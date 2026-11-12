Studien zu Autoritarismus und Rechtsextremismus: Wenn Forschung zum politischen Etikett wird

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten unserer Gegenwart, dass der politische Streit immer häufiger im Gewand wissenschaftlicher Erkenntnis auftritt. Wo früher Parteien einander vorwarfen, die Wirklichkeit falsch zu beurteilen, erklären heute Studien, weshalb Menschen überhaupt zu bestimmten politischen Überzeugungen gelangen. Der Bürger irrt nicht mehr bloß. Er ist autoritär, ressentimentgeladen, wissenschaftsfeindlich oder von rückwärtsgewandten Sehnsüchten getrieben. Was er sagt, wird nicht allein auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft, sondern auf die psychologischen Voraussetzungen seines Denkens. Aus dem politischen Gegner wird ein Untersuchungsgegenstand. Jüngstes Beispiel: die aktuelle Leipziger Autoritarismus-Studie. Unter dem Titel “Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären” untersucht sie rechtsextreme Einstellungen, Demokratiezufriedenheit und politische Krisenwahrnehmungen. Nach ihren Kriterien weisen 6,9 Prozent der Befragten ein geschlossen rechtsextremes Weltbild auf. Zugleich ist nur noch rund ein Drittel mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden. Das sind Befunde, die Aufmerksamkeit verdienen. Allerdings muss man unterscheiden, was die Untersuchung tatsächlich misst und welche politischen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.

Der Mannheimer Sozialwissenschaftler Holger Marcks hat gegenüber der ”Neuen Zürcher Zeitung“ einen entscheidenden Einwand formuliert. Die Wahlerfolge der AfD ließen sich aus dem gemessenen Anteil rechtsextremer Einstellungen nicht einfach erklären. Zudem verwischten manche Fragen die Grenze zwischen extremistischen und bürgerlich-konservativen Überzeugungen. Marcks forscht selbst über Rechtsextremismus. Seine Kritik führt deshalb zu einer grundsätzlichen Frage: Wann beschreibt Wissenschaft eine politische Einstellung, und wann beginnt sie, diese durch die Wahl ihrer Begriffe zu einem gesellschaftlichen Makel zu machen?

Die Macht der Frage

Eine empirische Untersuchung beginnt nicht mit der Antwort, sondern mit der Frage. Forscher entscheiden, was sie unter Autoritarismus, Chauvinismus oder Fremdenfeindlichkeit verstehen. Sie wählen Formulierungen, bestimmen Antwortmöglichkeiten und legen fest, welche Kombination als Ausdruck einer bestimmten Haltung gilt. Erst danach entstehen jene Zahlen, die später als objektive Befunde durch die Medien gehen. Die wissenschaftliche Methode kann zuverlässig sein, während die verwendeten Begriffe dennoch der Kritik bedürfen. Die Leipziger Forscher verwenden seit 2002 einen Fragebogen mit 18 Aussagen zu sechs Dimensionen rechtsextremer Einstellungen. Darunter befinden sich eindeutige Aussagen zur Verharmlosung des Nationalsozialismus oder zur Befürwortung einer Diktatur. Daneben stehen Fragen zu nationalen Interessen, Migration und gesellschaftlicher Zugehörigkeit, deren Interpretation schwieriger ist. Wer fordert, Deutschland müsse seine Interessen gegenüber dem Ausland energischer vertreten, kann nationalistischer Überheblichkeit anhängen. Er kann aber ebenso eine Außenpolitik kritisieren, die ihm zu wenig auf das eigene Land bedacht erscheint.

Besonders folgenreich ist die Kategorie der sogenannten “latenten Zustimmung”. Wer bei einer Aussage „teils/teils“ ankreuzt, wird einem Bereich zugeordnet, in dem die Forscher ein möglicherweise mobilisierbares Einstellungspotenzial vermuten. „So werden aus differenzierten oder unentschiedenen Antworten politische Verdachtsmomente“, moniert der wissenschaftspolitische AfD-Fraktionssprecher im baden-württembergischen Landtag, Dr. Bernhard Pepperl. In Wahrheit wählen Menschen die Mitte aus unterschiedlichen Gründen: Unsicherheit, Ambivalenz, mangelndes Wissen oder weil sie eine Formulierung für übertrieben halten. Aus einer solchen Antwort lässt sich daher nicht ohne Weiteres eine verborgene Überzeugung ableiten. Eine statistische Kategorie ist kein Geständnis, und ein Fragebogen kein Verhörprotokoll.

Zuverlässig gemessen, fragwürdig gedeutet?

Hier liegt der Unterschied zwischen Reliabilität und Validität. Ein Messinstrument kann zuverlässig ähnliche Ergebnisse hervorbringen und dennoch etwas anderes erfassen, als sein Name verspricht. Ein Thermometer, das konstant drei Grad zu viel anzeigt, arbeitet verlässlich, aber nicht richtig. Bei politischen Einstellungen ist die Schwierigkeit größer, weil sich Autoritarismus oder Chauvinismus nicht unmittelbar ablesen lassen. Die Begriffe müssen definiert und in Fragen übersetzt werden. Je weiter diese vom ideologischen Kern des untersuchten Phänomens entfernt sind, desto sorgfältiger muss ihre Aussagekraft begründet werden. Besonders problematisch wird es, wenn aus solchen Kategorien Erklärungen für Wahlerfolge entstehen. Die Leipziger Studie untersucht Zusammenhänge zwischen autoritären Einstellungen, Nostalgie und Parteipräferenzen. Das ist legitim. Doch ein Zusammenhang ist noch keine Ursache. Wer eine Partei wählt, kann dies aus wirtschaftlicher Unzufriedenheit, aus Protest, wegen der Migrationspolitik oder aufgrund einer grundsätzlichen Überzeugung tun. Solche Motive können sich überschneiden, sind aber nicht identisch.

Die Zahlen zeigen, weshalb Zurückhaltung geboten ist. Während 6,9 Prozent der Befragten nach dem Leipziger Index ein geschlossen rechtsextremes Weltbild aufweisen, liegt die AfD in den im November diskutierten Umfragen erheblich darüber. Daraus folgt weder, dass unter ihren Anhängern keine Extremisten vorkommen, noch, dass sämtliche übrigen Wähler unproblematische Ansichten vertreten. Es folgt zunächst nur, dass Parteipräferenz und geschlossenes rechtsextremes Weltbild nicht gleichgesetzt werden können. Wer diesen Unterschied verwischt, ersetzt politische Erklärung durch Etikettierung.

Wenn Unzufriedenheit verdächtig wird

Aufschlussreich ist ein anderer Befund der Studie: Die Zufriedenheit mit dem tatsächlichen Funktionieren der Demokratie ist stark gesunken, während ihre grundsätzliche Zustimmung weiterhin hoch bleibt. Viele Bürger lehnen offenbar nicht die Demokratie ab, sondern sind mit ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung unzufrieden. Dafür kann es zahlreiche Gründe geben: wirtschaftliche Unsicherheit, mangelndes Vertrauen in Parteien, schlechte Erfahrungen mit staatlichen Einrichtungen oder der Eindruck, politische Entscheidungen würden über die Köpfe der Bevölkerung hinweg getroffen. Ob diese Wahrnehmungen jeweils berechtigt sind, muss untersucht werden. Doch Unzufriedenheit ist noch kein Beleg für eine autoritäre Persönlichkeit.

Hier droht eine Umkehrung. Anstatt zu fragen, weshalb Menschen mit der Politik unzufrieden sind, untersucht man vor allem, welche problematischen Einstellungen diese Unzufriedenheit begleiten. Damit verschiebt sich die Aufmerksamkeit von den Leistungen der Institutionen auf die Eigenschaften ihrer Kritiker. Nicht mehr die Regierung muss erklären, warum sie Vertrauen verloren hat; der Bürger soll erklären, warum er misstraut. Aus einer politischen Frage wird eine psychologische. Das kann Erkenntnisse liefern. Es wird zur Entlastung der Macht, wenn die psychologische Erklärung die politische Auseinandersetzung ersetzt. Auch die Beschäftigung der Studie mit Nostalgie und dem Wunsch nach grundlegender Veränderung verlangt solche Unterscheidungen. Wer sich nach früheren Verhältnissen sehnt, wünscht sich nicht notwendig deren politische Herrschaftsformen zurück. Gerade in Ostdeutschland kann man die DDR-Diktatur ablehnen und dennoch bedauern, dass bestimmte Formen sozialer Sicherheit oder gemeinschaftlicher Vertrautheit verschwunden sind. Ebenso ist der Wunsch nach radikalem Wandel nicht automatisch eine Sehnsucht nach Zerstörung. Entscheidend ist, ob jemand demokratische Verfahren und die gleichen Rechte anderer anerkennt. Die Forderung nach einer anderen Zukunft ist noch keine Sehnsucht nach der Katastrophe.

Die Wissenschaft der guten Absichten

Die Gefahr politischer Etikettierung beschränkt sich nicht auf die Rechtsextremismusforschung. Sie entsteht überall dort, wo wissenschaftliche Kategorien zugleich als moralische Urteile verwendet werden. Wer energiepolitische Maßnahmen kritisiert, kann als Klimawandelleugner erscheinen. Wer Integrationsprobleme anspricht, gerät unter Rassismusverdacht. Wer etablierte Gleichstellungskonzepte hinterfragt, wird möglicherweise als frauenfeindlich eingeordnet. Umgekehrt erklären konservative Milieus gesellschaftliche Veränderungen gelegentlich vorschnell zur Dekadenz. Die Versuchung, den Gegner begrifflich zu erledigen, ist keineswegs auf ein politisches Lager beschränkt.

Besonders wirksam wird dieses Verfahren, wenn Wissenschaft, Medien und Politik ineinandergreifen. Eine Studie liefert eine Kategorie, Medien übersetzen sie in eine Schlagzeile, politische Akteure machen daraus eine Forderung.

Am Ende steht eine scheinbar unanfechtbare Feststellung, deren Voraussetzungen kaum noch jemand kennt. Aus einem statistischen Zusammenhang wird eine Ursache, aus einer Antworttendenz eine Überzeugung, aus einem Risikofaktor eine Charaktereigenschaft. Der wissenschaftliche Begriff hat seine ursprüngliche Bedeutung verlassen und dient nun als politisches Urteil. Das bedeutet nicht, dass Forschung politisch folgenlos bleiben müsste. Gute Wissenschaft kann Vorurteile widerlegen, Missstände sichtbar machen und Entscheidungen verbessern. Aber sie verliert ihre besondere Autorität, wenn sie den Unterschied zwischen Befund und Bewertung verwischt. Wissenschaftliche Redlichkeit verlangt, alternative Erklärungen zu prüfen, Unsicherheiten offenzulegen und die eigenen Kategorien der Kritik auszusetzen. Eine Studie wird nicht dadurch wahrer, dass sie einem moralisch begrüßenswerten Ziel dient. Auch die gute Absicht ersetzt keine saubere Methode.

Der wissenschaftliche Stempel

Die Wirkung solcher Untersuchungen reicht über akademische Debatten hinaus. Ihre Ergebnisse fließen in Bildungsprogramme, Verwaltungskonzepte, Förderentscheidungen und öffentliche Kampagnen ein. Das ist sinnvoll, solange die Erkenntnisse belastbar sind und politische Entscheidungen als solche kenntlich bleiben. Problematisch wird es, wenn umstrittene Kategorien wie amtlich beglaubigte Eigenschaften behandelt werden. Wer einmal mit einem entsprechenden Etikett versehen ist, muss häufig nicht nur seine Aussagen verteidigen, sondern zunächst beweisen, dass er überhaupt ein legitimer Gesprächspartner ist. Damit verändert sich die demokratische Streitkultur. An die Stelle des Arguments tritt der Verdacht, hinter dem Argument stehe eine problematische Gesinnung. Der politische Gegner wird nicht mehr gefragt, weshalb er eine Maßnahme ablehnt. Man erklärt, welche Ängste, Ressentiments oder autoritären Bedürfnisse ihn dazu bringen.

Solche Motive können existieren und untersucht werden. Doch sie ersetzen nicht die Prüfung seiner Argumente. Selbst ein unangenehmer Mensch kann in einer Sachfrage recht haben. Und selbst eine moralisch sympathische Überzeugung kann auf falschen Tatsachen beruhen. Gerade hier wäre unabhängige Wissenschaft besonders wertvoll. Sie könnte zeigen, wo verbreitete Ängste unbegründet sind, aber auch, wo politische Beschwichtigungen an der Wirklichkeit vorbeigehen. Dafür muss sie die Möglichkeit offenhalten, Ergebnisse zu finden, die den Erwartungen ihrer Förderer widersprechen. Die Finanzierung durch partei- oder gewerkschaftsnahe Stiftungen beweist für sich genommen keine Parteilichkeit. Sie macht transparente Methoden und eine offene Forschungskultur aber umso wichtiger. Wissenschaftliche Kritik darf nicht schon deshalb als politischer Angriff gelten, weil sie eine gesellschaftlich erwünschte Deutung infrage stellt.

Das Recht auf eine unbequeme Meinung

Die Demokratie lebt von einer Unterscheidung, die im Zeitalter wissenschaftlich aufgeladener Gesinnungsdebatten leicht verloren geht: Nicht jede falsche Meinung ist extremistisch, nicht jede extreme Meinung ist verboten, und nicht jede politische Abweichung bedarf einer psychologischen Erklärung. Der Bürger besitzt das Recht, uninformiert, widersprüchlich und gelegentlich ungerecht zu urteilen. Er muss sich dafür Kritik gefallen lassen. Aber seine politische Mündigkeit hängt nicht davon ab, ob seine Ansichten den Kategorien einer bestimmten sozialwissenschaftlichen Schule entsprechen. Das ist kein Plädoyer für Beliebigkeit. Antisemitismus, die Verharmlosung nationalsozialistischer Verbrechen oder die Ablehnung gleicher Menschenwürde sind ernst zu nehmende gesellschaftliche Probleme. Gerade deshalb sollte der Begriff des Extremismus nicht so weit ausgedehnt werden, dass er alltägliche politische Streitfragen verschluckt. Wer alles unter denselben Verdacht stellt, erschwert die Unterscheidung zwischen tatsächlichen Feinden der Demokratie und Bürgern, die mit der herrschenden Politik unzufrieden sind.

Die Leipziger Autoritarismus-Studie ist keine wertlose Untersuchung. Ihre lange Zeitreihe und die systematische Erhebung politischer Einstellungen bieten Erkenntnismöglichkeiten. Auch die beobachtete Verbreitung antisemitischer und autoritärer Aussagen verdient Aufmerksamkeit. Doch wissenschaftliche Qualität entsteht nicht durch besonders eindringliche Warnungen. Sie entsteht dort, wo die Grenzen der eigenen Aussagekraft erkennbar bleiben. Der Anspruch, vor autoritären Entwicklungen zu warnen, darf nicht dazu führen, dass Forscher die Deutungshoheit über legitime politische Überzeugungen beanspruchen.

Die Vermessung der Gesinnung

Vielleicht liegt darin die Versuchung unserer technokratischen Gegenwart: Was sich zählen lässt, erscheint beherrschbar. Man erhebt Einstellungen, bildet Indizes, definiert Schwellenwerte und gewinnt den Eindruck, politische Konflikte ließen sich wie medizinische Befunde diagnostizieren. Doch Demokratie ist kein Gesundheitszustand, den Experten unabhängig vom Streit ihrer Bürger feststellen könnten. Sie ist gerade die Ordnung, in der unterschiedliche Vorstellungen vom Gemeinwohl miteinander konkurrieren dürfen. Wissenschaft kann feststellen, wie viele Befragte einer Aussage zustimmen, welche Einstellungen gemeinsam auftreten und wie sie sich verändern. Sie kann Hypothesen über Ursachen entwickeln. Aber sie kann nicht allein durch die Wahl ihrer Begriffe entscheiden, welche politischen Überzeugungen als anständig oder demokratisch gelten dürfen. Wo sie diesen Anspruch erhebt, verlässt sie den Boden empirischer Erkenntnis und betritt das Feld politischer Wertung.

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Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Wissenschaft politisch relevant sein darf. Selbstverständlich darf sie das. Die Frage lautet, ob sie ihre Glaubwürdigkeit dazu verwendet, den öffentlichen Streit aufzuklären, oder ob ihre Kategorien selbst zu Waffen dieses Streits werden. Denn die Aufgabe von Wissenschaft besteht darin, die Wirklichkeit zu vermessen – nicht darin, den Bürgern ihren politischen Platz zuzuweisen.