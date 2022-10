Straftaten und illegale Rennen: Arabische Clans kontrollieren Autovermietungen

Wer sich immer schon gefragt hat, warum der muslimische Migrant mit dem Luxusschlitten durch die Gegend brettert, während der Deutsche die überteuerten Benzinpreise nicht mehr bezahlen kann oder gleich dazu genötigt wird, auf Bus und Bahn umzusteigen, der bekommt hier vielleicht die passende Antwort serviert: Wie das Landeskriminalamt und die Berliner Polizei nun mitteilten, arbeiten rund 40 Autovermieter in der deutschen Hauptstadt mit kriminellen Clans und Banden zusammen. Im erweiterten Sinne bedeutet dies sogar, dass eben diese Anbieter nicht nur mit den Arabern kooperieren; sie sind teilweise auch schon komplett unterwandert oder gehören ganz den Sippschaften an. Wie so oft führen diese auch hierbei nichts Gutes im Schilde – denn nicht selten werden die PKWs entweder für illegale Autorennen oder Straftaten genutzt.

Deutsche Autovermieter liefern etwa die entsprechende Karosserie für Drogenkuriere (die so genannten „Kokstaxis“), als Fluchtwagen oder Transportmittel bei Einbrüchen – um im Kontext der Clankriminalität nur drei mutmaßliche „Einsatzzwecke“ zu nennen. „Diese dubiosen Autovermietungen sind für das kriminelle Milieu in Berlin systemrelevant. Sie sind einzig und allein dazu gegründet worden, um das kriminelle Milieu mit Fahrzeugen zu versorgen. Das kriminelle Milieu, das eine gewisse Mobilität benötigt, bedient sich dieser Firmen”, bestätigte ein staatlicher Ermittler gestern gegenüber „Berliner Zeitung”. Das Geld für die Fahrzeuge, egal ob gekauft oder geleast, stamme wiederum ebenfalls aus kriminellen Geschäften: Dann werden abermals teure Autos erworben, die wiederum bei neuen Straftaten eingesetzt werden, um damit noch mehr Geld zu bringen.

Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Betrug

Die Drahtzieher setzen derweil Strohleute ein, benutzen Schein-Adressen, erfinden Pseudonamen, fingieren Steuernummern und wechseln ständig die Firmenbezeichnung. Sehr beliebt sind die einschlägigen Online-Portale für den schwunghaften Handel. Bezahlt werde allerdings in bar, wobei das Geld schon im Vorfeld durch Straftaten erwirtschaftet wurde. Auch Geldwäsche ist sehr oft im Spiel. Die besagten Strohleute würden oftmals aus Osteuropa stammen. Manche sprechen nicht einmal deutsch und sind komplett verarmt, wie ein 50-jähriger Pole aus Legnica, der jedoch gleichzeitig als Geschäftsführer von sechs solchen Autovermietungen im gesamten Bundesgebiet aktiv ist. Ein folgenschwerer Unfall in Berlin-Treptow, der sich im Februar letzten Jahres im Rahmen eines illegalen Autorennens ereignete und drei Tote im Alter zwischen 19 und 21 Jahren nach sich zog, wird ebenfalls der Berliner Clankriminalität und den entsprechenden Autovermietern zugeschrieben. Fahrer Mohamed N., der den Crash als Einziger überlebte, besaß nicht mal einen Führerschein – wohl aber drei Luxusschlitten im Gesamtwert von etwa 300.000 Euro.

In Frankfurt am Main wurde 2021 zudem eine großangelegte Razzia gegen eine deutsch-rumänische Verbrecherorganisation durchgeführt, die sich auf den Diebstahl von Mietwagen und ähnlichen Machenschaften wie den obigen konzentriert hatte. Der Bande mit Hauptsitz im benachbarten Offenbach ging es primär darum, hochwertige Autos anzumieten, diese mit gefälschten Papier zu versehen, um sie dann online zu verkaufen und keine Steuern abzuführen. Allein 2020 sollen zehn Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 400.000 Euro angemietet, umfrisiert, verkauft oder selbst genutzt worden sein. Bei der Razzia wurde ein Betrugsgewinn von rund 2,6 Millionen Euro sowie ein Steuerschaden von zirka drei Millionen Euro ermittelt. 28 Nobelautos sowie Bargeld in Höhe von mehreren hunderttausend Euro wurden ebenfalls sichergestellt.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.