Studien zeigen: „Angepasste Impfstoffe“ für die Katz

Während Karl Lauterbach die angebliche Wirksamkeit der an die BA.5-Variante angepassten Corona-Impfstoffe als weiteren willkommenen Vorwand benutzt, um die Deutschen mit der nächsten kriminell teuren Propagandakampagne heimzusuchen, haben zwei unabhängig voneinander durchgeführte Studien der US-Universitäten Columbia und Harvard herausgefunden, dass von einer „besseren Schutzwirkung” der neuen, angeblich „angepassten” Vakzine überhaupt keine die Rede sein kann. Die Harvard-Studie analysierte Proben von 21, die Columbia-Studie von 18 Personen, die die neuen Auffrischungsimpfungen erhielten, und verglichen sie mit Personen, die den alten Impfstoff als vierte Impfung erhielten. Irgendeine Verbesserung des Impfschutzes konnte dabei nicht nachgewiesen werden. „Es handelt sich um kleine Studien, aber es sind zwei – es ist kein Zufall“, erklärte Dr. dazu Dan Barouch, der Hauptautor der Harvard-Studie, dessen Labor entscheidend an der Entwicklung des Impfstoffs von Johnson & Johnson beteiligt war.

Dr. Paul Offit, Mitglied des unabhängigen Impfstoff-Beratungsausschusses der FDA, der selbst zwar an keiner der beiden Studien mitgewirkt hatte, aber den gesamten Forschungsstand detailliert überblickt, sagte, man könne daraus die Lehre ziehen, dass „die Menschen, die zu den Hochrisikogruppen gehören und von Auffrischungsimpfungen profitieren, wenn wir in den Spätherbst und frühen Winter eintreten – diejenigen, die immungeschwächt sind, die ein hohes medizinisches Risiko haben, die älter sind – diese Auffrischungsdosis erhalten sollten“. Weiterhin warnte Offit, Gesundheitsbeamte sollten die Auffrischungsimpfung nicht zu sehr propagieren: „Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir vor die amerikanische Öffentlichkeit treten und versuchen, diesen Impfstoff als etwas zu verkaufen, das wesentlich besser ist, obwohl alle bisher vorliegenden Beweise dies nicht unterstützen”, sagte er.

Impflobbyist Lauterbach bleibt fanatisch

In Deutschland geschieht bekanntlich das genaue Gegenteil und solange der verantwortliche Corona-Psychopath Lauterbach nicht endlich aus dem Verkehr gezogen und politisch abgeschaltet wird, wird sich daran leider auch nichts ändern. Allerdings zeigen sich die Regierungsvertreter der USA ebenso verbohrt. „Auf der Grundlage unseres Wissens über die Immunologie und die Wissenschaft dieses Virus ist es vernünftig zu erwarten, dass diese neuen Impfstoffe einen besseren Schutz vor einer Infektion, einen besseren Schutz vor einer Übertragung und einen besseren Schutz vor schweren Erkrankungen bieten werden„, erklärte etwa Dr. Ashish Jha, Leiter der Covid-Taskforce des Weißen Hauses, im September gegenüber Medienvertretern. Der leitende medizinische Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, äußerte sich damals ähnlich, wenn er auch zumindest die minimale Einschränkung machte, es sei schwierig vorherzusagen, um wie viel wirksamer die angepassten Impfstoffe sein würden.

Die Wissenschaftler von Columbia und Harvard erklärten, ihre Studien würden darauf hindeuten, dass ein Phänomen namens „immune imprinting“ eine Herausforderung für die neuen Booster darstellen könnte. Das bedeutet, dass das Immunsystem bereits darauf vorbereitet sei, den Ur- beziehungsweise „Wildtyp“ von Corona zu erkennen, weshalb es schwierig sein könne, den Körper auf die Detektion und Neutralisation neuer Varianten zu trainieren. Offit zog denn auch das Fazit, dass jedem verständigen Menschen spätestens vor einem Jahr klar gewesen sein musste: „Wie bei allen Viren mit kurzer Inkubationszeit, die die Schleimhäute der Atemwege befallen, wird es auch bei diesem Virus wahrscheinlich immer wieder zu leichten Erkrankungen kommen – man muss damit leben. Wir müssen lernen, damit zu leben, denn das ist das Einzige, was wir erreichen können – die Menschen aus dem Krankenhaus herauszuhalten.“

Verschwurbelte Korrektur

Ein solcher Anflug von Vernunft ist in Deutschland aber nicht zu erwarten, zumindest nicht von Lauterbach. Obwohl sich abzeichnet, dass die neuen Impfstoffe nicht den geringsten Mehrwert haben werden, außer auf den Konten der Pharmahersteller, wird er sie, wie immer gegen jede Evidenz, als Wundermittel verkaufen und versuchen, sie so vielen Menschen wie möglich aufzuzwingen. Allerdings sieht selbst er sich im Lichte der neuen Erkenntnisse zu einer verschwurbelten Korrektur gezwungen: Während er in seinen Briefen, mit denen er derzeit alle über 60-jährigen heimsucht, behauptet: „Wir haben in diesem Herbst an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zur Verfügung, die gegen diese Varianten besonders wirksam sind“, ruderte er auf Twitter zurück.

Wörtlich teilte er mit: „Mehr von den nicht allzu guten Nachrichten: jetzt kann man nur abwarten, ob BA5 bivalenter Booster länger wirkt als monovalenter Booster. Wenn sich Ergebnisse aber bestätigen sind den Varianten-angepassten Impfstoffen Grenzen gesetzt. Zumindest in Bezug auf Infektionsschutz“. Ob er nun weitere 50 Millionen Euro verschwendet, um korrigierte Briefe zu verschicken, bleibt abzuwarten. Dabei könnte er jedoch auch gleich hinzufügen, dass die Corona-Herbstwelle längst gebrochen ist, ganz von selbst abflaut – und der ganze Impfzirkus blanker, gemeingefährlicher Unsinn ist.