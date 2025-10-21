Studentisches EU-Austauschprogramm Erasmus: Einfallstor für noch mehr Migration?

Erasmus – das war einmal ein europäisches Versprechen. Wer sich als Student mit einem Zugticket und einem Formular in der Tasche für ein oder zwei Semester auf den Weg an eine andere Universität machte, war Teil eines Projekts: Europa sollte nicht in Verträgen entstehen, sondern in Mensen, Wohngemeinschaften und Bibliotheken. Heute, knapp vierzig Jahre nach dem Start, klingt das Programm plötzlich ganz anders. Die EU kündigt an, Erasmus auf nordafrikanische Staaten auszuweiten; die Mittel dazu sollen für diese Region im laufenden Planungszeitraum auf 42 Milliarden Euro (!) verdoppelt werden. Ein “ehrgeiziger Plan”, heißt es aus Brüssel. Ein migrationspolitisches Täuschungsmanöver, vermuten andere.

Klar: “Austausch” klingt harmlos, ja geradezu verlockend. Junge Menschen reisen, lernen sich kennen, tauschen Ideen aus und bauen Vorurteile ab – dagegen lässt sich grundsätzlich nichts sagen. Erasmus hat in Europa tatsächlich Grenzen im Kopf gelockert, ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Doch bevor man nun das Banner der Völkerverständigung über das Mittelmeer spannt, wäre ein nüchterner Blick auf die Realität angebracht. Denn der europäische Austausch funktioniert intern längst nicht so reibungslos, wie es die Hochglanzbroschüren suggerieren. Noch immer sind Universitäten innerhalb der EU ausgeschlossen, darunter Einrichtungen in Ungarn. Noch immer profitieren vor allem Studenten aus wohlhabenden Hochschulzentren, während andere kaum Zugang haben.

Interessant für Schlepper und Strategen

Wer hier die Expansion feiert, muss sich fragen lassen: Ist das wirklich eine Weiterentwicklung – oder politischer Aktionismus, vielleicht sogar Teil einer Agenda? Im offiziellen Sprachgebrauch heißt es dazu, Studienmobilität könne zu einem „Einstieg in den europäischen Arbeitsmarkt“ führen. Übersetzt bedeutet das: Wer einmal hier ist, soll dann auch bleiben können. Migration durch die Hintertür – diesmal mit Diplom statt übers Meer. Es wäre naiv zu glauben, dass sich Schlepper und politische Strategen nicht gleichermaßen für solche Nebeneingänge interessieren. Europa ringt seit Jahren um die Kontrolle seiner Grenzen – und öffnet nun parallel akademische Seitentüren.

Und dann bleibt die Grundsatzfrage: Was ist der Sinn von Erasmus? War es nicht als innereuropäisches Projekt gedacht – geschaffen für Verständigung unter denen, die politische Gemeinschaft sein wollen oder sollen? Wenn jetzt Drittstaaten eingebunden werden, verändert sich das Wesen des Programms grundlegend. Aus einem Instrument europäischer Einigung droht ein Instrument geopolitischer Einflussnahme zu werden. Bildung als politische Vorhut? Man kennt solche Konzepte aus zahlreichen Strategiepapieren der EU, doch selten werden sie so deutlich spürbar wie hier.

Fabrik für “Fachkräfte”-Importe

Man könnte nun sagen: Gut, Europa sucht seinen Platz in der Welt, warum nicht auch durch Bildung? Wenn es darum ginge, könnte und müsste darüber offen diskutiert werden, in einer ehrlichen und ergebnisoffenen Debatte. Doch genau die findet nicht statt. Stattdessen wird so getan, als sei es völlig logisch, Erasmus einfach immer weiter auszudehnen; als sei „mehr“ automatisch „besser“. Vielleicht aber wäre es klüger, endlich zu hinterfragen, was Erasmus eigentlich noch sein soll: Eine Fabrik für “Fachkräfte”-Importe? Ein Prestigeprojekt für EU-Kommissare? Oder doch das, als es einmal gegründet wurde – als europäisches Projekt des Bildungsdialogs über inneneuropäische Grenzen hinweg?

Europa baut Brücken, sagt die EU-Kommission. Das klingt ganz wunderbar. Aber wer Brücken baut, sollte vorher prüfen, ob die Pfeiler auf der eigenen Seite stabil sind. Sonst endet die Konstruktion dort, wo viele europäische Projekte enden: Mitten im Wasser – mit viel Symbolik, aber wenig Bodenhaftung.