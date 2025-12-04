Steuerpolitik​‍​‌‍​‍‌ am Wendepunkt: Wohin sich das Glücksspiel in den nächsten Jahren bewegt

Die Glücksspielsteuer steht vor einer entscheidenden Phase. Hohe Belastungen treffen auf einen Markt, der sich schneller verändert als die politischen Regeln. Die kommende Reform bestimmt, ob sich das Spiel in den legalen Rahmen zurückzieht oder weiter in Grauzonen wandert.

Die Debatte entzündet sich an einer simplen Tatsache. Die aktuellen Steuersätze bremsen Anbieter, die sich an die Regeln halten, während weniger regulierte Anbieter mitunter mehr Marktanteile gewinnen. Der Glücksspielmarkt driftet. Auf der einen Seite gibt es strengere Auflagen für Anbieter, auf der anderen eine Welt ohne vergleichbare Hürden. Und genau in diesem Spannungsfeld entscheidet die Zukunft der Steuerpolitik.

Ein Steuerprinzip, das der Zeit hinterherhinkt

Deutschland hat an einer Glücksspielsteuer festgehalten, die nach dem Einsatz berechnet wird. Die Idee dafür stammt aus einer Zeit, in der digitale Märkte noch Exoten waren. Heute ist sie ein Relikt. Die Steuer fällt dort an, wo der Spieler Geld in ein Spiel wirft, nicht dort, wo der Anbieter tatsächlich Einnahmen erzielt. Der Unterschied ist zwar technisch, hat aber enorme Auswirkungen.

In modernen Online-Casinos wird der Erlös dort erzielt, wo der Spieler den Jackpot gewinnt, also im Bruttospielertrag, sprich: nach Abzug der Auszahlungen. Fast alle europäischen Länder besteuern nach dieser Methode. Nur die deutsche Bürokratie tanzt aus der Reihe. Das Resultat ist unübersehbar. Anbieter drosseln die Auszahlungsquote, verringern ihr Spielangebot oder ziehen sich vom legalen Markt zurück. Die Lücke zwischen regulierten Angeboten und jenen, die ohne 1-Euro-Limit oder ähnliche Beschränkungen unterwegs sind, wird größer. Der legale Markt verliert an Reiz, und zwar lange bevor staatliche Kontrollen an ihre Grenzen stoßen.

Wenn Steuern zum Hemmschuh werden

Die Belastung durch die Steuer ist weit größer, als es der bloße Zahlenwert auf dem Papier vermuten lässt. 5,3 Prozent Einsatzsteuer klingen überschaubar. In der Realität sieht es allerdings so aus, als würden die Anbieter so besteuert, dass sie beinahe über den Tisch gezogen werden. Spielt man mit einer Auszahlungsquote von 96 Prozent, hat man nur 4 Cent Gewinn gemacht. Besteuert man diese 4 Cent jedoch nur um dieses eine Prozent, steigt die Steuerlast in schwindelerregende Höhen. Genau das passiert im deutschen Modell.

Die Tragfähigkeit der regulierten Angebote schrumpft mit der Zeit. Es wird weniger investiert, Spiele kommen verzögert oder gar nicht. Ein reguliertes Umfeld, das Qualität verspricht, scheint plötzlich farblos. Parallel dazu wächst ein Markt, der kaum reguliert ist und Freiheiten für Spieler verspricht. Je mehr Menschen sich von dieser Dynamik verführen lassen, umso mehr treibbt diese Bewegung das Publikum dorthin, wo Vorschriften nicht greifen.

Der legale Markt schrumpft leiser, als die Zahlen zeigen

Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Die Einnahmen des Staates stagnieren trotz wachsender europäischer Branche. Der legale Markt wächst nicht mit. Die Struktur bröckelt. Spielererwartungen treffen auf eine Realität, in der regulierte Plattformen weniger bieten, langsamer agieren und strengere Grenzen setzen.

Rückzug beginnt selten laut. Er zeigt sich in kleinen Verschiebungen. Weniger Slots mit hoher Auszahlungsquote. Weniger Innovation. Weniger Lust, in ein System zu investieren, das hohe Steuern bei niedrigen Margen verlangt. Anbieter, die zuvor stabil agierten, bewegen sich in Richtung anderer europäischer Staaten. Ein Nischenmarkt entsteht. Er wirkt legal, fühlt sich aber schwach an.

Wie strengere Regeln den Schwarzmarkt stärken

Strenge Regeln sollen schützen. Doch sie entfalten eine paradoxe Wirkung. Wenn legale Plattformen Wartezeiten, Einsatzgrenzen, Pflichtpausen und reduzierte Spielgeschwindigkeiten einhalten, entstehen Räume, in denen Spieler Alternativen suchen. Diese Alternativen erfüllen zwar keine Schutzvorgaben, wirken aber attraktiver. Kein Warten. Keine Begrenzung. Keine Kontrolle.

Der Effekt kennt man aus anderen regulierten Märkten. Wenn der legale Kanal wenig überzeugt, floriert der inofizelle Markt. In Deutschland zeigen Untersuchungen, dass ein großer Teil der Spielaktivität auf nicht lizenzierte Angebote wandert. Der Staat verliert Kontrolle, Schutz und Einnahmen. Ein System, das Sicherheit versprechen soll, erzeugt ungewollt das Gegenteil.

Europa zeigt, wie es anders geht

Ein Blick auf den Kontinent öffnet die Perspektive: Spanien senkte seine Glücksspielsteuern, um den Markt zu stabilisieren. Dänemark optimierte seine Regulierungen, um legale Anbieter attraktiv zu halten. Schweden und die Niederlande setzen auf klare, aber wirtschaftlich realistische Regeln, die Qualität erhält und Schattenmärkte begrenzt.

Fast überall wird der Bruttospielertrag besteuert. Das schafft Wettbewerb. Es ermöglicht Investitionen in sichere Technik, transparente Prozesse und stabile Anbieterstrukturen. Es erzeugt nicht automatisch perfekte Märkte, doch es bietet eine Grundlage, die in Deutschland fehlt. Das deutsche Modell wirkt im Vergleich wie ein Versuchslabor für Überbelastung.

Spielerschutz, der sich selbst im Weg steht

Spielerschutz bleibt zentral. Niemand zweifelt daran. Doch Schutz gelingt nur, wenn die Mehrheit der Spielenden im legalen Rahmen bleibt. Genau dieses Ziel verfehlt das aktuelle System. Limits greifen nur dort, wo Spieler sich anmelden. Auf unregulierten Plattformen existieren sie nicht. Datenkontrollen fehlen. Transparenz fehlt. Fairness fehlt.

Regulierte Anbieter tragen die gesamte Schutzlast. Sie entwickeln Systeme gegen Betrug, Missbrauch, Manipulation. Sie schaffen Strukturen, die Sicherheit gewährleisten. Doch wenn diese Strukturen durch zu hohe Steuerlast und strenge Vorgaben unattraktiv werden, sinkt ihre Reichweite. Schutzmaßnahmen wirken nur für jene, die sie wählen.

Das juristische Risiko im Hintergrund

Die Einsatzsteuer steht inzwischen unter rechtlicher Beobachtung. Mehrere Verfahren prüfen, ob die Konstruktion verfassungsrechtlich haltbar ist. Die Frage richtet sich nicht nur auf finanzielle Belastung, sondern auch auf Gleichbehandlung im Markt. Anbieter auf Malta, Zypern oder Gibraltar agieren außerhalb des deutschen Systems. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen erzeugen Spannungen, die juristisch relevant werden.

Parallel verschärfen europäische Staaten ihre Haltung zu nationalen Regulierungsexperimenten. Die Frage nach der Vereinbarkeit mit europäischem Binnenmarktrecht bleibt offen. Wenn nationale Regeln internationale Anbieter hart treffen, entsteht Reibung, die über Steuersätze hinausreicht.