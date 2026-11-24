Die Berliner Linke will die Sonderbefugnisse der Polizei in zentralen Bereichen abschaffen und den Einsatz von KI zur Überwachung stoppen. Mit dieser Forderung gerät die SPD in den Koalitionsverhandlungen unter Druck – denn sie war es, die die jüngste Verschärfung des Berliner Polizeigesetzes gemeinsam mit der CDU beschlossen hat. Wie “Bild“ gestern berichtete, hat die Linke ein internes Sicherheitspapier in die Verhandlungen mit Grünen und SPD eingebracht. Dieses sieht vor, Polizeibefugnisse in Berlin zurückzunehmen und Sicherheitsgesetze in Karlsruhe überprüfen zu lassen. Welche Bundesregelungen im Einzelnen betroffen wären, geht aus dem öffentlich zugänglichen Teil des Berichts nicht hervor.

Besonders spürbar wäre der Wegfall der sogenannten “kriminalitätsbelasteten Orte”. Dort darf die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen die Personalien von Menschen feststellen, auch wenn gegen sie kein konkreter Tatverdacht besteht. Fällt diese Sonderregelung, reicht der Aufenthalt an einem solchen Ort als Grundlage für eine Kontrolle künftig nicht mehr aus. Die Polizei könnte dort weiterhin Streife fahren und bei konkreten Anhaltspunkten einschreiten. Für vorbeugende Kontrollen hätte sie jedoch weniger Spielraum. Die Linke begründet ihre Forderung mit dem “Schutz vor diskriminierenden Kontrollen”.

Kriminelle und Clans freuen sich

Was der Wegfall der Sonderbefugnisse praktisch bedeuten würde, zeigt der Görlitzer Park. Dort registrierte die Polizei beispielsweise zwischen März und Mai dieses Jahres im Zusammenhang mit Drogenhandel 14 Tatverdächtige; zehn von ihnen hatten die Staatsangehörigkeit eines westafrikanischen Landes. Am Bahnhof Neukölln und an der Hermannstraße kommen laut Polizei zum illegalen Drogenhandel Straftaten aus dem Bereich der Clankriminalität hinzu. An solchen Brennpunkten kann die Polizei bislang unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne konkreten Tatverdacht die Personalien feststellen. Mit der Abschaffung der Sonderregelung würde der Aufenthalt an einem solchen Ort allein für eine Kontrolle nicht mehr ausreichen

Auch bei der digitalen Polizeiarbeit geht es um konkrete Befugnisse. Das Ende 2025 geänderte Berliner Polizeigesetz erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen den biometrischen Abgleich mit öffentlich zugänglichen Daten im Internet. Würde diese Befugnis gestrichen, könnte die Berliner Polizei dieses Instrument zur Identifizierung von Personen auf Grundlage des Landespolizeigesetzes nicht mehr einsetzen. Linke und Grüne haben bereits im August eine Überprüfung mehrerer Vorschriften der Reform durch den Berliner Verfassungsgerichtshof beantragt. Sie halten die Eingriffe in die Grundrechte für zu weitreichend.

Weniger Strafverfolgungsdruck bei Drogen

In der Drogenpolitik setzt die Berliner Linke laut ihrem Wahlprogramm auf weniger Strafverfolgungsdruck für Konsumenten und auf legale, nicht gewinnorientierte Bezugsangebote. Dafür strebt sie eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes auf Bundesebene an. Die Berliner Koalition könnte eine solche Reform politisch anstoßen. Wie sie gegen den offenen Straßenhandel vorgehen will, bleibt eine eigene Frage für die Verhandlungen.

Im gemeinsamen Sondierungspapier hatten Linke, Grüne und SPD zunächst vereinbart, die Videoüberwachung sowie die bestehenden Messer- und Waffenverbotszonen 2028 unter Einbeziehung der Polizei zu überprüfen. Für die SPD stellt sich nun die Frage, welche der von ihr mitbeschlossenen Polizeibefugnisse sie im Koalitionsvertrag verteidigen will. Der innenpolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Martin Kohler, warf der Linken vor, die Polizei zu schwächen, und verlangte von SPD-Innensenatorin eine Erklärung.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis“.