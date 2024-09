Stuttgart 21: Im Jahr 2100 ist der Bahnhof dann auch fertig…

Ich bin in Reiselaune! Kleiner Scherz; natürlich wäre ich gerne in Reiselaune, “führte” mich denn der Zug so, wie er sollte. Ich verkneife mir aus Gründen eine Pointe mit der Reichsbahn, und dennoch werden die nächsten Zeilen sehr beleidigend werden. Wenn ich noch einmal höre, dass der Julian ja so gerne Zug fährt – meist von jemandem, der so ähnlich heißt wie dieser Autor –, dann raste ich aus! Niemand, wirklich niemand, fährt in Deutschland gerne Zug. Aber der Reihe nach.

Ich erspare Ihnen und meinem Blutdruck die Hinfahrt nach Stuttgart. Die Melange des Grauens hört auf die Vokabeln „Schienenersatzverkehr“ und „überfüllte Züge”. Doch ich mag keine Wiederholungen, ebenso wenig wie immer wiederkehrende Schauergeschichten, die mich irgendwann nicht mehr wirklich wundern. Es ist wie mit den täglichen Messer-Terroranschlägen. Bin ich überrascht? Nein. Das bin ich eher, wenn doch mal ein Zug pünktlich kommt oder an einem Tag mal niemand abgestochen wird.

Wundern über Stuttgart

Was ich in Stuttgart mache, fragen Sie? Ich war arbeiten. Genauer gesagt: Stammtischgespräche beim Bürgergipfel dortigen führen, präsentiert von Magazin “Der Sandwirt”. Der Ort, an dem ich auch den Ansage!-Herausgeber endlich einmal kennenlernen durfte.

Nachdem ich am Stuttgarter Hauptbahnhof ankomme, war ich verwundert. Das also ist der Bahnhof der Landeshauptstadt Baden-Württemberg? Ich bin wirklich Kummer gewohnt, was Bahnhöfe in Deutschland angeht. Ob Schweinfurt oder die Perle der Haltestellen, Kassel-Wilhelmshöhe, ob Halle, Lutherstadt-Wittenberg, Wanne-Eickel. Ob Ochsenfurt, Hannover, Celle, Ob Lauda, Uffenheim oder Leipzig. Haben Sie irgendwelche Fragen zu den hiesigen Bahnhöfen dieses Landes? Lassen Sie es mich wissen.

Der dumme Stadt

Doch all diese Haltestellen der Verblödung toppt Stuttgart so spielerisch wie Alexander Zverev in Topform. „Das kann man wirklich niemandem erzählen, man muss es erlebt haben“, schrieb mir ein lieber X-Nutzer, als ich ihm erzählte, ich sei gerade in Stuttgart (Grüße an dieser Stelle!). Und das stimmt. Angekommen an einem Bahnhof, der aussieht wie ein provisorischer Militärstützpunkt, muss man erst mal rund 20 Minuten durch einen Tunnel gehen, an sich dem rechts und links rein nichts befindet: also keine Bude für Kaffee oder Bier. Kein Leberkäse, kein Döner, noch nicht einmal eine vertrocknete Brezel kann man hier erwerben. Beim genaueren Hinsehen bemerkt man: Dieser ganze Landstrich ist eine gottverdammte Baustelle.

Nun werden Sie vielleicht sagen: Ja, Plutzi, aber das wissen wir doch seit zehn Jahren! Das mag schon sein, aber manches – siehe das obige Zitat – muss man eben erst einmal live gesehen haben. Jeder weiß, wie der Bau des Berliner Flughafens (BER) abgelaufen ist. Aber die Geisterstadt voll verwaister Terminals und Hotels, die muss man erlebt haben, um die Ineffizienz dieses Staates, des „dummen Staates“ (Winfried Stöcker), leibhaftig erkannt zu haben. Es soll in Stuttgart Hausmeister geben, die in regelmäßigen Abständen in den Hotelzimmern die Wasserhähne aufdrehen, damit die Leitungen nicht kaputtgehen.

Schämt sich Kretschmann nicht?

Bei der Rückfahrt wiederum war, aus Gründen, besagter geisteskranke Tunnel geschlossen. Also stiefelte ich wie ein Gestörter durch dieses Desaster. Eine Markierung auf dem Boden leitete mich durch die Baustelle, dann durch noch mehr Baustelle und schließlich zu den Gleisen, bei denen ich dann auswählen konnte, ob ich mir bei Yormas, bei Kamps oder doch lieber bei Burger King den Magen verderben wollte. Ich entschied mich für Letzteres und fuhr in einem natürlich überfüllten Zug wieder zurück nach Hause. Wo immer das auch ist.

„In drei oder vier Jahren sollte es fertig sein, da kannst du wiederkommen“, schrieb mir wiederum ein anderer X-Nutzer (auch hier gehen Grüße raus). Wie schön! Ich glaube, die Schwaben haben da etwas missverstanden: Stuttgart 21 heißt nicht, dass der Bahnhof im Jahr 2100 fertig ist. Vermutlich könnten es auch nur noch 21 Jahre dauern, abzüglich der neun Jahre bereits “getaner Arbeit” (der war gut!), bis die Landeshauptstadt Baden-Württemberg endlich wieder einen Bahnhof hat, der der Stadt von Hegel, Mercedes-Benz und Bosch gerecht wird. Andererseits regiert in diesem Bundesland der grüne Winfried Kretschmann, der sich offenbar für gar nichts schämt. Vielleicht hat die Bevölkerung ja eben genau das verdient.