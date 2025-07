Strunzeimer: Der Podcast

„Aus aktuellem Anlass begrüßen wir heute Herrn Huch. Wir wollen die Entwicklungen der letzten Tage besprechen und etwas zur Aufklärung eines Vorfalls beitragen, der sich am letzten Sonntag zugetragen haben soll. Ihnen Herr Huch wird heute in vielen Medien vorgeworfen, Frau Trödel aufgelauert, ins Gesicht gespuckt, mit Reizgas besprüht und schließlich mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen zu haben. Was sagen Sie dazu, wenn nun nicht wenige Stimmen aus dem demokratischen Sektor laut werden, die sagen, dies hätte Frau Trödel und ihrer Opferrolle im Grunde nur geholfen?“

„Nun Herr Strunzeimer, es ist ja genau der Punkt, dass immer behauptet wird, wir würden Frau Trödel letztlich in ihrem behaupteten Diskriminierungsstatus nur bestätigen. Ich meine, das ist ja immer das Argument, wenn es um unsere Verschönerungsaktionen geht. Es ist ja völlig eindeutig, hier soll von reaktionären Kräften, die grundgesetzlich geschützte Freiheit der Kunst und unser friedliches Zusammenleben beschränkt werden. Dreizehn Zwölftel der Bevölkerung sehen das so, zeigt ja eine aktuelle Studie von NTV. Wissen Sie, uns geht es ja um Phantasie, um Kreativität, um die astrale Schönheit des Hammers…der Sichel übrigens auch…wie ich übrigens schon in meinem Buch beschrieben habe…also…“

Schädelhirn-Trauma von Frau Trödel

„Nun Herr Huch, ich bin jetzt kein Kunstexperte…Pardon ich muss…nur kurz…den Schutzhelm richten…also wo waren wir…ja äh…wir sind uns sicher einig Herr Huch, rechte Gewalt ist aktuell eine nicht mehr zu übersehende Gefahr für die öffentliche Ordnung. Nun wissen wir aber auch, dass rechtsextreme Kräfte damit argumentieren, dass ihre zweifellos ehrenwerten Motive Herr Huch, und sie meinen da offensichtlich konkret den Angriff mit Pfefferspray und, gewissermaßen, auch den…nun…den eingeschlagenen Schädel von Frau Trödel… Hinweise dafür sein können, dass es sich hier tatsächlich um ein Opfer handeln könnte. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?“

„Nun Herr Strunzeimer, die Wissenschaft hat sich zum Schädelhirn-Trauma von Frau Trödel ja noch gar nicht abschließend geäußert. Noch wurde ja auch vom zuständigen Verwaltungsgericht unter der Leitung von Frau Bronto-Kaufmich keineswegs ausgeschlossen, dass es sich bei den Symptomen von Frau Trödel möglicherweise um die Folgen einer akuten Coviderkrankung handelt. Sie zählt ja bekanntermaßen zu den Impfskeptikern…“ – „Aber Herr Huch, im Netz sind vielfach hochauflösende Videos geteilt worden, die sie mit einigen Helferinnen…sozusagen beim demokratischen Agieren zeigen…?“ – „Herr Strunzeimer, Sie werden doch auch wissen, dass rechtsnationale KI-Programme mit Hilfe russischer Server so allerhand in die sozialen Netze einspeisen! Haben sie bei den besagten Mitschnitten das offizielle Prüfsiegel von ‚Corractivity‘ entdeckt? Nein? Also, ich glaube da muss man gar nichts mehr sagen! Mein Vater befindet sich seit heute Morgen übrigens gegen solche Falschinformationen auf einem Hungermarsch Richtung Dänemark.“

Streng geheime Verschlusssache

„Dänemark?“ – „Nun Herr Strunzeimer, Dänemark hat bekanntlich die progressive Fachkräftezuwanderung auf Null gefahren und ein vollständiges Vermummungs- und Verschleierungsverbot für den öffentlichen Raum beschlossen! Ein Epizentrum nationalistischer Kräfte! Ich darf daher daran erinnern Herr Strunzeimer, dass die Geschehnisse in ganz Europa…Inshallah… ja bereits erschreckende Parallelen zu 1933 aufweisen, als konservative und sogar sozialnationale Bewegungen…wie heute eben die dänischen…plötzlich den Staat unter ihre Kontrolle brachten und mit Gewalt gegen ausgerufene Feinde vorgingen! Wir haben ja bei uns Gott sei Dank den von Thomas Haltungszwang…einem verlässlichen Freund der Künste übrigens….gründlichst reformierten Verfassungsschutz, und auch die Wissenschaft, und die Zivilgesellschaft, die alle einhellig vor der Gewaltaffinität von Frau Trödel gewarnt haben. Im Gutachten des Verfassungsschutzes wird sogar davon ausgegangen, dass Frau Trödel möglicherweise bereits über ein ganzes Waffenarsenal verfügt…“

„Was sie nicht sagen Herr Huch? Ist denn Frau Trödel im Besitz eines Waffenscheins, der möglichlicherweise einen Vorwand für den ungeheuerlichen Verdacht eines geplanten Umsturzes liefern könnte? Wissen Sie da eventuell schon Genaueres?“ „Nun, ins Detail gehen möchte ich hier nicht…aber die uns vorliegende, streng geheime Verschlusssache zeigt, dass Frau Trödel hier natürlich Vorkehrungen getroffen hat. Die Waffen befinden sich wohl gerade noch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und lassen sich unter Umständen auch als Nagelscheren, Massagepistolen oder Gartengeräte einstufen. Das zeigt ja aber wiederum die ganze Raffinesse, mit der wir es hier zu tun haben!“

Den Schutzkeller drei Wochen nicht verlassen

„Interessant Herr Huch, sie verfügen da offensichtlich über Informationen….die bisher nicht ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen sind…“ – „Ja, Herr Strunzeimer, das ist natürlich unser Betriebsgeheimnis, es gibt ja Gott sei Dank in der Kunst auch so etwas wie Urheberrecht.“ „Da muss ich ihnen recht geben Herr Huch, ich erfahre gerade aus der Regie, dass wir es mit einem großflächigen Stromausfall tun haben und das Balkonkraftwerk…also dass es trotz des von der Wissenschaft festgestellten Jahrtausendsommers mit seinen Hitzetagen augenblicklich, also dass momentan wohl draußen keine Sonne scheint. Sagen mir jedenfalls die Kollegen…ich selbst habe den Schutzkeller seit drei Wochen vor lauter Arbeit nicht verlassen…also wir müssen daher an dieser Stelle leider abbrechen…”

“…tut mir sehr leid Herr Huch, aber wir werden in der nächsten Sendung sicher die Hintergründe für diese Panne nochmal investigativ aufarbeiten, denn die Vermutung liegt nahe, dass Frau Trödel von der instabilen Energieversorgung wiederum profitiert, selbst aber in der Intensivstation kostenlos mit erneuerbarem Strom und grünem Sauerstoff versorgt ist…!“ – „Sehr richtig, Herr Strunzeimer, so wird es sein…wir sehen uns im Studio, ich freue mich auf die Fortsetzung des Gespächs. Bis dahin allen aufrechten Demoskopen…”