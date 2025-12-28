Systemisches zum Jahresende: Kulturelle Brüche bei Partnerwahl und Fortpflanzung

Beim Spazierengehen und Philosophieren, noch dazu in sonniger Natur, muss man nicht unbedingt in evolutionäre Dimensionen vordringen. Tut man es doch, kann es passieren, dass sich aus vielen Beobachtungen und Banalitäten plötzlich ein Bild ergibt, das man eigentlich ganz gern wieder aus dem Kopf herausbekäme. Ausgangspunkt meines heutigen intensiven familiären Wandergesprächs war die über allem schwebende einfache Frage, warum hochentwickelte Gesellschaften überall auf der Welt ihr Gefühl für Bedrohungen, ihre Identität, ihre Errungenschaften, ihre Reproduktion verlieren und von tribalen, patriarchalen, nach gängigen Wertevorstellungen auch nicht als sonderlich intelligent zu bezeichnenden Sozialisationen förmlich aufgefressen werden. Und zwar in erschreckendem Tempo. Die Diskussion über das leidlich beunruhigende Phänomen der “spätrömischen Dekadenz”, um das es ging, begann mit zwei (leicht abstrahierten) Alltagsbeobachtungen.

Eine mittelmäßig attraktive Frau kann in den meisten entwickelten Industrienationen westlicher Prägung jederzeit in einen Club gehen und einen Mann abgreifen. Sie kann überhaupt immer und überall relativ leicht eine Beziehung eingehen und längere Zeit aufrechterhalten. In der Hinterhand bleibt ihr die Option, den Partner bei entsprechenden Möglichkeiten gegen ein Exemplar mit noch höherem Zugewinnversprechen einzutauschen. Je attraktiver das Weibchen, um so leichter geht es von der Hand. Exakt dies findet millionenfach statt. Ein mittelmäßig aussehender Mann hingegen hat diese Möglichkeit der Partnerwahl jetzt immer öfter nur noch dann, wenn er – dies ist in zahllosen Studien hinreichend belegt – einen vergleichsweise hohen sozialen Status aufzuweisen hat. Ist dieser besonders hoch, wird der Mann statistisch gesehen wahrscheinlich mehrere Partnerinnen schwängern und “verbrauchen”. Verliert die Partnerin im Zuge der Fortpflanzungsprozesse irgendwann an sexueller Attraktivität, wird sie in westlichen Gesellschaften oft genug durch jüngere, attraktivere ersetzt. In patriarchalen polygamen Gesellschaften wiederum verbleiben ihr noch haushälterische Tätigkeiten im Familienverbund.

Einfaches selektives Prinzip

Es handelt sich hierbei um ein wiederkehrendes einfaches selektives Prinzip; ein über Millionen Jahre eingeübtes natürliches Verhalten von Lebewesen, das auf Konkurrenz und gestärkte Resilienz als Entwicklungsfaktoren setzt, allerdings auch eine dramatische, bei uns in Vergessenheit geratene Kehrseite hat. Es handelt sich um ein Dasein, bei dem sehr viele Männer – die nämlich ohne ausreichenden sozialen Status – in geringerem Maße auch Frauen ohne hinreichende sexuelle Attraktivität sozial auf der Strecke bleiben. Sehr wenigen Gewinnern stehen sehr viele Verlierer gegenüber. Haben die Verlierer keinen Zugang zu familiären oder staatlich organisierten Sicherungssystemen, müssen sie in einen schwierigen Konkurrenzkampf eintreten, der oft genug und buchstäblich mit dem Messer zwischen den Zähnen und dann den Kontrahenten ausgetragen wird. Aber auch die moderatere Variante des Konkurrierens ist bereits wieder allgegenwärtig. In den eingewanderten patriarchalen Sozialisationen inmitten europäischer Städte kann man dies unschwer daran erkennen, dass Männer auf ihr äußeres Erscheinungsbild achten. Bis hinein in unterste soziale Schichten tragen sie gebügelte Hemden, haben Gefühl für Mode, Farben, Sauberkeit und Duft entwickelt. Man achtet auf getrimmte Bärte und satisfaktionsfähige Frisuren. Man ist trainiert und kampfbereit, in familiären Strukturen gut vernetzt, selten einsam, achtet auf Respekt vor Lebenserfahrung. Religionen sorgen für Regeln, Zusammenghörigkeit und Herrschaftsanspruch. Status und Wehrhaftigkeit sind entscheidende, als solche auch erkannte Werte.

Dies alles steht im signifikanten Widerspruch zu einer sichtlich verlotterten westlichen Kultur, in der Fettleibigkeit, ungepflegtes Äußeres, dreckiges heruntergelatschtes Schuhwerk und fettige Haare zum massenhaften gängigen Erscheinungsbild sowohl bei Frauen als auch bei Männern gehören. Man muss gar nicht weiter ausführen, wie es in Fragen sozialer Vernetztheit, ethnischer Zugehörigkeit oder bei körperlichen Auseinandersetzungen mit und ohne Waffen aussieht. Kindern werden im Sportunterricht keine Ranglisten, keine Wettkämpfe und im Fußball mitunter keine Tore mehr zugemutet. Immer weniger Eltern autochthoner Europäer sind zu sehen, die ihre Kinder noch zur Einhaltung bestimmter Regeln anhalten. Eine lebendige Religion, die dies noch bewerkstelligen könnte, existiert nicht mehr. Weite Teile der westlichen Gesellschaft sind schon aus rein demographischen Gründen müde, orientierungslos, gebrechlich, hilfsbedürftig. Sie haben Existenzkampf verlernt. Wem jetzt instinktiv danach ist, zahllose Gegenbeispiele aufzuführen, sei ein Moment des Innehaltens und Nachdenkens empfohlen. Denn die Tendenzen und auch das Ergebnis sind völlig eindeutig: Im Innenverhältnis zugewanderter tribaler Kulturen zu den schon länger hier Dahinsiechenden herrscht ein latentes Grundgefühl – nämlich Verachtung.

Das Ende der westlichen Zivilisation

Die sich womöglich im Rückblick noch aufdrängende Frage, warum dann nicht diese tribalen, traditionellen Gesellschaften, sondern die westliche Kultur im Zuge der technologischen Entwicklungen einen kolossalen Aufschwung hervorgebracht hat, von dem die halbe Welt heute immer noch zehren kann, hat zunächst mit der banalen Erkenntnis zu tun, dass sich Gesellschaften mit Produktion und Handel unter friedlichen Bedingungen weitaus schneller entwickeln als jene, die ihre Ressourcen im ständigen Kampf verbrauchen. Es ist die Folge und das Verdienst christlich-abendländischer Kultur und der stattgefundenen Aufklärung. Zur notwendigen Befriedung auch des innergesellschaftlichen Alltags diente ein wiederum vom Christentum eingeführtes, dogmatisches Prinzip im Umgang der Geschlechter miteinander: Die Monogamie. Auch physisch weniger attraktive Frauen und vor allem die Männer ohne nennenswerten sozialen Status hatten nun plötzlich enorm verbesserte Chancen, ihrerseits Familien zu gründen, Existenzen aufzubauen, quasi in aller Ruhe die bislang in der Natur geltenden Prinzipien erbarmungsloser Konkurrenz zu vergessen und sich ihrem Arbeitsleben zum Wohle der Gemeinschaft zu widmen, wenn auch freilich oftmals mit allen Reibungsverlusten, die erzwungene soziale Normen so mit sich bringen.

Diese Entwicklung jedenfalls hat nun ganz offensichtlich ihr Ende erreicht. Das komplexe kapitalistisch-staatswirtschaftliche Wohlstandssystem der Gegenwart blockiert sich vor allem in Ermangelung einer schützenswerten und fortsetzungswürdigen gemeinsamen Identität selbst, und das weltweit in ähnlicher Art und Weise. Nicht gesagt ist damit, dass eine sozialistisch-planwirtschaftliche Organisation des Wirtschaftens hier eine Alternative wäre. Die beschleunigt den Verfall noch weiter und löst auch das Demografieproblem mitnichten. Zur Illustration: Mit Südkorea blickt aktuell eines der am meisten gehypten Länder der Welt, so wie fast alle einstigen “Tigerstaaten”, auf den nahenden demographischen Supergau: Die schlichte Zahl von 0,7 für die dort gemessene Geburtenrate pro Frau heißt nichts anderes, als dass die autochthone südkoreanische Bevölkerung innerhalb einer Generation – das heißt bis etwa 2050 – auf 30 Prozent zusammengeschmolzen sein wird. Ähnliche Entwicklungen drohen in allen Wohlstandsregionen der Welt. Mithin scheint es, als ob es bis auf Weiteres einfach keine angemessene Reaktion auf das Ende der entwickelten westlichen Zivilisation (und damit auch demokratischen Welt) als historische Sondersituation mehr gäbe. Die wenig erbauliche These für die nähere Zukunft lautet deshalb: Künftig wird überall auf dem Globus wieder sehr viel archaischer und intensiver um Macht, Ressourcen und Überleben gekämpft werden. In Kriegen. In Städten. In Beziehungen.

Hoffnung erwächst allenthalben allein aus der Erkenntnisfähigkeit jüngerer Generationen: Es ist zu beobachten, dass junge Menschen auch im Westen beginnen, die benannten Probleme als für sie existenzgefährdend zu erkennen und wieder mehr auf disziplinierte, strategisch angelegte Lebensführung zu achten. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch noch rechtzeitig feststellen, dass vor allem ein Leben ohne Kinder sehr schnell in einer persönlichen Sackgasse münden wird.