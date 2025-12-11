Syrien ein Jahr nach Assads Sturz: Zwischen Ruinen und Neuanfang – oder vom Regen in die Traufe?

Ein Jahr ist vergangen, seit Präsident Bashar al-Assad aus Damaskus geflohen ist und nach Russland geflüchtet ist. Die Straßen der Hauptstadt wirken verändert: Symbole des alten Regimes sind verschwunden, die Flaggen ausgetauscht, Parolen und Graffiti reflektieren eine neue islamistische Ordnung. In Idlib und Damaskus dominiert nun die Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) unter ihrem Anführer Ahmed al‑Sharaa, besser bekannt unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al‑Jolani. Vor den Augen der Bevölkerung inszeniert die Gruppe militärische Demonstrationen: Soldaten auf Motorrädern und weißen Pickups fahren durch die Straßen, Gleitschirm-Shows werden vorgeführt, und lautstarke Rufe „Allahu Akbar“ hallen durch die Stadt. Viele Parolen beziehen sich auf Gaza, was die ideologische Ausrichtung der Bewegung und ihre Nähe zu regionalen sunnitisch-islamistischen Strömungen verdeutlicht.

Trotz des politischen Umbruchs bleibt Syrien ein Land in Trümmern. Häuser sind zerbombt, Straßen und Infrastruktur stark beschädigt. Die Bevölkerung lebt in einer Mischung aus Hoffnung und Resignation: Märkte sind geöffnet, doch viele Familien kämpfen ums tägliche Überleben, und die Preise für Lebensmittel und Grundbedarf bleiben hoch.

Neue Ordnung, neue Allianzen

Die HTS bemüht sich, sich als legitime Übergangsregierung zu präsentieren. Die Verbindungen zu Katar und zur Türkei werden öffentlich betont, wirtschaftliche Kontakte nach außen scheinen darauf abzuzielen, internationale Anerkennung zu gewinnen. Die geistige Nähe zur Hamas und zum Feindbild Israel ist offensichtlich; ein zentrales Element der neuen syrischen Führung ist diese klare ideologische Ausrichtung. Die Feindschaft gegenüber Israel bildet gar das Herzstück der politischen Rhetorik. Viele Parolen während der Paraden lauten: „Gaza, Gaza, wir stehen bis zum Tod an deiner Seite“ – ein deutliches Signal der Solidarität mit der palästinensischen Hamas.

Die ideologische Nähe zur Hamas zeigt sich in mehreren Kernpunkten: Zum einen in der Islamische Staatsideologie; sowohl HTS als auch Hamas definieren Staat und Gesellschaft stark entlang sunnitisch-islamistischer Prinzipien. Dann im Widerstand gegen Israel, das als existenzieller Feind gesehen wird. Die militärischen Demonstrationen, Loyalitätsbekundungen und rhetorische Bezugnahmen auf Gaza untermauern die Feindlinie. Und schließlich auch in der transregionalen Solidarität: Die politische Rhetorik betont eine sunnitische Solidarität über nationale Grenzen hinweg, die Syrien in eine größere sunnitisch-islamistische Bewegung einbindet. Diese an den einstigen Panarabismus erinnernde Ausrichtung beeinflusst sowohl die innere Politik als auch die Außenpolitik: Israel gilt als Gegner, gegen den strategische, propagandistische und ideologische Maßnahmen gerechtfertigt erscheinen. Die Nähe zur Hamas ist dabei überwiegend ideologisch und rhetorisch, nicht militärisch, doch sie stabilisiert das Narrativ des Widerstandes und festigt die neue Legitimität der Führung.

Syrien im Wandel

Für viele Syrer bedeutet das Ende von Assads Herrschaft die Aufhebung einer jahrzehntelangen Last. Gleichzeitig ist die neue Ordnung fragil, und das Land bleibt stark auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die politische Landschaft ist neu, instabil und noch im Entstehen begriffen.

All die militärischen Paraden, Shows, Fahnen und Parolen verdeutlichen, dass Syrien in eine neue Phase eingetreten ist: Zwischen Hoffnung auf Stabilität, dem Versuch, internationale Beziehungen zu gestalten, und der Gefahr erneuter Konflikte. Die ideologische Verankerung im sunnitisch-islamistischen Lager, insbesondere die Nähe zu Hamas und die Feindschaft gegenüber Israel, prägt die politische Kultur und Sicherheitslogik des Landes nachhaltig.