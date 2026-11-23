Vor kurzem erst hat ein Untersuchungsrichter in Nanterre gegen den französischen Philosophen und Bestsellerautor Michel Houellebecq Ermittlungen wegen Beihilfe zur “Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt” eingeleitet. Der Grund: Houellebecq – der bei Linkswoken seit Jahren als Autor des prophetisch-dystopischen Romans “Unterwerfung“ verhasst, ist in dem ein (inzwischen schon erschreckend weit von der Realität eingeholtes) islamisiertes Frankreich gezeichnet wird – hatte in einem vier Jahre alten (!) Interview mit dem Philosophen Michel Onfray erklärt, Franzosen mit französischen Wurzeln wollten nicht, dass Muslime sich assimilierten. Stattdessen würden sie hoffen, so Houellebecq, dass jene endlich aufhörten, sie zu bestehlen und anzugreifen; am besten sei es, wenn die Muslime das Land verließen. Er prophezeite Onfray zudem: “Wenn ganze Gebiete unter islamistischer Kontrolle stehen, wird es meiner Meinung nach Akte des Widerstands geben. Es wird Anschläge und Schießereien in Moscheen geben, in Cafés, in denen Muslime verkehren, kurz: umgekehrte Bataclans”. Für solche Aussagen, die nicht nur von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern von der bitteren Wirklichkeit zunehmend bestätigt werden, gerät man also auch in Frankreich inzwischen ins Visier der Staatsmacht.

Doch das ist nicht alles: Nun sieht sich Houellebecq auch noch kafkaesk anmutenden Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber. Im wird vorgeworfen, sich vor acht Jahren (!) bei den Dreharbeiten zum Film “Thalasso” in einem Wellness-Hotel an der Küste der Normandie an zwei Darstellerinnen vergangen haben – und das auch noch mit der französischen Schauspielerlegende Gérard Depardieu als Komplizen. Täter wie Opfer sollen dabei stark alkoholisiert gewesen sein; der Vorfall habe in Begleitung des Regisseurs Guillaume Nicloux und bei weiter laufenden Kameras stattgefunden. Eine der beiden Darstellerinnen hat letztes Jahr Anzeige erstattet – bezeichnenderweise über sieben Jahre nach den angeblichen Vorfällen; Medienberichten zufolge laufen seitdem Vorermittlungen. Bei Gérard Depardieu geht es um den Verdacht der Vergewaltigung und der gemeinschaftlich begangenen sexuellen Nötigung, bei Houellebecq um sexuelle Übergriffe und Beihilfe zu einer gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung. Dem Regisseur Nicloux wird ebenfalls Beihilfe zu Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen sowie die unzulässige Aufzeichnung sexueller Bilder unter Verletzung der Privatsphäre vorgeworfen.

Alte weiße Männer: Schuldig bei Verdacht

Konkret soll Houellebecq das Opfer auf ein Bett geworfen und festgehalten haben, während Depardieu sie mit seinem Finger penetriert habe. Nicloux erklärte, ihm sei bei den Dreharbeiten kein Zwang aufgefallen. Er habe sich dennoch später bei der Schauspielerin entschuldigt. Als Begründung, warum auch sie, wie so viele vorgebliche Opfer, diese ganz ungeheuerlichen Anschuldigungen nicht viel früher erhoben hat, sondern erstaunlicherweise erst nach vielen Jahren und dann ausgerechnet zu einem politisch opportunen Zeitpunkt – in diesem Fall just jetzt, da sowohl Houellebecq wie auch Depardieu als Inbegriffe des neuen Hassbilds “reaktionäre alte weiße Männer” (und noch dazu mit verdächtiger “rechter“ Gesinnung) zum Abschluss freigegeben sind. Man kennt es von Donald Trump, der stets in den kritischen Phasen seiner Präsidentschaftswahlkämpfe – wie auch kürzlich vor den Midterms wieder – mit archaischen Vergewaltigungsvorwürfen überzogen wurde.

Als Begründung behauptet das angebliche Opfer im Fall Houellebecq / Depardieu, es habe den beiden zunächst mit Anzeige gedroht, sei dann aber durch gut bezahlte neue Verträge davon abgehalten worden. Erst als sich Depardieu im März 2025 wegen sexuellen Missbrauchs bei Dreharbeiten zu einem anderen Film vor Gericht verantworten musste, habe sie sich entschieden, doch noch Klage einzureichen. Sodann folgte die übliche Litanei, wie man sie von spätberufenen Belastungszeuginnen im Fall Harvey Weinstein kennt: Teil ihrer Motivation sei es gewesen, „andere Frauen zu ermutigen, die sich noch nicht trauen, das Wort zu ergreifen“. Sie wolle aber auch einen Blick “hinter die Kulissen der Filmwelt” werfen, die „ihre ‚heiligen Monster‘ erschafft und schützt“. In Wahrheit dürfte hinter dieser pathetischen Begründung eher die Absicht stecken, zwei unangepasste nicht-linke öffentliche Reizfiguren einem öffentlichen Scherbengericht des Emöriums vorzuwerfen. Es ist ein absolutes Unding und eine Gefährdung des Rechtsfriedens, wenn Opfer – falls sie es wirklich sind – fast sieben (oftmals sogar noch weitaus mehr) Jahre nach der behaupteten Tat Anzeige erstatten. Im vorliegenden Fall ist dies umso bizarrer, als die Frau offenbar darauf hinwirkte, dass das Roh- und damit Beweismaterial damals vernichtet wurde.

Die wahren Verbrechen bleiben unerwähnt

Es gibt also praktischerweise keinerlei Möglichkeit, ihre Angaben zu überprüfen. Wie so oft, werden auch hier Jahre oder gar Jahrzehnte später Vorwürfe sexueller Übergriffe in den Raum gestellt, die sich nicht beweisen lassen, aber auffällig oft gegen Männer gerichtet sind, die politisch unbequem sind. Hier trifft es nun den Islamkritiker Houellebecq und den Russland-Freund Depardieu, und das auch noch zu einem Zeitpunkt, zu dem die rechte Marine Le Pen in sämtlichen Umfragen für die Präsidentschaftswahl im kommenden April weit vorne liegt. Es braucht also weder viel Phantasie noch bösen Willen, um hier eine konzertierte Aktion zu vermuten. Der „Fall“ zeigt wieder einmal, dass dringend eine kürzere Verjährungsfrist für die Anzeige solcher angeblichen Vergewaltigungen eingeführt werden müsste, da die Anschuldigungen sich einfach nach so vielen Jahren nicht mehr belegen lassen und letztlich nur Behauptungen übrigbleiben. Wer nach Verjährung solche Taten anzeigt, macht sich in jedem Fall eines Rufmords schuldig, den die vermeintlichen Täter nicht mehr loswerden. Das Risiko, dass mit dieser Masche Unschuldige vernichtet werden, ist schlicht zu groß.

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Umso ungeheuerlicher ist vor dem Hintergrund solcher nonchalant verzögert in den Raum geworfenen Anschuldigungen und des durch sie ausgelösten riesigen Medienechos der Umstand, dass zeitgleich nicht bloß behauptete, sondern zweifelsfrei stattgefundene alltägliche (Gruppen-)Vergewaltigungen durch zugewanderte Jungmänner eine nicht annähernd vergleichbare öffentliche Empörung auslösen. Im Gegenteil: Solche Fälle werden von der Mainstream-Journaille, die über die Vorwürfe gegen Houellebecq, Depardieu oder auch Donald Trump in epischer Breite berichtet, nach Kräften verharmlost, in lakonischer Knappheit Kürze vermeldet oder am liebsten gleich ganz totgeschwiegen. An den unzähligen realen Leidtragenden dieser Verbrechen besteht im Gegensatz zu hochgradig unglaubwürdigen, aus dubiosen Motiven handelnden und nicht selten aufmerksamkeitssüchtigen “Opfern“ der prominenten “Missetäter” keinerlei Interesse. Unbelegte und unbelegbare Behauptungen gegenüber alten weißen Männern werden aber ausgeschlachtet und selbst nach Freisprüchen noch wiederholt. Mit dieser selektiven Berichterstattung schützt man nicht nur die wahren Verbrecher, sondern erweist auch den Opfern einen Bärendienst.