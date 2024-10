Stuttgarter Skandaloper „Sancta“: Der Unmut wächst

Der Wirbel um die blasphemische, vielfach als geschmacklos–abstoßende und ästhetische Zumutung empfundene Oper “Sancta” in Stuttgart reißt nicht ab. Verschiedene Petitionen und Online-Beschwerden gegen diese “künstlerische“ Zumutung haben riesigen Zulauf erzielt, Allein über die Petitionsplattform “CitizenGO” wurden mittlerweile über 20.000 Unterschriften gegen das Stück gesammelt, die an den Intendanten der verantwortlichen Stuttgarter Staatsoper, Viktor Schoner, geschickt wurden. Diese dachte erwartungsgemäß nicht einmal daran, die Eingaben auch nur mit einer Antwort zu würdigen – und selbstverständlich steht die als “Katholiken-Bashing” zu Recht angefeindete Oper unverändert auf dem Spielplan. Dass der Intendant die Unterschriften von über 20.000 Bürgern ignoriert, die mit ihrem Steuergeld sein Opernhaus überhaupt erst finanzieren, ist ganz typisch für einen abgehoben kulturmarxistischen Kulturbetrieb in diesem Land.

Die Petenden von CitizenGO wollen sich diese Ignoranz nun nicht bieten lassen – und appellieren an die Bürger, die diesen Missbrauch der Kunstfreiheit zugunsten der schamlosen Verächtlichmachung des christlichen Glaubens (etwas, das sich Schoner und sein Ensemble gegenüber dem dauerverhätschelten Islam niemals trauen würden!) nicht länger hinnehmen wollen, andere Wege zu wählen. Zum Beispiel, den Protest telefonisch zu artikulieren. So soll unter der Rufnummer der Stuttgarter Staatsoper (+49 711 – 20 320) in höflicher Form darum gebeten werden, die restlichen geplanten Aufführungen von “Sancta” abzusagen.

Angewiderte Zuschauer benötigten Erste Hilfe

Zur Begründung könnte beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass diese Oper dem Staat und somit allen Bürgern gehört – von denen immer noch eine Mehrheit christlich geprägt oder sogar gläubig ist . “Deshalb sollte Viktor Schoner dort kein Stück aufführen lassen, das die Religion von Millionen Bürgern absichtlich beleidigt”, schreibt “CitizenGO”.

Dass die Darstellerinnen in “Sancta” nicht nur nackt auf der Bühne stehen – dies ist ja heutzutage schon beinahe fad –, sondern sich große Metallhaken unter die Haut stechen und Blut fließt, wird als billige Effekthascherei empfunden, die rein um des Skandals und der Aufmerksamkeit willen das Wesen der Oper als Kunstform ad absurdum führt. Vorgegangenes Wochenende wurde einigen Zuschauern bei der Aufführung so schlecht, dass sie Erste Hilfe und ärztlichen Beistand benötigten. Dies alles scheint Intendant Schoner und die für die Inszenierung verantwortliche Choreographin Florentine Holzinger, selbst eine österreichische “Performance-Künstlerin”, jedoch nicht anzufechten – ebenso wenig, wie ihn offenbar die Gesundheit der Darstellerinnen schert, die sich für diese ekelhafte Selbstverwirklichung histrionischer Regiepersönlichkeiten hergeben müssen. Über die psychische Gesundheit der hier planerisch und darstellerisch Beteiligten, die sich für solch einen dekadenten Schrott zum ohne künstlerischen Tiefgang hergeben, kann ohnehin nur spekuliert werden