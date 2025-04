Stromausfall in Spanien: Menetekel der großen Transformation

Der historische massive Stromausfall in Spanien, Portugal sowie Teilen Frankreichs und Italiens gestern Mittag beunruhigt weiterhin Millionen Europäer, die darin keine Panne, sondern einen Vorboten auf mögliche weitere Systemzusammenbrüche erkennen. Eigentlich hätte man ein solches Szenario aufgrund der wahnwitzigen deutschen Energiepolitik eher hierzulande erwartet: In Spanien und Portugal mussten U-Bahn-Stationen evakuiert werden, der Flug-, Bahn- und Fährverkehr stand still. Krankenhäuser mussten Notstromaggregate anwerfen, um Kranke weiter behandeln zu können oder Operationen absagen. Menschen steckten in Aufzügen fest, Geschäfte mussten schließen, das Kommunikationsnetz brach zusammen, Menschen stürmten in Panik die Supermärkte. Die Regierungen beider Länder beriefen Krisensitzungen ein, um die Lage zu analysieren und weitere Maßnahmen zu koordinieren. Das spanische Innenministerium rief den nationalen Notstand aus, 30.000 Polizisten wurden aktiviert, um einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zu verhindern.

Über die Ursachen des Blackouts gibt es die verschiedensten Spekulationen: Eduardo Prieto, Betriebsleiter von Red Eléctrica Española, erklärte, es handele sich um „eine sehr starke Schwankung im Stromfluss, die dazu geführt habe, dass die Halbinsel von den europäischen Netzen getrennt wurde“. Es sei eine „außergewöhnliche und außerordentliche“ Situation, die es so in der jüngsten Vergangenheit noch nicht gegeben habe. Laut dem portugiesische Stromanbieter E-Redes gab es ein “Problem mit dem europäischen Stromsystem“ ein erster Hinweis darauf, dass das gesamte EU-Energienetz durch den ideologischen Irrsinn der “Energiewende” in früher undenkbare Belastungssituationen getrieben wird. Auch von der portugiesischen Regierung hieß es, man gehe von einem „Problem mit dem Verteilnetz, offenbar in Spanien“ aus. Die Ermittlungen liefen noch. Die spanische Cybersicherheitsbehörde INCIBE untersucht, ob ein Hackerangriff hinter dem Stromausfall stecken könnte.

Grüne Sabotage

Skeptiker und Kritiker der klimawahngeleiten Energiepolitik können mit plausibleren Erklärungen aufwarten: Der deutsche Energieexperte Fritz Vahrenholt sieht die Ursache in einer Überproduktion von Solarstrom. Der auch in Spanien geradezu manisch betriebene Ausbau von Solar- und Windanlagen macht es immer schwieriger, dass für ein funktionierendes Stromnetz zwingend notwendige Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch zu gewährleisten. Auch Arne Schönbohm, der von Innenministerin Nancy Faeser im Zusammenspiel mit ZDF-Hetzer Jan Böhmermann geschasste frühere Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und derzeit Professor am Institut für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, hält dadurch ausgelöste Bedienfehler bei der Netzwerksynchronisierung für den Grund des Blackouts. Beim europäischen Stromnetz handele es sich um „ein eng verknüpftes, vermaschtes System“, bei dem Störungen in einem Teil zu allgemeinen Störungen führen könnten.

Um die Risiken zu minimieren, sei es dringend erforderlich, das Netz widerstandsfähiger zu machen, so Schönbohm weiter. „Eine zentrale Maßnahme besteht darin, stärkere Netzwerksegmentierungen einzuführen – sogenannte Inselnetze –, die im Falle einer Störung autonom weiter betrieben werden können.“ Da Störungen durch die ungleichmäßigen und stark schwankenden Stromeinspeisungen im kontinentalen Maßstab zunehmen, sind solche partiellen Eingriffsmöglichkeiten unerlässlich; so ließen sich großflächige Blackouts verhindern und Stromausfälle auf lokale Bereiche begrenzen.

Selbst erzwungene Krisen

Es gibt auch globalpolitische Erklärungsversuche des Blackouts, die nicht minder plausibel erscheinen angesichts all der gewollten Destabilisierungs- und Notstandsmaßnahmen, die weltweit seit Corona willkürlich exekutiert werden: AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet vermutet einen bewusst herbeigeführten Test, der zeigen solle, wie schnell ein Land heruntergefahren werden kann, ob es gelingt, die Menschen dabei unter Kontrolle zu halten und wer als erstes dagegen rebelliert. Magnet verweist dabei auch auf das 2021 durchgeführte Planspiel “Cyber Polygon“ des Weltwirtschaftsforums in Davos und seiner Partner, bei dem eine „Cyber-Pandemie“ simuliert wurde.

Was immer nun ursächlich für diesen Vorgeschmack auf noch bedrohlichere denkbare Zivilisationsbrüche der näheren Zukunft war: Die Vorgänge in Spanien und Portugal haben jedenfalls eindringlich gezeigt, wie fragil inzwischen eine jahrzehntelang funktionierende, selbst zu technisch noch weit rückständigeren und vordigitalen Zeiten immer verlässliche Infrastruktur insgesamt inzwischen geworden ist. In Europa funktioniert nichts mehr, seit sozialistische Ideologen das Zepter übernommen haben – von Energie und Verkehr über Heizen und Wohnen bis Migration und Sicherheit. Alles ist teurer und ineffektiver geworden und nichts läuft mehr, was früher tadellos und erschwinglich klappte. Es hat Methode, dass absolut alles, was die europäische Politik ihren Bürgern seit Jahrzehnten aufzwingt, zum Scheitern verurteilt ist – denn eine Herrschaft der unfähigen, praxisfremden Reißbrettideologen muss unweigerlch die Krisen selbst erzeugen, mit denen dann anschließend Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt werden.

Was funktionierte, wurde abgeschafft

Die “Energiewende” ist dafür das gravierendste Beispiel: Die Stromversorgung durch Wind und Sonne ist völlig unberechenbar, sie führt mal zu einer völligen Überproduktion, mal zur totalen Flaute. Eine unausgegorene idealistische Energiepolitik, die das Bewährte beseitigt und reines Wunschdenken zur Maxime macht, hat nicht nur Deutschland, sondern auch die über das europäische Stromnetz mit abhängigen Länder ins Chaos gestürzt. Hingegen bestehen diese Schwankungen bei fossilen Energieträgern und vor allem bei der Atomkraft nicht, weil diese immer zuverlässig sind – und eben diese grundlastfähigen planbaren Energien hat man verteufelt. Früher oder später muss dies zur Katastrophe führen.

Der Blackout führte auf der iberischen Halbinsel zum weitgehenden Zusammenbruch des öffentlichen Nahverkehrs, der Notfallversorgung und der Krankenhäuser und des elektronischen Zahlungsverkehrs. Dabei zeigte sich, dass tatsächlich nur auf Bargeld wirklich Verlass ist – und auch das will man bekanntlich mit allen Mitteln abschaffen. Auch hier zeigt sich wieder: Alles, was bis dato völlig reibungslos funktionierte und einen beispiellosen zivilisatorischen Fortschritt bedeutete, wurde in den letzten 20 Jahren verteufelt, abgeschafft und durch wohlklingende, aber nicht ansatzweise funktionierende Alternativen ersetzt.

Politische Hasardeure

So tritt sstatt „Nachhaltigkeit“ durch die Energiewende das genaue Gegenteil ein. Die Stromversorgung wird immer unsicherer und bringt nicht einzelne Länder, sondern gleich mehrere in die stets latente Gefahr eines völligen Stromausfalls, dessen Folgen gar nicht auszudenken sind, wenn er nicht binnen kürzester Zeit behoben werden kann. Das, was bei der von vielen west- und nordeuropäischen Ländern betriebenen Massenmigrationspolitik zu beobachten ist, die vor allem Millionen von Muslimen importierte, während sie ein multikulturelles Paradies und das Ende des Fachkräftemangels versprach, findet seine Entsprechung in der Deindustrialisierung und grünen Planwirtschaft.

Politische Hasardeure meinen, Jahrtausende menschlicher Erfahrungswerte können man in den Wind schlagen, nur weil ein paar einflussreiche Verrückte und Pseudoexperten einfach das Gegenteil behaupteten. Diese gesamte Irrsinnspolitik gegen jede Vernunft und Erfahrung produziert eine existenzielle Krise nach der anderen. Doch anstatt endlich umzusteuern, verkaufen die Verantwortlichen ihr Scheitern als Schuld finsterer äußerer Einflüsse, gewöhnen die zermürbte Bevölkerung an den ständigen Ausnahmezustand. Das ist der heutige Zustand Europas, das in den Händen völlig unfähiger und verbrecherischer „Eliten“ im Rahmen eines historischen Experiments in den Untergang getrieben wird.