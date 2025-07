Stromsteuer – der nächste Wortbruch: Versprochen, vergessen, verarscht  

Wie die Bundesregierung des historischen Wählerbetrügers Friedrich Merz bei der Stromsteuer wieder mal das Volk sitzen lässt, ist ein trauriges Kapitel. Eigentlich sollte sie weg – die Stromsteuer. Für alle. So steht es im Koalitionsvertrag. Für eine vierköpfige Familie in einer 4-Zimmer-Wohnung mit rund 5.000 Kilowattstunden (kWh) Jahresverbrauch wären das 2,32 Cent Ersparnis pro kWh gewesen. Macht 120 Euro im Jahr, oder 10 Euro im Monat. Keine bahnbrechende Summe, aber für viele zählt jeder Euro. Rechnen wir einfach mal um, was man für 120 Euro beim Discounter hätte bekommen können: 400 Flaschen á 0,5 Liter Adelskron-Bier á 30 Cent; oder 120 Tafeln Schokolade; oder 600 Brötchen á 20 Cent. Immerhin.

Viele haben damit gerechnet – und noch mehr (reichlich fahrlässig) darauf vertraut, dass die Politik einhalten würde, was sie vor der Wahl versprochen hat (vor allem Merz und die Union); ein epochaler Fehler. Denn schon gleich nach der Wahl war klar: Dieser rückgratlosen Truppe kann man nicht trauen. Wer die Bürger so hinters Licht führt, begeht Verrat an der Demokratie. Man sollte sich auf weitere Wortbrüche schon mal einstellen – vielleicht ja bei den Rentenbeiträgen, oder bei den Ertragssteuern? Sicher ist: Merz wird einfach alles tun und abnicken, um Kanzler zu bleiben.

Von wegen kein Geld…

Nicht einmal bei solchem vergleichsweise geringfügigen Posten wie der Stromsteuer werden Absprachen und Zusagen eingehalten. Es kam, wie es kommen musste: Nach sechs Stunden Koalitionsausschuss stand fest: die Steuer bleibt, wie sie ist. Wir zahlen den höchsten Strompreis in Europa. Wir sind die Melkkuh. Der Grund? Offiziell: Kein Geld. Inoffiziell: Kein Wille. Denn 5,4 Milliarden Euro wären nötig gewesen, um auch Privatverbraucher zu entlasten. Aber diese 5,4 Milliarden “fehlen” plötzlich – obwohl gleichzeitig über 50 Milliarden für Entwicklungshilfe, Klimafonds, internationale Waffenlieferungen und Rentenpakete verteilt werden wie Bonbons vor dem Wahltag, obwohl die Massenmigration zig Milliarden verschlingt und für die Verteidigung dreistellige Milliardenbeträge draufgehen. 5,4 Milliarden sind zusammen auch weniger, als die Ex-Minister Spahn und Habeck an Schaden für die Staatskasse angerichtet haben (natürlich ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden).

Und Merz? Geht zynisch einfach zur Tagesordnung über. Im Fernsehen meinte er spöttisch: „Wir werden nach 10 bis 15 Jahren nicht danach beurteilt, ob wir die Stromsteuer gesenkt haben.“ Ein arroganter Satz, der viel aussagt. Der Kanzler jongliert mit Milliarden und kennt die Sorgen der Wähler nicht mehr. Fakt ist: Wieder wurde ein Versprechen gebrochen. Wieder zahlt der kleine Mann. Und wieder wird so getan, als sei nichts gewesen. Und wer so “vergesslich” und skrupellos regiert wie diese Bundesregierung, der braucht sich nicht zu wundern, wenn sich das Volk bei der nächsten Wahl an eine andere Partei erinnert. Aber vielleicht ist die dann ja schon verboten.