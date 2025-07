Systemwechsel aufgeflogen – Systemwechsel aufgeschoben

Beatrix von Storch von der Alternative für Deutschland richtete im Bundestag an Bundeskanzler Friedrich Merz (von der Christlich-Demokratischen Union die Frage: „Ich frage Sie, ob Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, Frau Brosius-Gersdorf zu wählen, für die die Würde eines Menschen nicht gilt, wenn er nicht geboren ist. Frau Brosius-Gersdorf hat gesagt, dass einem Kind, das neun Monate alt ist, zwei Minuten vor der Geburt keine Menschenwürde zukommt. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen, wissend, dass vermutlich diese Dame in Kürze über die Abschaffung des Paragraph 218 StGB abstimmen wird?“ Darauf Friedrich Merz: „Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort: Ja.“

Wenn jemand Arzt werden will, darf er kein Weichei sein. Bereits im Studium wird er mit allen Schrecklichkeiten konfrontiert. Ein unfallchirurgischer Chefarzt sagte mir am Anfang meiner ärztlichen Berufslaufbahn, als ich noch nicht recht wusste, mit welchem Spezialgebiet ich mich einmal befassen wollte: „Unfallchirurgie, das macht einen kaputt.“ Nur ein einziges Mal geriet mein Entschluss, Arzt zu werden, ins Wanken. Und das kam so: An einem lauen Sommervormittag war Demonstration in der Universitätspathologie angesagt. Eine hochschwangere Mutter hatte einen Autounfall nicht überlebt und nun sollte anläßlich der Sektion das kurz vor der Geburt stehende tote Kind aus dem Bauch der Mutter geborgen werden. Viel kann ich Ihnen über diese Sektion nicht berichten: Zusammen mit etwa der Hälfte der Kursteilnehmer verließ ich, von Übelkeit befallen, den Sektionssaal. Eine junge Studentin erbrach sich, die anderen saßen in sich gekehrt, schweigend auf ihrer Bank. Eine Pathologin sagte mir Jahre später, dass die Sektion reifer, ungeborener Kinder sie jedesmal an die Grenze Ihrer psychischen Belastbarkeit brächte.

Erleichtert und gewissensberuhigt zurück zur Tagesordnung

Ein ungeborenes Kind, kurz bevor es geboren wird und dem der neue deutsche Bundeskanzler und seine Wunschrichterin die volle Menschenwürde nicht zugestehen wollen, strampelt und boxt, riecht und schmeckt, hört und sieht, atmet Fruchtwasser und bekommt Schluckauf, ja, wahrscheinlich kann es sogar träumen. Es ist ganz Mensch, wie man eben nur Mensch sein kann. Geborgen, behütet und beschützt bis zum Zeitpunkt der Geburt. Könnte man denken – wenn nur Friedrich Merz und seine Richterin Frauke Brosius-Gersdorf nicht wären. Die sich erstmals nach 1945 wieder breitmachende Missachtung und Relativierung der Menschenwürde durch die meisten politischen Parteien und ihre Funktionäre – die AfD bildet hier eine rühmliche Ausnahme – verführt allzu leicht dazu, sich in bloßen Äußerungen des Ekels und der Abscheu zu verlieren und zu erschöpfen, um danach erleichtert und gewissensberuhigt zur Tagesordnung überzugehen. Die Monumentalität des nach 1945 totgeglaubten Bösen in der deutschen Seele gebietet aber eine tiefere Betrachtung der Ursachen und Folgen dieser Wiedergeburt des Schreckens.

Und so wollen wir als erstes den Tatbestand definieren. Sie alle kennen den Tatbestand des Mordes und des Totschlags. Den Tatbestand, einem Menschen die Menschenwürde zu einem beliebig bestimmten Zeitpunkt abzuerkennen, gibt es im derzeit gültigen niedergelegten Recht eigentlich nicht. Dabei ist der Tatinhalt beileibe nicht unbekannt: Zum Beispiel kommen jede Form der Todesstrafe oder auch die im Namen der SED an der innerdeutschen Grenze verübten Morde einem staatlich verordneten Entzug der Menschenwürde, zu welcher unteilbar und zuallererst das Recht zu leben gehört, gleich. Streng genommen gilt das auch für den Fall, daß ein Politiker oder Feldherr Menschen per Befehl in den sicheren Tod schickt oder ein frisch gegründeter Staat aus Gründen des bequemeren territorialen Zugewinns die Menschen im besetzen Gebiet am ausgestreckten Arm einfach verhungern lässt.

Beliebteste Lebenslügen

Es ist eine der größten und beliebtesten Lebenslügen, daß die Wahrung der Menschenwürde die Grundlage eines jeden zivilisierten westlichen Staatswesens sei. Weit gefehlt! Schlimmer noch: Die Bindung der Menschenwürde an die jeweils herrschenden politischen oder gesellschaftlichen Nöte ist obwohl offiziell stets empört zurückgewiesen, politischer ebenso wie gesellschaftlicher Konsens. Zur eigenen Gewissensberuhigung verweist man im Zweifelsfall auf entsprechende Verordnungen und Gesetze, die man zuvor selbst in Auftrag gegeben hatte.

Insofern hat Friedrich Merz recht, wenn dankbar erklärt: „Meine feste Überzeugung ist, daß große Teile der Bevölkerung das allenfalls aus dem Augenwinkel begleiten und an ganz anderen Themen interessiert sind als an Richterwahlen.” Für die große Masse ist das ganze Gedöns um Richterwahl oder Menschenwürde eben eher lästig!

Aber lassen Sie uns weiterfragen: Gibt es denn nun gar keine Institution, welche die Sache der Menschenwürde in diesem brodelnden Strom auf- und abtauchender politischer Ideologien und Phantasien hochhält, einem Leuchtturm gleich einen unverrückbaren Bezugspunkt, einen unbestechlichen Maßstab bildet an dem sich jeder zumindest orientieren kann wenn er sich wieder einmal im Gestrüpp seiner persönlichen Begehrlichkeiten, Vorlieben und Karriereträumen verirrt. Die Väter unseres Grundgesetzes, noch ganz unter dem Eindruck des fatalen politischen Versagens von Politikern und Bevölkerung der Nazizeit, hielten ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit die christliche Lehre für einen solchen konsensfähigen Maßstab. Ganz besonders die Partei Konrad Adenauers hatte sich durch das C in ihrem Namen diese von den politischen Versuchungen des Alltags unberührte Orientierungsmarke von christlichem Menschenbild und Menschenwürde als Verpflichtung – man könnte auch sagen: als kollektives Gewissen – für ihre Mandatsträger und Mitglieder auferlegt.

Politische Allüren, alle ein bißchen neben der Kappe

Das ging auch eine ganze Weile lang gut, bis dann das Regime der Angela Merkel nicht nur ihrer Partei, der CDU, sondern auch dem deutschen Volk das Rückgrat gebrochen hat. Seitdem ist das C im Namen dieser Partei nur noch ein lästiger Klotz am Bein von Parteikarrieristen, politischen Ehrgeizlingen und dem Partei-Stimmvieh, das sich an der Tränke eines ewig sprudelnden Versorgungsbrunnens labt. Das Gewissen, das die Menschenwürde hochhält, wäre man also endlich los. Wann dieses Gewissen der SDP und den Grünen abhanden gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man Gewissen mit einem absoluten Mindestmaß an intellektuellen Fähigkeiten verknüpft, dann kann man, wenn man einmal die letzten politischen Repräsentanten dieser beiden Parteien an seinem geistigen Auge vorüberziehen läßt, den Zeitpunkt des Gewissensverlustes aber in etwa abschätzen.

Bei der umbenannten SED als vierter Kraft im deutschen Parlament erübrigt sich die Frage ohnehin. Und so kommen wir abschließend zum eigentlichen corpus delicti, der Potsdamer Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Was wurde nicht alles über diese Frau ausgeschüttet: Ein „Richterin des Grauens“ sei sie, ein „Ja aus der Hölle“ und viele andere Lobreden mehr! Ob sie nun wirklich die von allen geschätzte Starjuristin ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Dass sie, wie jeder andere Bürger das Recht hat, ihre Meinung unzensiert und öffentlich zu vertreten – wer wollte daran Anstoß nehmen? Sie ist Genderfanatikerin, so eben andere immer noch auf Hertha BSC schwören; sie möchte gern die AfD verbieten, wie andere halt den Schöpfungsbericht der Bibel wörtlich nehmen; sie spricht dem ungeborenen Baby die volle Menschenwürde ab, so wie andere nun einmal am liebsten die Todesstrafe wiedereinführen möchten. Es sind allesamt politische Allüren, die ein bißchen neben der Kappe, ein wenig verschroben und nicht ganz fertig gedacht sind.

Drohende Verwirklichung kruder Ideen

Aber da gibt es im deutschen Parlament nicht wenige, die noch viel größeren Unsinn in eine einzige Rede packen können. Und wer weiß: Vielleicht braucht man das, um in Potsdam Karriere zu machen. Ob Sie´s glauben oder nicht: Als Beisitzerin am Schiedsgericht des Deutschen Radfahrerclubs, meinetwegen auch im Referat Taschendiebstahl am Amtsgericht in Kleinschrobenstetten an der Iller, hätte ich rein sachlich oder fachlich nichts gegen diese Frau einzuwenden. Am einzigen Gericht Deutschlands allerdings, das über die Sauberkeit in der Politik zu wachen hat, dem Verfassungsgericht, hat diese Frau nichts zu suchen. Denn all ihre öffentlichen Auftritte und ihre als juristische Fachbeiträge verbrämten politischen Glaubensbekenntnisse zeugen davon, dass sich Frauke Brosius-Gersdorf auf einer politischen Mission wähnt und sich die Verwirklichung ihrer kruden Ideen auf dem Weg über das Verfassungsgericht auf die Fahnen geschrieben hat. Dafür spricht auch, dass sie ungeachtet der massiven Proteste in der Bevölkerung ihre Kandidatur unbeirrt (man könnte auch sagen: fanatisch) weiterbetreibt.

Und das, als ob das deutsche Verfassungsgericht nicht schon genug gegen seinen beileibe nicht makellosen Ruf zu kämpfen hätte! Versagen in der Post-Nazizeit, Versagen in der Corona-Krise, fehlendes Fingerspitzengefühl (Stichwort: kollektive Abfütterung der Robenträger im Merkel’schen Kanzleramt, obwohl ein Verfahren gegen Merkel gerade vor diesem Gericht anhängig war!), beliebter Abwrackhafen für Parteifunktionäre mit unerfüllten juristischen Karriereträumen… Wahrlich: Die tiefrot gefärbte Politaktivistin Frauke Brosius-Gersdorf hätte diesem Gericht gerade noch gefehlt. Und siehe: SPD, Grüne und umbenannte SED haben nichts gegen die Berufung dieser Frau einzuwenden. Das ist konsequent und wenigsten die Hartnäckigkeit in der Verfolgung ihres Ziels nötigt Respekt ab.

Abgeräumtes christliches Gewissen

Der Widerstand der sogenannten CDU war und ist größtenteils an den Haaren herbeigezogen. Die politischen Kampfthesen der Frauke Brosius-Gersdorf inklusive ihrer Ansichten zur eingeschränkten (Nicht-)Menschenwürde von Babys unmittelbar vor der Geburt waren allen Unions-Abgeordneten längst bekannt. Aber was zählen schon Menschenwürde, wenn’s um den Koalitionserhalt und vor allem um die Verwirklichung von Friedrich Merzens Kinderträumen geht, eines Tages Bundeskanzler zu sein, k0ste es, was es wolle? Erst als sich ein paar unerschrockene Kirchenvertreter (es waren übrigens beschämend wenige) und Teile der Wählerschaft gegen die verschrobenen Thesen der Frauke Brosius-Gersdorf zur Wehr setzten, und die Gefahr der Prügelstrafe in ihren Wahlkreisen zur reellen Möglichkeit heranwuchs, da entdeckten viele Unionsabgeordnete plötzlich ihr christliches Gewissen oder besser das, was sie dafür halten und machten ihren Parteiwachhunden die Hölle heiß.

Das Beste kommt aber noch: Wie man hörte, war das mit der Menschenwürde gar nicht der Grund für das Absetzen der Richterwahl, sondern ein angebliches Plagiat von Frau Brosius-Gersdorfs Doktorarbeit, bis der unnachahmliche Jens Spahn merkte, daß eigentlich ein mutmaßliches Plagiat in einem Buch des Friedrich Merz gemeint war Wenn Dummheit weh täte! Was daher bleibt, ist dies: Selbst wenn es der ehrgeizbeseelten Frauke Brosius-Gersdorf gelänge, die Unionsabgeordneten von der Nützlichkeit ihrer Ideen, deren Unschädlichkeit für eine Unions-Parteikarriere und einem aus der Ferne winkenden AfD-Verbot zu überzeugen – eines bleibt: „Auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort: Ja.“ Deshalb kann dieser Mann niemals deutscher Kanzler bleiben!