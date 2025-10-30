SWR-“Demokratieforum“ auf dem Hambacher Schloss: Umgang statt Argumente

Wer fragt, wie man “mit der AfD umgeht”, statt ihre Argumente zu prüfen, kehrt das Primat der Öffentlichkeit um: Nicht mehr die Sache, sondern die Einordnung der Sache wird zur Nachricht. Das vom “Südwestrundfunk” (SWR) veranstaltete “Demokratieforum” auf dem Hambacher Schloss, in dem die AfD vor Jahren selbst ein „Neues Hambacher Fest“ gefeiert hatte, ist Symptom dieser Verkehrung. Der Sender rahmt „Demokratie & Journalismus – Verantwortung in Zeiten des Wandels“ als Dilemma der Zähmung, als Balanceakt zwischen Berichten und Nicht-Befördern „gefährlicher“ Positionen. Denn: Soll man die AfD „in Livesendungen und Interviews zu Wort kommen lassen und so möglicherweise Falschbehauptungen und Propaganda eine Bühne bieten?“, fragt SWR-Redakteurin Anne Göhrler im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März 2026; hier ist die Partei übrigens – laut letzter Umfrage – mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft vor den Grünen. Genauso erzeugt man eine Scheinmoral, die dem Bürger die Debatte abnimmt, statt sie zu ermöglichen. Der baden-württembergische AfD-Landtagsfraktionschef Fraktionschef Anton Baron hat den Sender prompt aufgefordert, die journalistischen Scheindebatten umgehend zu beenden und zur Landtagswahl eine faire und sachliche Berichterstattung zu gewährleisten.

Der publizistische Reflex, Inhalte vorab in „richtig“ und „falsch“ zu sortieren, ist intellektuell zwar bequem, politisch aber unhaltbar. “Brandmauern” ersetzen keine Argumente; sie sind das Eingeständnis, dass man letztere nicht mehr hat. Ausgerechnet ein ehemaliger Verfassungsrichter wie der einstige saarländische CDU-Ministerpräsident Peter Müller plädiert seit langem für die Kraft des Arguments – nicht für die Bannmeile. Ob im Streit um ein AfD-Verbotsverfahren oder um die kommunikative Abriegelung: Müller erinnert daran, dass der Rechtsstaat Freiheit nicht schützt, indem er sie beschneidet, sondern indem er sie austrägt. Das ist der Ton einer Republik, die sich ihrer selbst sicher ist, nicht der Ton eines pädagogischen Staates.

Ausgerechnet die “Correctiv”-Chefin als Gast

Die SWR-Runde lädt überdies mit Anette Dowideit ausgerechnet die Chefin von “Correctiv” ein – die Chefpropagandistin jener Institution, deren Potsdam-Lügengeschichte politische Massenproteste befeuerte, obwohl sie juristisch mehrfach zurückgepfiffen wurde. Gleich mehrere Gerichte untersagten einzelnen Medien unter Bezug auf “Correctiv”-Darstellungen spezifische Behauptungen, etwa zur vermeintlichen Diskussion der Ausweisung deutscher Staatsbürger; “Cicero” dokumentierte eine Teilniederlage “Correctivs” vor dem Landgericht Hamburg. Wer also Falschinformation beklagt, muss erst einmal die eigene Fallibilität eingestehen – zumal “Correctiv”-Vertreter öffentlich Formulierungen wählten, die später präzisiert werden mussten. Das Problem ist nicht „Fakt gegen Lüge“, sondern der Verlust jeglichen Maßes: Recherche wird zur Erregungskunst, Korrekturen verschwinden im Kleingedruckten.

Hier liegt der Kern des Tumults: Nicht zwischen „Propaganda der Richtigen“ und „Propaganda der Falschen“ ist zu unterscheiden – diese Taxonomie ist selbst Propaganda. Entscheidend ist, ob Ansprüche an Wirklichkeit und Normen offengelegt, belegt und im Widerspruch ausgetragen werden. Ein Journalismus, der Bürger erzieht statt sie zu informieren, wird selbst zum politischen Akteur. Wenn Dowideit dann suggeriert, „eigentlich“ wollten die Leute über Bildung, Infrastruktur und Klima informiert werden und nicht über Migration, dann ist das keine Soziologie, sondern eine angemaßte paternalistische Debattenaufsicht mit raunend-böswilligen Unterstellung gegen erlebte Alltagsprioritäten der Normalbevölkerung. Das Publikum ist kein pädagogisches Kollektiv, sondern ein Plural von Erfahrungen, der seine Themen selbst setzt – und von den Medien eine faire Abbildung erwartet. Dass Politiker das Spiel der Rollenbilder kennen, machte Ricarda Lang kürzlich in “Bild” bemerkenswert deutlich: Sie habe als Parteichefin Dinge gesagt, „die [sie] sich selbst nicht mehr geglaubt“ habe. Diese Selbstdiagnose ist keine private Buße, sondern ein politisches Offenbarungszeugnis: Wenn schon Akteure den performativen Überhang ihrer Kommunikation einräumen, verbietet sich die moralische Überhöhung gegenüber Andersdenkenden. Man kann nicht einerseits die eigene Inszenierung gestehen und andererseits die Opposition als „Desinformation“ exkommunizieren. Wer Glaubwürdigkeit will, muss messen – nicht etikettieren!

Bevormundende Kuratorenhaltung

Das SWR-“Demokratieforum” könnte ein Ort der Öffnung sein – eine Rückkehr zum einfachen, strengen Handwerk: Darstellung, Gegenrede, Urteil. Doch der Rahmen „Wie umgehen mit…?“ suggeriert bereits, dass der Bürger vor einem gefährlichen Stoff zu schützen sei. Diese Kuratorenhaltung erzeugt den Verdacht, der Diskurs werde nicht mehr geführt, sondern verwaltet. Der Politbetrieb liefert dafür täglich Belege: „Brandmauern“ als Ersatzkonzept, „Haltungsjournalismus“ als Qualitätsausweis, „Faktenchecks“ als Stellvertreterverfahren, in dem die Redaktion zugleich Ankläger, Gutachter und Richter ist. Die Folge ist nicht Stabilität, sondern Eskalation: Wer ausgesperrt wird, wächst außerparlamentarisch; wer abgewertet wird, wächst in den Umfragen. Auch nüchterne Analysen aus Wissenschaft und Medien belegen: Die Mauerpolitik polarisiert, aber befriedet nicht.

Für Baden-Württemberg und die anstehenden Wahlen heißt das: Der SWR schuldet dem Souverän eine Berichterstattung, die Konflikte sichtbar macht statt sie zu moderieren. Das betrifft Migration ebenso wie Energiepreise, Sicherheit, Schule, Bauen. Ein Sender, der Debattenflächen fair öffnet, schützt die Demokratie besser als ein Sender, der Gatekeeping zur Tugend erklärt. Gerade weil das Hambacher Schloss eine Ikone bürgerlicher Selbstermächtigung ist, sollte dort keine Pädagogik triumphieren, sondern der auszuhaltende Widerspruch. Die Lehre aus Potsdam und den folgenden Gerichtsbeschlüssen ist also eine doppelte: Recherchen können wichtig sein – und zugleich fehlbar.

Es braucht den die offene Debatte

Ein Rechtsstaat lebt davon, dass auch prominente Narrative korrigiert werden können. Wer diese Korrekturen als „Angriff auf den Journalismus“ brandmarkt, verwechselt Unfehlbarkeitsansprüche mit Pressefreiheit. Doch diese ist kein Dogma-Schild; sie bedeutet die Freiheit, auch sich selbst zu widersprechen. Dass “Correctiv”-Thesen teils juristisch für falsch erklärt und relativiert wurden, schmälert nicht die Legitimität harter Recherchen (mit denen die Potsdam-Kampagne nicht das Geringste zu tun hatte) – es erinnert Journalismus und Publikum daran, dass Wahrheit in einer offenen Gesellschaft den Prozess braucht, nicht die Pose.

Am Ende steht eine schlichte Forderung, die älter ist als jede Talkshow: Lasst die Argumente sprechen! Kein Blacklisting, keine moralische Einfriedung, keine didaktische Themensetzerei, keine Vorab-Warnhinweise und framende Beipackzettel! Wer überzeugt ist, dass die AfD falsch liegt, muss dies sachlich begründen; wer überzeugt ist, dass Migration, Inflation, Energie und Sicherheit die Topthemen sind, muss die Wirklichkeit der Menschen sprechen lassen – und sich ihren Einwänden stellen. Die Praxis des Aus- und Weglassens hat exakt den Vertrauensverlust erst produziert, den man nun beklagt. Zurück bleibt ein Publikum, das sich seine Öffentlichkeit selbst sucht – oft roh, manchmal schrill, aber frei. Die allemal bessere Antwort darauf ist nicht die “Brandmauer”, sondern die offene Debatte. Alles andere bleibt Verwaltung und Einhegung von Meinung. Die demokratische Öffentlichkeit steht besser da, wenn sie prüft – nicht, wenn sie erzieht.