehlallokationen von Ressourcen hervorrufen“ könnten. In Wahrheit würde ein Großteil der Unternehmen, die damit gemästet werden, im freien Wettbewerb keinen einzigen Tag überleben. Genau diese künstlichen Marktverzerrungen, die die Ampel angeblich befürchtet, finden jedoch durch ihr Zutun statt.

Die Northvolt-Batteriefabrik erhielt etwa im März 2024 Subventionen in Höhe von 902 Millionen (!) Euro – 700 Millionen als Zuschüsse, weitere 202 Millionen in Garantien. Diesen Geldregen verdiente sich das Unternehmen mit dem ehrgeizigen Vorhaben, die „grünste Batterie der Welt in Serie“ produzieren. Mit solchen unsinnigen Ankündigungen verschafft man sich Unsummen an Steuergeld. Robert Habeck verschafft Unternehmen nach seinem Gusto riesige Marktvorteile und treibt andere Firmen, die sich unter realen Verhältnissen behaupten müssen, in den Ruin. Es ist ein weiterer ruinöser Irrweg, den diese Regierung eingeschlagen hat und von dem das Land sich nie mehr erholen wird.