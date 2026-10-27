„Stromsteuersenkung“: Wenn ein Dilettant dem anderen erklärt, wie Zukunftspolitik geht

Friedrich Merz reißt am vergangenen Wochenende auf dem CSU-Parteitag in München das Maul auf, als hätte er gerade die Energiekosten der Republik auf das Niveau von China oder den USA gedrückt, und verkündet, die längst gebrochene Zusage aus dem Koalitionsvertrag müsse jetzt endlich umgesetzt werden, sonst sei die letzte Glaubwürdigkeit futsch: Die Stromkosten müssten wieder bezahlbar werden. Was Merz darunter versteht: Für einen durchschnittlichen Haushalt mit drei oder vier Personen soll diese “Entlastung“, nach den üblichen Rechnungen, irgendwo zwischen 65 und 93 Euro im Jahr liegen – also zwischen fünf und acht Euro im Monat, die man sich dann (vielleicht) sparen darf, sofern die Versorger diese Senkung nicht gleich wieder über andere Posten einsammeln. Was der Bürger mit diesen fetten fünf Euro monatlich anfangen soll, bleibt ihm überlassen: Ob er sie am ersten Wochenende gleich an der Tankstelle in zwei Liter Sprit tauscht, in die Zuckersteuer von einem Kasten Limo investiert oder das Licht abends ein bisschen länger brennen lässt, kann dann ja im heimischen Familienrat ausdiskutiert werden.

Tatsächlich müsste der Strompreis hierzulande nicht um knapp 2 Cent, sondern eher um 20 Cent oder mehr sinken, damit man sich wenigstens annähernd dem Kostenrahmen anderer Industrieländer nähert, in denen eine Kilowattstunde teilweise nur ein Bruchteil dessen kostet, was hierzulande fällig wird. Lars Klingbeil, der zweite Dilettant im Duo, ist offensichtlich zu blöde, sogar eine völlig unnötige Steuererhöhung einigermaßen vernünftig durchzuführen, wie er gerade bei der Tabaksteuer bewies, die wegen eines monatelang unbemerkten Fehlers schon zum 21. Oktober 2026 in Kraft trat, nicht erst – wie gedacht – zum 1. Januar 2027. Doch statt den Fehler ordentlich zu korrigieren, weist er den Zoll flugs an, das geltende Gesetz einfach nicht anzuwenden – und schafft damit einen gefährlichen Präzedenzfall, indem er ein Verfassungsprinzip außer Kraft setzt, wonach Verwaltung und Regierung zwingend an geltendes Recht gebunden sind und nicht nach Belieben entscheiden dürfen, ob ein vom Parlament beschlossenes Gesetz gilt oder nicht. Dilettantischer geht es kaum noch.

Es folgt: Die Quittung

Und statt einmal auf die naheliegende Idee zu kommen, die Ukraine-Hilfen einzufrieren oder wenigstens die Kickback-Beträge und Korruptionszuschläge zu streichen, die locker die kompletten Kosten der Stromsteuersenkung für alle Haushalte decken würden, ist alles, was den Verantwortlichen einfällt, die Idee, die umverteilten Gelder zur “Entlastung“ bei den “Besserverdienern” abzukassieren oder überhaupt bei jedem, wo es noch irgendwas zu holen gibt. Und als Ende vom Lied wird es dann wohl sowieso wieder nix werden mit den sagenhaften fünf Euro Ersparnis – weil man nichts findet, wo man die entgangenen fünf Euro Steuern anderswo einsparen kann und weil die Kassen angeblich leer sind, obwohl man für andere Zwecke immer noch neue Milliarden findet.

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Die linken Kräfte in der SPD, bei den Grünen und der Linkspartei lachen sich derweil tot: Sie üben in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin schon mal das rot-grün-rote Alternativbündnis mit insgeheim angestrebter Modellwirkung für den Bund, und arbeiten darauf hin, die erfolglose CDU-SPD-Chaos-Koalition unter Merz spätestens Anfang 2027 platzen zu lassen. Die Union, die sich mit der Brandmauer selbst die Hände gebunden hat, bekommt nun die Quittung für eine zum Scheitern verurteilte opportunistische linke Politik, die bisher nichts Substanzielles zustande gebracht hat. Den Absturz hat sie sich redlich verdient – auch und gerade dann, wenn man sich nicht einmal über ein Almosen von ein paar Euro im Monat für die geschundenen Bürger einigen kann, während der Whatever-it-takes-Kanzler Unsummen nach Kiew, Brüssel und in alle Welt überweist. Merz und Klingbeil haben ihre Unfähigkeit ultimativ bewiesen und es bleibt an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, wie sich zwei Dilettanten gegenseitig erklären, wie Zukunftspolitik auszusehen hat – während der Strompreis weiterhin zu den höchsten der Welt gehört und die Bürger mit Symbolpolitik abgespeist werden sollen.