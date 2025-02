Substanzfreies Geschwurbel: Kein Wunder, dass Habeck vor einem direkten Duell mit Weidel kniff

Einen Tag nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen CDU-Herausforderer Friedrich Merz fanden gestern Abend im ZDF zwei separate Einzelgespräche der Moderatorinnen Bettina Schausten und Anne Gellinek mit Robert Habeck und Alice Weidel statt. Eine direkte Konfrontation mit der studierten Volks- und Betriebswirtin hatte der ökonomische Analphabet Habeck, der sich derzeit Plagiatsvorwürfen in seiner literaturwissenschaftlichen Dissertation gegenübersieht, abgelehnt –aus seiner Sicht verständlicherweise . Die Kritik des österreichischen „Plagiatsjägers“ Stefan Weber wies Habeck als „haltlos“ zurück und deutete an, dass es sich dabei um ein Wahlkampfmanöver handele.

Für ÖRR-Verhältnisse war der Umgang mit dem Säulenheiligen der Grünen relativ harsch, was jedoch nur bedeutet, dass Habeck sich überhaupt einmal kritische Fragen gefallen lassen musste und nicht – wie im November beim Bauchpinsel-Bällebad mit Caren Miosga in der ARD – nur angeschmachtet und mit Fragen wie: „Sie sind persönlich nicht eitel, aber gerade am besten geeignet, die Probleme der Zeit zu lösen, ist das richtig so?“, verwöhnt wurde. Stattdessen musste sich die personifizierte Peinlichkeit Habeck von Schausten und Gellinek die Frage anhören, ob sein Zehn-Punkte-Migrationsplan ein Versuch sei, „auf den letzten Metern nicht abgehängt zu werden“. Schonungslose Befragung war zwar auch das nicht, aber wenigstens wurde Habeck nicht in der Wohlfühlzone belassen.

„Minister der Hiobsbotschaften“

Die Unionsforderung nach dauerhaften Grenzkontrollen und Zurückweisung sämtlicher illegalen Einreise kritisierte Habeck als tatsächlich „Germany first“ – was ihm, der nach eigener Aussage bekanntlich mit Deutschland noch nie etwas anfangen konnte und es bis heute nicht kann, natürlich eine Horrorvorstellung ist. Was überall auf der Welt selbstverständlich ist, das eigene Land zuerst zu stellen, ist für deutsche Politiker und namentlich Grüne ein Misstand oder gar Skandal, der gar keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf.

Der Unionsplan bedeute, „wir setzen uns über das Recht hinweg. Wir schieben alle zurück und kümmern uns nicht darum, was die Nachbarn dazu sagen“, faselte er und spulte die abgedroschene Leier ab, Migranten müssten schneller in Arbeit gebracht werden. Dass dem größten Teil davon sowohl der Wille als auch jegliche Qualifikation dazu fehlt, erwähnte er natürlich nicht. Außerdem gibt es, auch und gerade „dank“ seiner irren Politik, immer weniger Arbeitsplätze, da er die größte Pleitewelle in der Nachkriegsgeschichte maßgeblich mitzuverantworten hat. Die Moderatorinnen bezeichneten Habeck dann sogar als „Minister der Hiobsbotschaften“ und fragten, wie dies mit seinem Zuversichts-Wahlkampf zusammenpasse? Darauf kam dann das übliche banale Geschwurbel ohne jede Substanz. Habeck hielt an dem Ziel fest, Kanzler werden zu wollen und stellte klar, dass er sich nicht in der Opposition sehe.

Weidel fachlich fundiert

Alice Weidel erneuerte in ihrem Gespräch ihre Bereitschaft zu einer Koalition mit der Union, „auch gerne als Juniorpartner“. Allerdings kritisierte sie, dass diese sich mit ihrer Brandmauer zum Gefangenen linker Parteien mache. „Ich glaube, dass Friedrich Merz nicht mehr davon runtergeht und das ganz zum Schaden unseres Landes, weil dadurch keine politische Wende möglich sein wird.“ Dies bestätigt gerade wieder eine aktuelle Umfrage, wonach Merz inzwischen nur noch eine Koalition mit SPD und Grünen bleibt, um zu einer Mehrheit zu kommen. Genau dies ist das von Weidel beschriebene Resultat seiner Brandmauer-Politik. Kritik, die Forderungen des AfD-Programms seien nicht durchgerechnet, wies sie zurück und verwies darauf, die dafür erforderlichen 100 bis 110 Milliarden Euro ließen sich selbstverständlich leicht durch Streichungen bei Klimasubventionen, Sozialleistungen für Migranten und Entwicklungshilfe einsparen. Außerdem sollen Beamte und Politiker in die Rentenkasse einzahlen und die Geburtenrate durch eine entsprechend ausgerichtete Familienpolitik gesteigert werden.

Für die Bundestagswahl rechnet Weidel mit einer Verdoppelung des letzten AfD-Wahlergebnisses. „Wünschenswert“ seien 25 Prozent der Bundestagssitze, weil die AfD dann alleine Untersuchungsausschüsse einleiten könne, etwa zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines oder dem CumEx-Skandal. Wenig überraschend, erwies Weidels Auftritt sich als fachlich wesentlich fundierter als der des möchtegernintellektuellen Dampfplauderers Habeck – dessen Entscheidung, vor einem direkten Duell mit ihr zu kneifen, ihn vor weiterem Schaden bewahrt hat. Es ist ein Tiefpunkt des Journalismus, dass sich das ZDF auf diese Erpressung eingelassen hat, denn selbstverständlich hätte man darauf bestehen müssen, dass es entweder ein Duell gibt oder Robert Habeck als Kandidat eben einfach nicht im Sender stattfindet. Aber das hätte ja Unabhängigkeit vorausgesetzt – und die ist beim Staatsfunk Fehlanzeige.