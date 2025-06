Supersizing USA: Wie sich eine Nation zu Tode frisst

Die USA verfügen über die teuerste Medizin der Welt: Modernste OP-Säle, weltweit renommierte medizinische Hochschulen, dezidierte Spitzenforschung. Doch gleichzeitig hat das Land eine Bevölkerung, die immer früher stirbt. Die Lebenserwartung liegt bei nur 76 Jahren, fünf Jahre niedriger als in Deutschland. Länder wie Polen, Tschechien oder sogar Kuba schneiden besser ab. Die Gründe sind bekannt, doch niemand ändert etwas: Fresssucht bei gleichzeitigem Bewegungsmangel, Adipositas, Fehlernährung.

In amerikanischen Städten sieht man kaum noch Normalgewichtige. Damen und Herren leben in Größe XXXL – und das nicht aus modischen Gründen, sondern weil ihnen schlicht nichts anderes mehr passt. Bequeme Hosen, weite T-Shirts: Hauptsache, der Bauch hat Platz. Über 42 Prozent der Erwachsenen sind adipös, also krankhaft übergewichtig; ihr Body Mass Index (BMI) liegt bei 30 oder mehr. Bezieht man die definitionsgemäß Übergewichtigen (BMI 25-30) mit ein, so leiden drei Viertel der Bevölkerung an Fettsucht.

XXXL als neues Normal, Verdauungsprobleme als Dauerwerbethema

Robert F. Kennedy Jr., der Gesundheitsminister, sagt es deutlich: „Unsere Körper versagen systematisch und niemand will darüber sprechen.“ Gesunde und ausgewogene Ernährung? Selbst kochen? Für die meisten Amerikaner Fehlanzeige. Die Küche in vielen amerikanischen Einfamilienhäusern ist oft nur Staffage, Statussymbol oder Wohnelement – und glänzt oft nach 20 Jahren noch wie neu. Essen kommt aus dem Karton, heiß gemacht in der Mikrowelle. Pizza auf dem Sofa statt Gemüse vom Brett. Kennedy warnt: „Wer nicht mehr kocht, hat keine Kontrolle mehr über das, was er isst.“

Wer amerikanisches Fernsehen schaut, sieht nicht viel über gesunde Ernährung, aber jede Menge Werbung für Abführmittel, Schmerztabletten, Appetitzügler, Cholesterinsenker. Und das hat einen Grund: Ein Großteil der Werbeeinnahmen der US-Sender stammt von genau diesen Produkten – oder von Fast-Food-Ketten. Entweder also von den Problemverursachern, die mit zu fetten oder süßen Produkten locken, oder von den vermeintlichen Problemlösern der Pharmaindustrie.

Symptome statt Ursachen werden behandelt

Wer zahlt, wird in der Berichterstattung geschont. Kritische Berichte über Ernährung oder Medikamente sind daher in den USA Fehlanzeige. Kennedy will auch das ändern. Doch der Widerstand ist groß. Die Folge: Man mampft sich weiter voll und schluckt anschließend die passenden Präparate, statt die eigenen Essgewohnheiten ändern. Rückenschmerzen? Schmerzmittel! Völlegefühl? Abführtablette. Herzprobleme? Pillen.

Nicht die Ursache wird behandelt, sondern die Symptome. Ein Dauerzustand, der der Industrie nützt, aber die Menschen krank hält. Der Staat wird träge. Doch das Problem bleibt nicht privat. Es trifft die Volkswirtschaft und die Gesundheitsversorgung. Und es trifft die Infrastruktur: Polizei und Armee finden kaum noch geeignete Bewerber.

Auch Deutschland auf ungutem Wege

Denn immer mehr Jüngere und Berufseinsteiger sind mit Anfang 30 schon arbeitsunfähig. Kinderärzte melden Bluthochdruck bereits bei Grundschülern. Kennedys Warnung ist daher unmissverständlich: „Wenn der Körper versagt, wird auch der Staat handlungsunfähig.“ Amerika zeigt, wie ein Volk sich durch Bequemlichkeit selbst lahmlegt. Technik allein rettet nicht, wenn niemand mehr vom Sofa aufsteht.

Und Deutschland? Wir sind auf dem gleichen Weg. Auch hier steigt das Durchschnittsgewicht stetig, auch hier wächst eine Generation heran, die Kartoffelchips für Lebensmittel und Fruchtgummis für Vitamine hält. Training und Sport sind löblich, aber vielfach nur eine Ablass- und Ausgleichshandlung; Döner, Imbissbuden, Fast-Food-Ketten schießen noch schneller aus dem Boden als Fitnessstudios. “Burgertum” statt Bürgertum. Die Schäden werden auch bei uns nicht ausbleiben.