Die tschechische Regierung unter Andreij Babiš hat sich geweigert, die milliardenschweren Ukraine-Hilfspakete ihrer Vorgängerin bedingungslos fortzuschreiben. Die Antwort aus Brüssel und Altparteienkartell des EVP-Apparats im EU-Parlament ließ nicht lange auf sich warten – und natürlich nicht in Form offener Kritik, sondern durch gezielte Provokation und Anheizung der “Sudetendeutschen–Frage”, die in Tschechien auch nach 80 Jahren noch immer ein Reizthema ist und für Nervosität sorgt. Genau das weiß man auch bei den EU-Apparatschiks – weshalb man die Vertriebenen offenbar gezielt instrumentierte, um den unbotmäßigen, doch tatsächlich im nationalen Eigeninteresse handelnden Regierenden in Prag einen Denkzettel zu verpassen. Der Mann an der Spitze dieses perfiden Manövers: Bernd Posselt, langjähriger EU-Parlamentarier, CSU-Mann, Mitglied von Coudenhove-Kalergis Paneuropa-Bewegung und Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Dass ein alter Konflikt sehenden Auges neu entfacht wird, um eine unbequeme Regierung zu schwächen, sagt alles über die angeblichen Vorzeigedemokraten und auf “Gemeinschaft” bedachten EU-Apparatschiks und ihre Erfüllungsgehilfen aus dem deutschen Altparteiensumpf aus. Das Werkzeug der Spaltung ist dabei bekannt – nur die jeweils zynisch benutzte Minderheit wechselt.

Im Mai 2026 fand erstmals in der Geschichte der Sudetendeutsche Tag in Tschechien selbst statt – in Brünn. Es war eine kalkulierte Provokation: Posselt, als langjähriger Europaabgeordneter bestens vernetzt und in beiden Welten zuhause, sowohl als paneuropäischer Idealist wie auch als sudetendeutscher Volkstumskämpfer –, versteht sein Handwerk; kein Wunder: die Sudetendeutsche Landsmannschaft wird durch Bayerns Regierung jährlich mit Millionen von Euro und EU-Interreg-Geldern finanziert. Nun zeichnet sich jedoch ab und es wird klar erkennbar, welchen Zweck das EVP-Netzwerk über die CSU verfolgte: Der Sudetendeutsche Tag in Brünn war kein Zufall und keine bloße Traditionspflege. sondern er sollte ein Anschlag sein gegen eine Regierung, die sich dem Konsens der EVP-Außenpolitik entzieht und die dafür innenpolitisch destabilisiert werden soll.

Das System dahinter

Die Logik dahinter: Tschechien hatte unter Babiš‘ Vorgänger Petr Fiala noch als mustergültiger Durchlauferhitzer westlicher Waffenlieferungen funktioniert – eine Rolle, die Babiš erkennbar nicht fortzuschreiben gedenkt. Für Brüssel und die EVP ist das ein Affront, also wird Druck erzeugt – ethnopolitisch, nicht militärisch. Die Regime-Change-Taktik ist aus den USA bekannt; die EU hat sie längst übernommen, wenn auch mit anderen Mitteln: Sobald eine Regierung aus dem außenpolitischen Gleichschritt ausschert, werden Minderheitenfragen als Druckmittel aktiviert. Gegenüber Orbán und der polnischen PiS zog man LGBTQ-Themen heran. Bei Tschechien sind es ethnische Minderheiten. Das Muster ist immer dasselbe: Eine Minderheit wird politisch instrumentalisiert, medial verstärkt, finanziell gefördert – und als Keil in die Innenpolitik eines Zielstaates getrieben.

Das Gefährliche an diesem Mechanismus ist seine Wirksamkeit auch gegen jene, die sich eigentlich als Gegner globalistischer Strukturen verstehen. Wer heute reflexartig die Sudetenfrage gegen Prag aufgreift, lässt sich von eben jenen Kräften instrumentalisieren, gegen die er zu kämpfen glaubt. Die CSU inszeniert sich als Bewahrerin deutschen Volkstums – und tappt dabei genau in die Falle, die globalistische Netzwerke aus EVP-Apparat, EU-Fördergeldern und transatlantischen NGOs aufgestellt haben. Man wird zum nützlichen Idioten eines Regime-Change-Werkzeugs, ohne es zu merken. Tschechien unter Babiš ist dabei kein Sonderfall. Die Episode ist ein Lehrstück darüber, was passiert, wenn eine Regierung Nein zur Ukraine-Kriegsfinanzierung sagt – und wie sich selbst gut gemeinter nationaler Eifer für fremde Zwecke einspannen lässt.