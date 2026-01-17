Syrien und die Kurden: Der Rückzug, ein Dekret und ein erneut nur fragiles Gleichgewicht am Euphrat

Der Euphrat ist in Syrien seit Jahren mehr als ein Fluss. Er markiert eine militärische, politische und symbolische Trennlinie in einem Land, dessen staatliche Ordnung seit 2011 fragmentiert ist. Was sich in den vergangenen 24 Stunden östlich und westlich dieses Stroms ereignet hat, fügt sich in eine lange Geschichte wechselnder Allianzen, gebrochener Versprechen und externer Einflussnahme ein – und zeigt zugleich, wie brüchig das gegenwärtige Machtgleichgewicht bleibt. Am gestrigen Abend kündigte Metlum Abdi, der Oberkommandierende der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), nach Rücksprache mit „befreundeten Staaten“ den Rückzug seiner Einheiten aus der Region Deir ez-Zor östlich des Euphrat an. Die Wortwahl war auffällig vage, die Botschaft hingegen eindeutig: Die Kurden, die in den vergangenen Jahren mit amerikanischer Unterstützung den sogenannten „Islamischen Staat“ zurückgedrängt hatten, ziehen sich aus einer strategisch wie symbolisch bedeutsamen Region zurück.

Bereits wenige Stunden später nutzte Damaskus das entstandene Machtvakuum. Am Morgen rückten Einheiten der syrischen Armee in Deir ez-Zor ein und nahmen die Stadt kampflos ein. Für das Regime ist dies ein Erfolg, der an frühere Phasen des Krieges erinnert, in denen nicht militärische Überlegenheit, sondern das geschickte Ausnutzen politischer Konstellationen Geländegewinne ermöglichte. In der Nacht folgte ein Schritt, der auf Ausgleich zielte – oder zumindest so gelesen werden kann. Präsident Ahmed al-Shaara unterzeichnete ein Dekret, das die Rechte der Kurden garantiert und ihnen die Rückkehr in ihre Häuser erlaubt, sofern sie unbewaffnet sind. Solche Zusicherungen haben in der syrischen Geschichte eine lange, ambivalente Tradition. Schon unter Hafis al-Assad und später unter dessen Sohn Baschar wurden kurdische Loyalität und begrenzte Zugeständnisse immer wieder gegeneinander aufgerechnet, ohne die strukturelle Marginalisierung der Kurden grundlegend zu beenden.

Prekäre politische Absicherung

Dass dieses Dekret gerade jetzt erlassen wurde, gilt in Washington als kein Zufall. Das “Wall Street Journal” berichtet von großer Sorge in der amerikanischen Regierung über das türkisch-syrische Vorgehen gegen die kurdischen Verbündeten der USA. In Washington fürchtet man demnach, dass sich gemeinsame militärische Aktionen von Ankara und Damaskus auch auf Gebiete östlich des Euphrat ausdehnen könnten – jenes Territorium, das bislang als letzter sicherer Rückzugsraum der SDF galt. Nach Angaben der Zeitung drohte US-Vizepräsident J. D. Vance Syrien hinter den Kulissen mit der Wiedereinführung von Sanktionen, sollte Damaskus seine Beziehungen zu den Kurden nicht normalisieren. Diese Drohung habe maßgeblich zur gestrigen Verkündung des Präsidialdekrets beigetragen. Die Vereinigten Staaten, die sich militärisch aus Teilen Syriens zurückgezogen haben, versuchen damit erneut, politischen Einfluss durch wirtschaftlichen Druck auszuüben.

Die Situation erinnert an frühere Wendepunkte des syrischen Krieges: Die Kurden stehen zwischen regionalen Mächten und globalen Interessen, ihr militärischer Nutzen wird anerkannt, ihre politische Absicherung bleibt prekär. Die Türkei betrachtet jede Form kurdischer Autonomie an ihrer Südgrenze als Bedrohung, Damaskus will die territoriale Kontrolle zurückgewinnen, Washington sucht Stabilität, ohne sich dauerhaft zu binden.

Ob der Rückzug der SDF und das Dekret aus Damaskus zu einer nachhaltigen Beruhigung führen oder nur eine weitere Zwischenetappe in einem langen Konflikt markieren, ist offen. Sicher ist lediglich: Am Euphrat verschieben sich erneut die Linien – und mit ihnen die Hoffnungen und Ängste eines Volkes, das in der Geschichte Syriens allzu oft zum Spielball fremder Interessen geworden ist.