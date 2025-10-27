Syrien versucht händeringend, seine Staatsbürger zurückzuholen – doch Deutschland bürgert sie lieber ein

Die syrische Regierung setzt weiterhin alles daran, möglichst viele ihrer Landsleute nach Hause zu holen, damit sie beim Wiederaufbau des Landes helfen. Denjenigen, die derzeit in Nordafrika – vor allem in den küstennahen Lagern in Libyen – festsitzen und hoffen, mit Hilfe der von der deutschen Bundesregierung mitfinanzierten “Seenotretter” nach Europa und am besten natürlich nach Deutschland zu gelangen, bietet sie nun kostenlose Flugtickets für die Heimreise an – und das mit durchaus beachtlichem Erfolg: Tausende Syrer sollen sich für das Programm angemeldet haben, rund 700 haben sich bereits Passierscheine beschafft, die ihnen die Rückreise ermöglichen. Die Weltbank schätzt, dass der Wideraufbau Syriens mehr als 192 Milliarden Euro kosten wird. Nicht schmecken dürfte dies den pseudohumanitären Mittelmeer-Schlepperorganisationen und “Seenotrettungs”-NGOs, denen auf diese Weise die Kundschaft abgeworben wird. Aber keine Sorge: Die linkste Bundesregierung aller Zeiten wird sie bestimmt auch weiter alimentieren…

Im August war die seit 13 Jahren geschlossene syrische Botschaft in Tripolis wiedereröffnet worden, ohne die das Programm der neuen Herren in Damaskus nicht umsetzbar wäre. Ansonsten wäre es in der Tat schwierig gewesen, nach Syrien zurückzukehren, berichtet ein seit drei Jahren in Libyen lebender Syrer. Sobald er wieder in Syrien sei, „werden wir uns bemühen, zu arbeiten und alles wieder aufzubauen, angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen“.

Es ging nie um Hilfe, sondern Umsiedlung

Solche Worte hört man von den rund 955.000 in Deutschland lebenden Syrern leider nicht. Viele von ihnen entfalten zwar eine rege Urlaubsreisen-Aktivität in die alte Heimat, was zwar verboten ist, aber so gut wie nie Konsequenzen nach sich zieht – und werden derweil trotzdem weiter finanziert vom deutschen Steuerzahler. Doch zurückkehren will keiner mehr, obwohl sämtliche angeblichen “Fluchtgründe” längst entfallen sind. Bis Ende August 2025 kehrten ganze 1.867 Syrer in die Heimat zurück; dafür wurden im vergangenen Jahr 83.150 von ihnen eingebürgert, dieses Jahr sollen es noch mehr werden – womit 10 Jahre nach Merkels Grenzöffnung die eigentliche Absicht der Massenmigration glasklar aufscheint: Es ging nie um temporärer Hilfe, sondern um Siedlungspolitik und faktische Umvolkung.

Aber ob mit oder ohne deutschen Pass: “Unsere“ Syrer haben schlicht keinen Grund, Deutschland zu verlassen. Denn die Sozialleistungen, die sie hier erhalten, liegen um ein Zigfaches über dem, was sie zu Hause mit Arbeit verdienen könnten. Und die Bundesregierung übt nicht etwa Druck aus, und sei er noch so sanft, um eine Million mehrheitlich kulturell inkompatibler Menschen außer Landes zu schaffen (zumal Syrer in fast allen Gewaltdeliktgruppen der Kriminalstatistik weit überrepräsentiert sind), sondern macht sich wie üblich zum Anwalt der Migrationslobby, indem sie deren Argumente zum dauerhaften Hierbleiben nachbetet: „Insbesondere die politisch instabile Lage sowie die fehlende Infrastruktur in Syrien und die daraus resultierenden Erschwernisse führen zu einer erschwerten Umsetzung der Reintegrationsunterstützung im Zielland“, schwurbelt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) .nbürgerung mitnimmt, legt ein weiterhin beredtes Zeugnis über den nackten Wahnsinn der deutschen Asylpolitik ab.