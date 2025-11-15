Systematische Veruntreuung des „Sondervermögens für Infrastruktur“ – jetzt sogar für die Förderung von noch mehr Migration

Das im März vom gerade erst abgewählten Bundestag abgenickte 900-Milliarden- Schuldenpaket ist und bleibt die Ur- und Erbsünde dieser Regierung. Nicht nur die Art seines Zustandekommens, sondern auch die Verwendung der gepumpten Gelder – vor allem jener aus dem angeblich strikt zweckgebundenen 500-Milliarden-Euro -„Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz“ – ist ein einziger Betrug. Das Geld fließt nämlich zu weiten Teilen nicht seinem eigentlichen Zweck zu, sondern wird zum Stopfen von Haushaltslöchern missbraucht. Dies wurde mit einer Hintertür im entsprechenden Grundgesetz-Artikel 143h ermöglicht. Darin heißt es: „Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten. Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird.“

Auf eine Anfrage der britischen „Financial Times“ (FT) zu diesem letzten Satz erklärte das Bundesfinanzministerium, das Grundgesetz schreibe vor, dass mindestens zehn Prozent des Kernhaushalts für Investitionen verwendet werden müssten. „Jeder darüber hinausgehende Betrag gilt als ,zusätzlich‘ und kann aus dem neuen 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturfonds des Landes finanziert werden.“ Das ist natürlich praktisch, wobei sich natürlich die Frage aufdrängt, ob die „Zusätzlichkeit“ für Finanzminister Lars Klingbeil bereits dann erfüllt ist, wenn im Kernhaushalt des Bundes zehn Prozent der Ausgaben in Investitionen fließen –oder ob die Zehn-Prozent-Quote lediglich die notwendige Bedingung dafür ist, dass die 500 Milliarden Euro Schulden rein für zusätzliche Ausgaben investiert werden dürfen? Im ersteren Fall könnte die Regierung nahezu beliebig über das Geld verfügen und genau so scheint es inzwischen auch Usus zu sein.

Ein einziges Lügengebilde

In Paragraph 2 des „Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIKG), welches das Sondervermögen aus dem Grundgesetz als Bundesgesetz näher ausgestaltet, heißt es zwar: „Aus dem Sondervermögen werden zusätzliche Investitionen von bis zu 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 finanziert“; in Paragraph 4, Absatz 3, Satz 1 folgt aber die Einschränkung: „Zusätzlich sind die Investitionen nach den Absätzen 1 und 2 (die beschreiben, in welchen Ressorts die Mittel verwendet werden, die Red.), wenn die im jeweiligen Haushaltsjahr im Bundeshaushalt insgesamt veranschlagten Ausgaben für Investitionen im Sinne von Paragraph 13 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 der Bundeshaushaltsordnung zehn Prozent der veranschlagten Ausgaben im Bundeshaushalt übersteigen“. Damit ist die „Zusätzlichkeit“ also ausschließlich über die Zehn-Prozent-Investitionsquote im Bundeshaushalt definiert.

Im Gesetz ist somit das Gegenteil von dem verankert, was der Kanzler der Lügen Friedrich Merz und Klingbeil mehrfach beteuert haben. Merz hatte bei der Abschluss-Debatte im Bundestag von einem “Sondervermögen” (also Neuschulden) gesprochen, „das in den nächsten zwölf Jahren bis zu 500 Milliarden Euro neue Schulden für zusätzliche Investitionen erlaubt“, und sein eigentlicher Schattenkanzler Klingbeil hatte sogar getönt: „Sie haben doch die Sorge, um es hier einmal auszusprechen, dass mit dem Sondervermögen wir die Mütterrente oder die Mehrwertsteuer in der Gastronomie, dass wir die Senkung dort finanzieren. Ich kann Ihnen hier am Pult sehr klar sagen: Das wollen wir nicht. Es geht darum, dass wir einen Investitionsbooster in diesem Land auslösen und wir dafür sorgen, dass viel mehr Investitionen auf den Weg gebracht werden.“ Die letzten Monate haben auch dieses Gerede als einziges Lügengebilde entlarvt: Die 100 Milliarden Euro aus dem „Sondervermögen“, die an die Bundesländer gehen, sind dort an keinerlei Zweck gebunden. Die „Wirtschaftsweisen“ und das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kritisieren, dass mindestens die Hälfte der neu aufgenommenen Schulden eben nicht für zusätzliche Investitionen ausgegeben werden.

Noch mehr Staatsschulden für noch mehr Zuwanderung

So wird etwa auch die neue „Work-and-Stay-Agentur“, mit der die Regierung entgegen sämtlicher Wahlversprechen der Merz’schen Lügenunion wieder einmal ausländische „Fachkräfte“ nach Deutschland locken will, aus dem „Sondervermögen“ bezahlt. Bis 2029 werden dafür sagenhafte 775 Millionen (!) Euro rausgehauen – wohlgemerkt, um noch mehr Migration zu organisieren. Dieses Beispiel zeigt die Dreistigkeit der Veruntreuung von mit einem Finanzputsch qua bereits abgewähltem Parlament erschlichenen Schuldengelder sogar für Projekte, die die völlige Perversion der politischen Absichtserklärungen der Regierung selbst bedeuten. Unterm Strich kann man den Vorgang auf die Formel bringen: Noch mehr Staatsschulden für noch mehr Zuwanderung – beides wollte Merz bekanntlich beenden.

Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio hatte zwei Tage vor der Verabschiedung der Schulden gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erklärt: „Der politisch heikle Punkt liegt ja darin, dass die großen Kreditermächtigungen jetzt nicht zu einer Erhöhung konsumtiver Ausgaben von Bund und Ländern führen, weder direkt noch indirekt. Die im Text vorgesehene ,Zusätzlichkeit‘ wird an eine ,angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt‘ gebunden. Das wird durch Bundesgesetz konkretisiert, könnte aber auch zum verfassungsrechtlichen Streitfall führen“ – und in diesem Bundesgesetz wird die „Zusätzlichkeit“ eben so definiert, dass sie bereits bei einer Investitionsquote von zehn Prozent im Bundeshaushalt erreicht ist.

Vor juristischen Folgen dieses kolossalen Betruges bewahrt die Regierung ihre demokratiefeindliche Brandmauer: Denn für eine Verfassungsbeschwerde wären die Stimmen eines Viertels der Bundestagsabgeordneten erforderlich, und diese könnten nur mit der AfD zustandekommen, mit der natürlich niemand zusammenarbeiten will – und schon gar nicht, um diese Schuldenorgie und das an Regierungskriminalität grenzende Verhalten dieses Horrorkabinetts zu stoppen geschweige denn ihre desaströsen Entscheidungen rückgängig zu machen. Einmal mehr zeigt sich, dass in der zur Demokratiesimulation herabgewürdigten BRD alles getan wird, um das herrschende Parteienkartell profitieren zu lassen, während die Bürger nach Strich und Faden belogen und betrogen werden. Die grenzenlose Verkommenheit dieser zynischen Kaste, die völlig skrupellos künftigen Generationen einen gigantischen Schuldenberg und ein in den wirtschaftlichen Ruin getriebenes Land hinterlässt, wird nur noch von ihrer Verlogenheit übertroffen.