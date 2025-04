„Struktureller Rassismus“, was sonst: Polizei erschoss schwarzen Messerangreifer in Oldenburg

Das linke Empörium hat wieder einmal einen Vorwand gefunden, um der Polizei “strukturellen Rassismus” vorzuwerfen – wofür natürlich einer der selteneren Fälle herhalten muss, in denen die Träger des Gewaltmonopols ihre Aufgabe konsequent wahrnahmen: Anlass ist der Tod eines 21-jährigen Schwarzen in Oldenburg, der in der Nacht zum Sonntag von einem Polizisten mit mehreren Schüssen getötet wurde. Zuvor hatte er vor einer Disko randaliert, nachdem ihm der Einlass verwehrt worden war. Es kam zu einem Streit, dabei versprühte der Mann Reizgas in Richtung zweier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, wobei mindestens vier Menschen leicht verletzt wurden. Als er danach zu Fuß geflüchtet und von mehreren Personen verfolgt wurde, bedrohte er diese mit einem Messer.

Von der inzwischen eingetroffenen Polizeistreife gestellt, flüchtete er zunächst, bevor er in einer Seitenstraße umstellt wurde. Dann eskalierte die Situation: Trotz deutlicher Warnungen ging der Messermann daraufhin unter Drohgebärden auf die Polizisten zu und spitzte erneut Pfefferspray. Laut Polizeiangaben habe dann ein 27-jähriger Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht, um seine Kollegen zu schützen. Es seien mindestens drei Schüsse gefallen, die den 21-Jährigen alle von hinten trafen. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

Notorische Täter-Opfer-Umkehr

Obwohl es zum Hergang der Ereignisse noch einige Unklarheiten gibt, macht Deutschlands notorisch polizeihassende Linke schon jetzt gegen die Polizei mobil. Den Startschuss gab der schwarze Influencer Suraj Mailitafi, der auch bei der Grünen Jugend aktiv ist: „Wir stehen geschlossen gegen Rassismus, der auch bei der Polizei strukturell ist“, schwurbelte er auf Instagram. Der „Mord“ sei „kein Einzelfall“, sondern stehe sinnbildlich für ein “System”, von dem „migrantisierte Menschen, BIPOCs und Schwarze Menschen betroffen sind“, so Mailitafi. Merke: Nach “migrantisch gelesen” ist “migrantisiert” nun offenbar die nächste Begriffsverdrechselung des linken Sprachmanierismus im Dienste der notorischen Täter-Opfer-Umkehr.

Andere Gruppierungen aus dem üblichen Spektrum sprangen umgehend auf die Kampagne an: Schnell bildete sich das Bündnis „Gerechtigkeit für Lorenz“ – so der Name des Getöteten –, das erstmal Geld einzusammeln begann (vorgeblich “für die Familie des Opfers”) und für Freitag zu einer Demonstration in Oldenburg aufrief, an der unter anderem besagter Mailitafi, außerdem die bundesweite Online-Beratungsstelle für Geflüchtete „Pena“ sowie die NGO „United against Racism“ beteiligt sein werden. Die linksradikale “Zivilgesellschaft” verliert keine Zeit, sich wieder einmal zu mobilisieren – und diesmal geht es mal ausnahmsweise nicht gegen AfD, CDU und andere “Faschos”, sondern gegen die verhasste Staatsgewalt unter nostalgische Rückbesinnung auf “Black Lives Matter”, auf deren Wiederbeschwörung man fünf Jahre warten musste, ehe nun mit endlich wieder einmal ein passendes schwarzes Polizeiopfer zur Verfügung steht.

“Astreine Black-Lives-Matter-Logik”

Die Oldenburger Polizei kommentierte diese Vereinnahmung des zwar tragischen, aber letztlich von den Umständen des Vorgangs her nicht ungewöhnlichen Einsatzes wie folgt: „Jedes Mal, wenn ein schwarzer Mensch durch die Polizei getötet wird, kommen die gleichen Mechanismen zum Vorschein: Vorverurteilung, dienstrechtliche Konsequenzen, der Vorwurf des systematischen Rassismus“.. Der Polizist, der geschossen habe, sei schon jetzt „Spielball für Politik und Medien“, kritisierte ein Sprecher – und das, obwohl der Schusswaffengebrauch für jeden Polizisten einen tiefen Einschnitt darstelle. „Das ist astreine Black Lives Matter-Logik, die jetzt in Deutschland Anwendung finden soll“, gab ein Beamter gegenüber „Nius“ seinem Ärger Ausdruck. Ansonsten maße sich derzeit nicht an, den Fall weiter zu beurteilen, weil noch zu viele Details ungeklärt seien.

Um die Wahrheit und Aufklärung oder die genauen Hintergründe des Falls geht es den linken „Aktivisten“ allerdings gar nicht, ebenso wenig wie damals im Fall des zur Opferikone stilisierten Schwerkriminellen George Floyd. Der Oldenburger Fall ist ihnen eine hochwillkommene scheinbare Bestätigung für die eigenen Wahnvorstellungen, in einem zutiefst rassistischen Polizeistaat zu leben – und das ist auch der einzige Zweck ihrer Hetzkampagnen, den Deutschen und absurderweise dem linken Staat, der sie teilweise mit seiner perversen NGO-Förderung aus Steuergeldern finanziert, überall “strukturellen Rassismus” zu unterstellen. Statt erst einmal die Untersuchung des Falls abzuwarten, stempeln sie die gesamte Polizei zur rassistischen Mörderbande. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall: Selbst wenn der Polizischütze von Oldenburg tatsächlich überreagiert haben sollte, wäre dies angesichts der allgegenwärtigen Migrantengewalt und der Anschläge der jüngsten Zeit verständlich – man denke nur an der Tod des Mannheimer Polizisten Rouven Laur und der alarmierenden Statistik zu Attacken auf Polizisten in Rekordzahl. Doch soviel Fakten interessieren linke Agitatoren nicht.