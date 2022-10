Systemfunk: Der stündliche Nachrichten-Terror

Hand auf Herz, werte Leser: Was empfinden Sie, wenn Sie während der Arbeit, im Auto oder zuhause Radio oder Fernsehen eingeschaltet haben, um in erster Linie Musik zu hören, und pünktlich, jede volle Stunde, vom nervenden Signal der anstehenden Nachrichten gestört werden, in denen „das Wichtigste aus Deutschland und der Welt” verkündet wird? Hören Sie dergleichen Meldungen noch interessiert zu – oder halten sie es eher so wie der Autor dieser Zeilen – und schalten reflexartig leiser oder gleich aus?

Überall in den systemnahen und regierungstreuen Sendeanstalten „vermarktet” man ja bekanntlich ähnlich klingende Nachrichten unter Anlegung ähnlicher Framing-Filter. Kunststück – entstammen diese ja zumeist auch den gleichen Agenturquellen (vor allem der Deutschen Presse-Agentur, dpa). Kennzeichen dieses Nachrichtenmixes ist die konstante Vermeidung unangenehmer Dinge wie beispielsweise Migrantengewalt, Ausblendung der negativen Folgen der sogenannten „Energiewende” wie etwa explodierende Preise, Firmenschließungen und Massenarbeitslosigkeit, und das beharrliche Versäumnis, Fehlentscheidungen der großen Politik dezidiert zu thematisieren. Nichts von dem, was der aktuellen Staatsräson widersprechen würde, kommt hier zum Vortrag. Stattdessen lobt man die Grünen, schürt ein bisschen Angst vor dem Klimakollaps, wahlweise auch vor Putin, Corona oder AfD, lässt die (eigene) Moral hochleben und ansonsten den Herrgott einen guten Mann sein.

Abgebrühtheit tut not

Im Umkehrschluss gibt es allerdings auch kaum mehr wirklich gute Nachrichten, über die man sich freuen könnte. Merke: Die Welt ist grundsätzlich schlecht, und wir als Deutsche ohnehin. Nostra culpa, nostra maxima culpa! Um unter diesen mentalen Voraussetzungen eine gesamte Nachrichten-Sendung durchzuhalten, bedarf es wahlweise also schon einer gewissen Abgebrühtheit, oder aber einer gehörigen Portion Masochismus; je nachdem.

Erschwerend kommt hinzu: Wirkliche, gehaltvolle Informationen werden im deutschen „Nachrichtenwesen“ schon lange nicht mehr angeboten. Moderne Newssendungen taugen vielmehr ein Musterbeispiele eines inzwischen völlig hemmungslosen, primitiven Framings– und Nudgings. Auf gut deutsch: Medienmanipulatoren betrügen und belügen die geneigten Hörer ohne jeden Skrupel. Man hält die Zuhörer in einer Art von Angststarre gefangen, indem die Realität an die politischen Gegebenheiten angepasst wird – und nicht umgekehrt. Im Grunde handelt es sich um einen ungeheuerlichen Vorgang, der mit seriösem Journalismus und alldem was einst dazugehörte – ausgewogene Meinungen, profunde Recherchen, Objektivität und Neutralität gegenüber unterschiedlichen Quellen – absolut nichts mehr zu tun hat. Das schlimmste daran ist der Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust. Tatsächlich kann man in dieser Bundesrepublik als kritischer Bürger außer dem Wetterbericht eigentlich fast gar nichts mehr von dem glauben, was durchs Netz, den Äther oder über die Mattscheibe schwirrt.

Business as usual

Bloß keine Meldungen bringen, die die Bevölkerung verunsichern könnten oder die eigene Fehlbarkeit bekunden. Fehlende Selbstkritik stellt eine Paradedisziplin der Staatsfunker dar. Es gilt die Regel: Keine Abwechslungen, keine Überraschungen. Mit diesem sich-selbst-Treubleiben bis zum Untergang haben gerade die öffentlich-rechtlichen Sender und „Leitmedien“ jedoch bei den meisten Zuhörern und Lesern bereits eine Menge Vertrauen eingebüßt. Selbst unbedarfte Zeitgenossen misstrauen inzwischen der immer gleichen, stereotypen Berichterstattungslinie. Alles hört sich irgendwie so an, als käme es direkt von den Pressesprechern der vereinigten Linksparteien. Journalistische Trennschärfe ist Fehlanzeige, der Bürger wird vielmehr in einen grün-bunt-woken Kokon eingehüllt – und dadurch leider zunehmend indifferent gegenüber den wirklich relevanten Geschehnissen, sofern diese überhaupt noch zu ihm durchdringen.

Angesichts dieser Vertrauens- und Qualitätatskrise des deutschen Journalismus sollten wir als Konservativ-Liberale unsere Konsequenzen ziehen: Einfach noch mehr auf alternative, unabhängige und kritische Medien umsteigen. Seit kurzem gibt es ein neues Nachrichten-Format der anderen Sorte: Den sehr zu empfehlenden „Kontrafunk.“ Reinhören lohnt sich – hier werden Reminiszenzen an jene Zeit geweckt, als es in Deutschland noch echten Meinungspluralismus, echte Medienvielfalt gab. Wer bei den etablierten Medienformaten bleiben mag, kann dort natürlich weiterhin gute Musik zu hören; bei den aufbereiteten Mainstream-Nachrichtenkonserven hingegen ist es sinnvoller, den Aus-Knopf zu betätigen oder stummzuschalten, bis wieder Musik läuft. Denn die zerstörerische Kraft linker Propaganda bleibt nirgends folgenlos.